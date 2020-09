La première précaution à prendre, c’est de lui acheter un casque. Surtout s’il roule en métropole. Un accident peut vite arriver, même s’il prend toutes les précautions possibles. Rappelez-vous qu’un casque peut sauver la vie. Surtout, n’hésitez pas à acheter un nouveau casque après une grosse chute. De micros fissures peuvent fragilisées la structure. En cas de nouvelle chute, le casque pourrait se briser plus rapidement que prévu et ne pas le protéger. Ensuite, n’achetez pas une trottinette trop puissante à votre enfant. Premièrement, car la législation n’autorise pas de rouler à plus de 25 km/h. L’appareil doit aussi proposer un mode “piéton”, à 6km/h, comme le recommande UFC-Que Choisir. Nous vous conseillons aussi de ne pas rouler de nuit. Vous ou votre enfant êtes moins visible en fin de journée vis-à-vis des autres usagers de la route. Afin de pouvoir poser votre trottinette en toute sécurité, nous vous conseillons aussi d’acheter un antivol. Les trottinettes électriques pour adultes et enfants sont à la mode. Elles sont d’autant plus convoitées par les voleurs. Plusieurs modèles s’offrent à vous pour les sécuriser. Du bloque-disque à la chaine de vélo en passant par l’inimitable BORDO Lite d’Abus, le choix est large.