Trottinette électrique : 8 règles à suivre absolument pour éviter les grosses amendes

Pratique, rapide, facile à transporter et à utiliser, la trottinette électrique s’est démocratisée. Toutefois, ses utilisateurs ne sont pas toujours conscients des risques qu’ils prennent au quotidien en n’utilisant pas correctement ce mode de transport pourtant inoffensif… aux premiers abords.

Disponibles à l’achat dans les grandes surfaces, les magasins d’électroménagers, les enseignes sportives, mais aussi à la location dans de nombreuses villes françaises en « free floating », les trottinettes électriques sont partout. Elles constituent une véritable alternative aux transports en commun, au vélo et à la moto, plus polluante, sauf si elle est électrique.

Toutefois, comme pour n’importe quel véhicule, il existe des règles à respecter pour garantir votre sécurité et celle des gens qui vous entourent. Si elles ne sont pas respectées, vous risquez en croisant un membre des forces de l’ordre, de vous faire verbaliser, et donc de devoir payer une amende parfois bien salée.

Certaines personnes ne peuvent pas utiliser une trottinette électrique

Et oui, piloter une trottinette électrique n’est pas permis à tous. Tout mineur âgé de moins de 14 ans n’a pas le droit de piloter ces engins. Si en réalité, nous pouvions nous douter qu’un enfant n’avait pas la possibilité d’utiliser une trottinette, 14 ans reste un âge assez bas. Voguant à plusieurs dizaines de km/h sur le bitume, il est difficile d’imaginer un adolescent prendre les commandes de ce véhicule tout aussi fun qu’il puisse être.

Heureusement, le Code de la route a été modifié en 2022 pour éviter que les jeunes de 14 à 18 ans ne puissent en prendre le guidon sans être conscient des dangers qui peuvent en découler. Ainsi, ils doivent être titulaires du permis AM qui remplace le BSR pour les scooters 50cm². Cette formation, de 8 heures en tout, coûte entre 150 et 400 euros. Ce permis n’est pas obligatoire pour conduire une trottinette bridée à 25 km/h si vous êtes majeur.

En cas d’infraction, comptez 135 euros d’amende, et même 1 500 euros si vous réalisez un excès de vitesse en pilotant votre trottinette en étant mineur et sans permis.

25km/h : vitesse maximale autorisée ! Sauf exceptions…

Car oui, la grande majorité des trottinettes électriques ne vont pas plus vite que 25 km/h. Si vous voyez un de ces engins aller bien au-delà, deux possibilités :

La personne a immatriculé son véhicule, l’a assuré, et détient un permis A ou B permettant la conduite de ce type de deux roues.

permettant la conduite de ce type de deux roues. La personne n’est pas consciente qu’elle prend un risque inconsidéré. Dans ce cas, elle risque là aussi une amende de 1 500 euros.

Vous aviez peut-être entendu parler de ce pilote fou qui conduisait une trottinette à plus de 100 km/h sur l’autoroute ?

En ville, les trottinettes en libre-service ne dépasseront jamais les 25 km/h. Par ailleurs, il vous faudra rouler au maximum à 6 km/h sur le trottoir, et il est même conseillé de couper le moteur et de descendre de sa trottinette dans le cas où vous souhaiteriez côtoyer la zone réservée aux piétons.

Et oui, avoir un casque en cas de chute, c’est super pratique.

Les trottinettes électriques, c’est sur les pistes cyclables et la chaussée

Les usagers de trottinette électrique doivent privilégier les pistes et bandes cyclables pour se déplacer. Avec une vitesse maximale de 25 km/h, les trottinettes roulent tout aussi rapidement que des vélos, ce qui explique la volonté des législateurs de les placer au même endroit que les cyclistes. De plus, même en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h, les voitures et motos roulent deux fois plus vite, ce qui oblige de garantir la sécurité des utilisateurs de trottinettes.

Dans le cas où aucune piste cyclable n’est présente, les usagers peuvent rouler sur la chaussée, sur le bas-côté. Dans tous les cas, ils sont tenus de respecter le Code de la route, notamment les priorités et les feux qui sont souvent délaissés par les pilotes de trottinettes et les cyclistes. En cas de non-respect de ces règles, une amende de 135 euros vous attend.

Retrouvez notre top 10 des meilleures trottinettes électriques.

Accroître la visibilité de la trottinette grâce à des avertisseurs lumineux et sonores

Cette mesure s’adresse aux personnes possédant leurs propres trottinettes électriques. Pour être vu et pour mieux voir, surtout la nuit, il est obligatoire d’installer un dispositif d’éclairage efficace. Si toutes les trottinettes neuves en disposent, il se peut qu’avec le temps, ces avertisseurs lumineux s’usent et ne fonctionnent plus. Il vous faudra alors les remplacer. Le gilet rétro-réfléchissant est également obligatoire la nuit.

De la même manière, le klaxon est obligatoire. Cet avertisseur sonore peut parfois ne pas être entendu des autres usagers, mais la loi oblige sa présence, sous peine de 35 euros d’amende. L’absence de dispositif lumineux et du gilet fluo est soumise à la même sanction.

Il existe de multiples dispositifs qu’il est possible d’attacher sur sa trottinette ou de porter sur soi.

Et si on prenait la trottinette à deux ? C’est non !

Ne cherchez pas plus loin. Certains d’entre vous ont même pu penser que c’était autorisé tellement il existe de personnes qui utilisent les trottinettes à deux : pour transporter leurs amis, et même leurs enfants ! Pour pratiquer de la trottinette électrique en toute liberté et en toute légalité, vous devez être seul dessus.

En étant seul, vous gagnez en maniabilité, vous garantissez la sécurité de la potentielle personne qui serait montée avec vous, et vous garantissez celle des piétons sur qui vous pourriez foncer accidentellement. En cas d’infraction, l’amende est de 35 euros (seulement, alors que c’est indéniablement très dangereux).

Vous devrez être en pleine possession de vos moyens

Les écouteurs et les casques sont bannis en trottinette. Il est aussi interdit de téléphoner au guidon, bien évidemment, comme pour la voiture. La réglementation et votre bon sens exigent que vous soyez en pleine possession de vos moyens.

En effet, pour votre sécurité, il est primordial que vous soyez en capacité d’entendre et de voir votre environnement. De la même manière, il est interdit de piloter ces engins si vous venez de boire ou de consommer d’autres substances, elles aussi illégales.

Pour le téléphone, les écouteurs et autres casques, vous pourriez écoper d’une amende de 135 euros. Pour une conduite en état d’ivresse ou en étant sous l’emprise de stupéfiants, la sanction est la même. Donc, la bière produite par Elon Musk, on oublie !

Pour l’heure, la loi ne vous interdit pas d’avoir un support pour smartphones sur votre guidon. Un outil bien pratique pour utiliser votre GPS par exemple.

Pour éviter tout dérapage, dotez-vous de freins puissants

Un freinage peu efficace peut être dangereux : prenons un cas concret. Vous êtes sur la chaussée en train de conduire votre bolide à deux roues. Il pleut légèrement, ce qui fait que le phénomène d’aquaplaning est renforcé sur le bitume. Subitement, un véhicule vous coupe la route. Avec des freins puissants, vous stoppez à temps, même en temps de pluie. Sinon, gare à l’accident…

Toutefois, le texte associé à cette disposition est peu explicite. Les forces de l’ordre peuvent pénaliser tout conducteur ayant « un système de freinage peu efficace ». Difficile de juger la faible efficacité d’un tel dispositif. De plus, quel officier de la maréchaussée aura l’audace de prendre votre trottinette et faire un test ? Quels critères seront pris en compte ?

Bref : tout est subjectif. Néanmoins, sachez que vous êtes sous le joug d’une énorme amende de 11 euros si vos freins ne sont pas serrés et puissants. Un vrai coup dur quand on sait qu’un système de frein sur une trottinette coûte ironiquement plus cher…

N’oubliez pas de souscrire à une assurance Responsabilité Civile

Même si généralement, une bonne partie de la population la possède, il vous est nécessaire d’avoir une assurance Responsabilité Civile lorsque vous utilisez une trottinette électrique. Certes, elle n’assure pas la trottinette, mais elle vous assure vous en tant que conducteur responsable. Elle permet de vous dédouaner en cas d’accident causé involontairement.

En cas d’infraction lors d’un contrôle, sachez que vous pouvez écoper d’une amende allant de 500 à 3 750 euros. Alors, si on a un conseil à vous donner : souscrivez à une assurance !