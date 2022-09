Nous commençons à être familiers de la marque. Après le test de la puissante trottinette électrique D1 et le vélo électrique d’entrée de gamme M1 Plus, c’est au tour de la nouvelle trottinette électrique, la Eleglide Coozy, de passer entre nos mains.

Il suffit de regarder la description de la trottinette électrique Coozy pour avoir l’impression d’acquérir la trottinette parfaite. Sur le site de la marque, on note pas moins de 7 points forts qui mettent en valeur la Coozy : moteur puissant, plus longue portée, freinage amélioré, confort, modes de conduite multiples, contrôle intelligent, éclairage innovant… On ne sait plus où donner de la tête. Face à cet afflux d’éloges marketeuses, nous allons essayer de démêler le vrai du faux pour vous donner un avis réel de la trottinette.

On aime… Les suspensions avant

Le deck spacieux

Le pliage facile et rapide On aime moins… Le freinage faiblard

Le manque de puissance en montée

L’accélération lente au démarrage

Fiche technique de la trottinette électrique Eleglide Coozy

Dimensions dépliées : 113 x 54 x 121 cm

113 x 54 x 121 cm Poids : 18,7 kg

18,7 kg Charge max : 120 kg

120 kg Puissance moteur : 350W (540W pic)

350W (540W pic) Position moteur : roue arrière

roue arrière Vitesse max : 25 km/h Freinage : frein arrière eABS

frein arrière eABS Pneus : 10 pouces

10 pouces Capacité de batterie : 12,5 Ah

12,5 Ah Temps de charge : 7 heures

7 heures Autonomie : Jusqu’à 55 km

Jusqu’à 55 km Prix : 550 €

Découverte de la Eleglide Coozy

Arrivée dans un carton directement de Chine, la Eleglide a fait du trajet. Pourtant, la trottinette nous est parvenue sans la moindre égratignure, bien emballée dans les multiples bouts de polystyrène. Un bon point pour éviter de renvoyer le produit à l’autre bout du monde.

Quand on sort la Eleglide Coozy du carton, on pousse un ouf de soulagement : la trottinette est déjà montée. Nos cauchemars de l’assemblage du vélo électrique Eleglide M1 Pro sont loin. Ici, il suffit de relever le guidon et de l’insérer dans la potence, puis de visser le tout à l’aide de 4 vis fournies. Après cela, vous êtes prêt pour vote premier trajet (enfin, une fois la trottinette chargée).

Design de la trottinette électrique

Au premier abord, la trottinette est imposante. Elle nous fait directement penser à la NIU KQi3 que nous avons testée avec un deck très large pouvant accueillir nos deux pieds côte à côte et un guidon très haut (71cm de haut).

Les matériaux utilisés pour la conception de la trottinette électrique Coozy semblent solides, mais ne sont pas de la meilleure des qualités. Le plastique omniprésent questionne sur la durabilité et la fiabilité du produit. Aussi, la béquille est assez fragile, mais fonctionnelle pour bien tenir la trottinette.

Enfin, les finitions sont réussies avec un guidon et une potence en alliage d’aluminium et surtout deux fourches télescopiques à l’avant pour amortir les chocs. Un bon point à noter.

La Eleglide est certifiée IPX5 ce qui signifie qu’elle peut être utilisée par temps pluvieux et ne craint ni la poussière, ni les éclaboussures.

Les fonctionnalités de la Eleglide Coozy

Côté fonctionnalité, rien de plus simple : un écran LDC avec un gros bouton central permettant d’allumer ou d’éteindre la Coozy, d’allumer les phares ou de changer le mode de conduite.

L’écran LDC est bien intégré au guidon et s’avère pratique pour avoir les principales informations sur sa conduite. Dessus, on y retrouve la vitesse, l’autonomie, le kilométrage, le mode de conduite, les phares et le clignotant. Parce que oui, cette trottinette électrique est équipée de clignotants de part et d’autre du guidon.

Que penser de cette nouveauté rare sur les modèles de trottinette ? En réalité, leur intérêt est contestable. En plein jour, on ne les voit pas. Et de nuit, il faut vraiment que les automobilistes aient leurs yeux braqués dessus pour les remarquer. Il aurait fallu des LED clignotantes plus puissantes ainsi que des rappels sur la roue arrière pour qu’ils aient une réelle utilité.

Lors de notre test, un des clignotants ne fonctionnait pas. Erreur récurrente ou simple malchance ?

Une application, mais pour quoi faire ?

La trottinette électrique Eleglide possède une application Android et iOS : Green Drive. Connectée au Bluetooth en quelques secondes, elle est simple d’utilisation, rapide et fonctionnelle. Parmi les options intéressantes, on retrouve le mode « zéro start » pour accélérer directement sans avoir à donner d’impulsions, le mode « lock » pour verrouiller la trottinette (qui sonne si elle bouge) ou encore la température de la batterie. Le reste est inutile puisqu’il donne simplement les informations que l’on retrouve sur l’écran.

On peut aussi noter qu’il existe une option dans les « settings » permettant de choisir la vitesse maximum. Et deviner quoi : il est possible de choisir jusqu’à 50km/h, vitesse totalement illégale en France. Finalement, une fois que l’on a choisi ses paramètres idéaux, l’application n’a plus grand intérêt.

L’alarme en mode verrouillage ne sonne pas exceptionnellement fort. On ne serait pas contre quelques décibels supplémentaires.

Prise en main de la trottinette électrique Eleglide Coozy

Dès les premiers trajets avec la trottinette, on salue une conduite agréable. Que ce soit sur les pavés ou les routes étroites, la Coozy s’adapte parfaitement à un usage urbain. Ses grandes jantes 10 pouces associées à ses suspensions avant permettent d’amortir les chocs de sorte à ne jamais trop sentir les vibrations. Un très bon point pour éviter de passer un sale quart d’heure sur les pavés de Concorde.

De plus, le grand guidon avec une bonne maniabilité et le large deck antidérapant apporte un confort d’utilisation. Mettre ses deux pieds côte à côte et avoir une posture droite est idéale… pour une personne de grande taille. Si vous mesurez 1m50, le guidon risque d’être un peu haut.

Finalement, la prise en main et l’utilisation sont réussies sur la trottinette Coozy. En plus d’être maniable, elle est confortable et stable grâce à ses 18kg et ses pneus de grande taille.

Une trottinette pliable mais qui pèse son poids

Un autre atout de cette trottinette est sa transportabilité. Son système de pliage est très simple d’utilisation : il suffit d’appuyer sur un loquet pour plier la potence et l’accrocher à la roue arrière à l’aide d’une attache placée sur le guidon.

Sur le pliage, rien à redire. Mais, c’est lorsque l’on soulève la Coozy que ça se complique. Ses 18 kg permettent une meilleure stabilité quand vous êtes dessus, mais vous feront pencher quand vous la porterez. Certes, ce n’est pas les 20kg de la KQi3, mais il va falloir faire beaucoup de séances de muscu avant de pouvoir transporter la trottinette sans suer à grosses gouttes.

Eleglide a quand même fait un effort très important pour diminuer le poids de la trottinette et la rendre plus transportable. Rappelez-vous, le dernier modèle de la marque, la Eleglide D1, pesait 27,5 kg !

Les performances de la Eleglide Coozy

On vous louait son confort, nous allons être moins dithyrambiques sur les performances de la Coozy. Ne passons pas par quatre chemins, la trottinette d’Eleglide propose des performances bien en deçà de là où on l’attendait. Et même pire, la Eleglide souffre d’un manque de puissance criant : départ lent, impossibilité de démarrer en montée (n’espérez pas passer des tronçons à 5% et plus), accélération poussive… on est loin d’une trottinette performante. Imaginez devoir modifier son itinéraire pour éviter les montées et perdre 5 secondes à tous les feux rouges est assez insupportable. Surtout pour des Parisiens pressés que nous sommes.

Pour finir avec la puissance, la Eleglide Coozy propose trois modes de conduite avec le choix de brider la vitesse à 10, 15 ou 25 km/h. Autant vous dire que le mode « sport » étant déjà faiblard, on n’imagine même pas les autres modes. À éviter sauf si vous êtes bientôt en rade.

N’allez pas trop vite ou vous le regretterez

Au-delà de la puissance, un autre point vient ternir les performances de la trottinette, pourtant déjà pas très glorieuses : le freinage. Avec simplement un frein arrière, le freinage est lent, très lent. On a comparé la distance de freinage entre la Coozy et la NIU KQi3 et ses freins avant et arrière. Résultat : la Coozy met deux fois plus de temps à s’arrêter.

En plus de la distance, la roue arrière a aussi tendance à glisser. Et d’autant plus sur route mouillée. Le problème ne vient pas de la puissance des freins puisque la roue se bloque facilement, mais du fait que la roue avant entraine la trottinette qui continue sa route sur quelques mètres. Brrr, ça fait froid dans le dos !

Sachez que le frein électronique recharge légèrement la batterie grâce à l’énergie cinétique. Aussi, un feu arrière s’enclenche lorsque vous freinez, très pratique pour se faire repérer la nuit.

L’autonomie et la recharge de la trottinette électrique

Bon, nous avons assez critiqué la trottinette Eleglide, rattrapons nous avec un bon point : l’autonomie. Annoncée à 50km lorsque l’on est à 15km/h et on pèse de 80kg, l’autonomie se classe dans la moyenne de la concurrence. Après nos tests, on a revu à la baisse cette estimation. Comptez une trentaine de kilomètres si vous utilisez la trottinette en mode sport.

Côté recharge, les 7h annoncées permettent de recharger de 0 à 100% la trottinette. C’est un temps de charge plutôt correcte pour cette gamme de produits. Le chargeur, lui, ne prends pas de place et n’est pas bruyant, un bon point quand on sait que certains sont de véritables souffleries à domicile.

Faut-il acheter la Eleglide Coozy ?

Remettons les choses dans le contexte, la Eleglide Coozy « ne coûte que » 550€. Pour sa gamme de prix, ce n’est pas un modèle à bannir. Elle possède de bonnes caractéristiques (design, confort, autonomie). Mais sa note est plombée par ses performances en route. La puissance laisse vraiment trop à désirer et le freinage d’urgence est limité.

Finalement, la trottinette Coozy souffre de trop gros défauts pour être véritablement concurrentielle. Elle reste néanmoins un produit correct si vous cherchez une trottinette maniable, confortable et stable. Mais, ne vous attendez pas à vous décoiffer au démarrage. Préférez un char à voile !

Alternative : la Eleglide Coozy vs la NIU KQi3

Les 100€ de différence entre les deux trottinettes électriques valent-ils le coup (la KQi3 coûte 629€) ? Sans conteste, on vous répondra par la positive. La NIU KQi3 surpasse la Eleglide Coozy sur tous les points sauf un : le poids. Deux kilos les séparent, mais c’est un monde entre les deux trottinettes sur tout le reste. Le freinage, la qualité des matériaux, la puissance, la fiabilité…

Ainsi, si vous souhaitez porter votre trottinette sur un long trajet, choisir la Eleglide est une option à murir (on ne va pas vous mentir, deux kilos en moins, ça fait la différence). Dans le cas contraire, foncez vers la NIU, même si vous devez débourser un peu plus.

