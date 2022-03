L’offre est pléthorique et l’espace urbain s’en retrouve envahis depuis quelques années. Par conséquent, vous aussi vous souhaitez sauter le pas et laisser votre vélo au garage pour rouler en ville sans effort. Mais avant de partir en quête des meilleures trottinettes électriques du marché, il serait judicieux de connaître les caractéristiques à regarder et quelques éléments importants sur le sujet. On passe tout ça en revue dans ce guide.

Pourquoi utiliser une trottinette électrique ?

Pour se frayer un chemin dans tous les endroits possibles d’une ville, il faut laisser sa voiture au garage et s’intéresser aux engins individuels. La réponse la plus évidente reste le vélo. Trop d’efforts à fournir ? Des vélos électriques existent pour les fainéants et les curieux. Pas assez de sensation et prix trop élevé ? Nous voilà dans l’impasse… À moins qu’un moyen de transport relativement récent réponde à ces besoins. Bingo ! La trottinette électrique permet à son utilisateur de profiter d’un trajet particulièrement dynamique tout en fournissant le moins d’effort possible.

Comment fonctionne une trottinette électrique ?

À la différence d’une trottinette classique, la trottinette électrique fonctionne avec un moteur généralement imbriqué dans la roue arrière qui se lance à l’aide d’une commande sur le guidon. La plupart des trottinettes en libre service nécessitent aussi de lancer l’appareil sur une courte distance avec l’appui du pied avant de pouvoir commencer à rouler. Ce système “Kick to start” permet d’éviter tout démarrage involontaire.

Quel type de batterie se trouve dans les trottinettes électriques ?

La très grande majorité des batteries qui équipent les trottinettes électriques sont au lithium. Néanmoins, certains modèles pour enfant possèdent encore une batterie au plomb. Cette suprématie s’explique par le fossé qui sépare les deux technologies. Une batterie au lithium est beaucoup plus légère, ne nécessite pas d’entretien, dure bien plus longtemps, charge plus rapidement et montre une meilleure efficacité énergétique. No match !

Quel type de trottinette électrique choisir ?

Usage urbain

Pour une trottinette électrique de ville, on préconise des modèles légers et portables qui se plient rapidement. De préférence avec de petites roues pour être transportées plus facilement dans les transports en commun. Si vous souhaitez plus de confort, privilégiez de grandes roues, un pont large et bas. Privilégiez quand même des pneus gonflables aux pneus pleins sous peine de subir vos passages sur la moindre rue pavée.

Tout terrain

Parce que les sensations fortes sont sans doute ce que vous recherchez avec ce type de trottinettes, il faut porter une attention particulière à la solidité du bolide. De plus, la trottinette se doit d’être équipée de plusieurs amortisseurs pour mieux résister aux chocs et rendre la course un minimum confortable. Bien sûr, la vitesse est aussi un critère à prendre en compte contrairement aux trottinettes de ville. Les trottinettes à pneus offrent une meilleure adhérence au sol pour ce type de scooters. Concernant le poids et la praticité, vous aurez moins de choix dans ce segment. La barre des 20 kg sera très souvent atteinte.

Pour les enfants

En premier lieu, la trottinette électrique doit permettre à vos enfants de rouler en toute sécurité. Notamment grâce à des pneus et une plateforme larges qui assureront une bonne stabilité à l’ensemble de l’appareil. La vitesse maximale varie selon les petits scooters, à vérifier selon le niveau de votre enfant.

Quel est le prix d’une trottinette électrique ?

Les modèles qui restent fiables tout en étant le moins cher possible ne descendent pas en dessous des 300 euros. C’est par exemple à ce prix que vous pourrez acquérir la Xiaomi Essential. Une trottinette pour la ville ne devrait pas vous coûter plus de 1000 euros à moins de chercher un exemplaire avec des composants vraiment haut de gamme. Du côté de la performance ou du tout terrain, l’addition devient vite salée. Si vous pouvez obtenir un avant-goût pour un peu plus de 1000 €, la véritable expérience demandera quelques centaines d’euros de plus voir le double ou le triple.

Quelle marque de trottinette électrique choisir ?

Depuis l’Egret One lancé par l’allemand Walberg Urban Electrics, de nombreux fabricants comme E-twow, Xiaomi, Razor ou encore la jeune pousse française Trottix cartonnent sur le marché de la trottinette. De plus en plus de firmes se mettent au diapason. On vous recommande d’éviter les modèles aux tarifs trop avantageux et les marques inconnues au bataillon. Privilégiez celles qui en ont déjà conçu un certain nombre et lisez les tests produits au sujet des trottinettes qui vous intéressent.

Quelles caractéristiques et critères regarder pour faire le bon choix

Vitesse maximum En principe, la vitesse dépend du gabarit, du trajet et de la puissance du moteur. Toutefois, la limite de 25km/h imposée par la législation est atteinte par la quasi-totalité des produits sur le marché. En revanche, l’accélération peut varier d’un modèle à l’autre en fonction du poids de la trottinette et de la puissance de son moteur. Ces facteurs jouent un rôle important pour franchir les pentes par exemple.

La puissance du moteur Elle s’exprime en Watts, plus sa valeur est élevée, plus le moteur délivre de la puissance et consomme de l’énergie. Celle-ci oscille entre 250W et 600W pour la plupart des trottinettes électriques en dessous de 1000€. Puisque la limite des 25 km/h est atteinte par quasiment tous les moteurs y compris les plus faibles, plus de puissance ne vous donne pas une vitesse de pointe plus élevée. En revanche, elle va influencer l’accélération de manière significative. À vous de voir si vous avez besoin de démarrer au quart de tour après un feu rouge. Précisons que l’on distingue la puissance nominale de la puissance en crête. La première correspond à ce que le moteur peut délivrer constamment et la seconde au pic qu’il peut atteindre. La nominale est une information bien plus intéressante et fiable que la crête, ce n’est pas bon signe si le constructeur d’une trottinette ne mentionne que cette dernière.

Autonomie Avec une autonomie comprise entre 30 et 40 km, vous pourrez profiter de votre trottinette électrique de façon plus que confortable. Attention toutefois à la différence entre l’autonomie annoncée et la réalité. Les constructeurs indiquent parfois une autonomie avec le mode eco et non pas celle avec un fonctionnement à plein régime. En effet, votre poids ainsi que votre trajet peuvent l’influencer de façon considérable. Si votre parcours quotidien possède des pentes abruptes , l’autonomie risque de perdre des kilomètres. Dans la même veine, jetez un œil au temps de charge indiqué par le fabricant. Comptez au moins trois heures pour les batteries les moins volumineuses et plus de dix heures pour celles qui ont bien mangé à la cantine.

Poids Ce n’est pas difficile à comprendre, plus celui-ci est élevé moins la trottinette sera pratique et facile à transporter. Et pour la même puissance dans le moteur, la moins lourde gagnera le 0 à 100. Plusieurs facteurs influent sur cette caractéristique comme : les matériaux de conception, la capacité de la batterie, le volume et la puissance du/des moteur(s) ou encore la taille du plateau.

Confort et ergonomie Pour améliorer le confort de route, il est important d’opter pour un engin respectant les critères suivants : Un large plateau

Des garde-boue éviteront les éclaboussures lors de la conduite sur les surfaces mouillées

Des pneus gonflables qui absorbent davantage les chocs

Un écran LCD permettant de voir le niveau de la batterie, la vitesse et le kilométrage total

Un Guidon ajustable à la hauteur appropriée

Mécanisme pliant – rapide et facile à replier.

Roues Au-delà de leurs tailles en pouces, intéressez-vous à la nature des pneus. Sont-ils pleins ou dotés d’une chambre à air ? Les premiers ne crèvent pas, mais n’absorbent pas bien les chocs et offre une adhérence plus faible. Pour le confort, les performances ou la tenue de route, choisissez les seconds avec un renforcement si possible. En outre, plus les pneus ont un diamètre important, plus la conduite sera agréable et il sera facile de franchir des obstacles. Leur largeur a aussi une influence sur celle-ci, son augmentation va de pair avec un gain en adhérence et une consommation d’énergie plus gourmande. Enfin, retenez que des pneus lissent conviennent mieux au bitume et ceux crantés au tout terrain.

Suspensions Les pneus gonflables ne suffisent pas pour pleinement absorber les aspérités de la route. C’est pourquoi une fois les 600€ franchis, vous tomberez de plus en plus sur des trottinettes électriques équipées de suspensions. On les trouve au niveau de la roue avant, de la roue arrière ou des deux. Certains modèles abordables en sont pourvus, mais attention, ça ne fait pas tout. Si votre trottinette a des pneus pleins, vous ressentirez bien les chocs même avec des suspensions.

Législation et normes de sécurité concernant les trottinettes électriques

En France, les trottinettes électriques peuvent circuler avec une vitesse maximale autorisée de 25 km/h. Celles qui peuvent la dépasser sont bridées et ne peuvent utiliser leur plein potentiel en dehors d’une voie privée. Elles peuvent rouler dans les aires piétonnes à condition de ne pas excéder 6 km/h, sinon c’est la piste cyclable ou la route s’il n’y en a pas. Concernant le trottoir, il est interdit d’y aller en trottinette à moins que le Maire l’ai autorisé. Depuis l’été 2020, un décret oblige tout engin de déplacement motorisé à être équipé de feux avant et arrière, de freins, d’un avertisseur sonore et d’un dispositif réfléchissant pour l’arrière et sur les côtés. D’autre part, leur largeur maximale ne devra plus dépasser les 0,90 cm, pour une longueur de 135 cm. Enfin, l’utilisation nécessite une assurance civile.

Quelles différences y a-t-il entre une trottinette électrique pour adulte et pour enfant ?

Les constructeurs des trottinettes vont privilégier la sécurité des utilisateurs lorsqu’ils ciblent les enfants. Plus légères, moins rapides, particulièrement stables et avec un deck agrandie, tout est fait pour que cet appareil soit sans danger pour les petits. À l’inverse de celle pour adulte qui aspirent à toujours plus de puissance, celles pour enfants se limitent généralement à 100W et à 15 km/h en vitesse de pointe. Raison de sécurité. En outre, l’autonomie chez des scooters pour adultes est plus importante. En raison de la différence de performances avec les trottinettes pour adultes, les versions destinées et adaptées aux enfants reviennent moins chères. Parmi les modèles les plus vendus dans cette catégorie, on trouve la Razor Powercore E90 par exemple.

Quel est l’âge minimum pour faire de la trottinette électrique ?

La trottinette électrique ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. En effet et simplement pour des raisons de sécurité, nous recommandons de commencer par une trottinette classique (avec un frein pédale et non des freins à disques). Une trottinette électrique dite adulte ne peut être utilisée avant l’âge de douze ans.

Quelle est l’histoire de la trottinette électrique ?

La première trottinette est apparue en 1920. Elle était sans moteur ni batterie et était réservée aux enfants. C’est vers les années 50 que la trottinette sera utilisée par les adultes pour optimiser leur mobilité en zone urbaine notamment. La première trottinette électrique avec un moteur a été créée et conçue par des américains dans les années 80. En 1996, c’est le fabricant Suisse Razor qui démocratise la trottinette électrique pour proposer un modèle électrique pratique, léger et pliable. La trottinette électrique a un cousin lui aussi populaire dans les rues : l’hoverboard, ou gyropode.

Est-il possible de monter des côtes en trottinette ?

Les trottinettes électriques sont conçues pour rendre la mobilité la plus agréable et facile possible. Elles sont donc capables de monter des côtes. La puissance de la trottinette dépendra toutefois de trois facteurs essentiels :

poids de l’utilisateur : en effet selon la charge, la trottinette aura plus ou moins de difficulté à monter la côte

: en effet selon la charge, la trottinette aura plus ou moins de difficulté à monter la côte puissance de la trottinette (puissance moteur en watts) : les trottinettes électriques de 100 à 500 watts auront plus de difficultés à assumer les montées que celles de 1 000 à 2 000 watts par exemple

(puissance moteur en watts) : les trottinettes électriques de 100 à 500 watts auront plus de difficultés à assumer les montées que celles de 1 000 à 2 000 watts par exemple le niveau de degré de la pente : la trottinette électrique rencontrera les mêmes difficultés sur certaines pentes que des voitures ! Certaines routes sont tellement pentues qu’il sera difficile pour votre trottinette de l’assurer à pleine vitesse. En général, les constructeurs précisent le degré maximal que leur trottinette peut franchir.

Est-il possible de rouler sur des pavés avec une trottinette électrique ?

Mais oui, c’est possible ! Avec assez de puissance et de bonnes roues motrices, les trottinettes électriques tout terrain sont équipées de suspensions et d’épais pneus bien gonflés. Cela dit, avec des modèles plus classiques, vous pourrez également avancer prudemment sur une route pavée. Attention toutefois, car ça secoue bien, et il faut tenir fermement le guidon pour ne pas risquer de tomber. Funfact : si vous vous dressez sur la pointe des pieds, les micro-chocs seront moins violents, du fait de réduire les points de contact. À Paris, mieux vaut ça que de risquer de renverser quelqu’un sur les trottoirs…

Acheter une trottinette à bas prix ? Une mauvaise idée selon UFC-Que Choisir

D’après UFC-Que choisir, certaines trottinettes à bas prix seraient dangereuses pour leurs utilisateurs. Prenons par exemple les GT Air, vendue par L-Trott. En 2016, plusieurs personnes ayant acheté une GT Air de L-Trott ont « vu leur potence rompre sans explication ». Si certains s’en sont tirés avec quelques bleus, d’autres ont eu des points de suture et des dents cassées. D’après le responsable de la marque, le problème venait du moule utilisé dans les usines. Des bulles d’air se sont incrustées au moment de la coulée de métal pour la fabrication de la potence. D’où la fragilité de la pièce. À noter que depuis 2016 la trottinette a été retirée de la vente.

Où acheter sa trottinette ? Décathlon ? Ebay ? Amazon ? AliExpress ?

Pour acheter votre trottinette électrique pour enfant ou adulte, il existe une multitude d’endroits où se rendre. Même si nous vous conseillons de l’acheter sur internet, il peut être intéressant de se rendre avant dans un magasin spécialisé comme Décathlon par exemple. N’hésitez pas à demander au vendeur d’essayer un produit en magasin. Il n’y a qu’un seul genre de site marchand que nous ne vous recommandons pas, ce sont les sites de type AliExpress. En effet, il peut être dangereux d’acheter sa trottinette électrique sur des sites qui ne respectent pas les législations européennes en ce qui concerne les batteries utilisées sur ce genre de machines. Un défaut de fabrication peut, au mieux, rendre impossible la recharge de votre trottinette. Au pire, prendre feu en pleine course ou chargement de la batterie. Ainsi, les produits que nous avons sélectionnés dans notre comparatif 2021 des meilleures trottinettes électriques sont soit testés par nos soins, soit sélectionnés vis-à-vis des différentes critiques des utilisateurs et de nos confrères de la presse.

Autre conseil, avant d’acheter une trottinette électrique, vérifiez si votre ville en propose en libre service. Ce sera l’occasion d’essayer ce mode de transport alternatif avant d’y investir plus d’argent.

Comment rendre ma trottinette plus rapide ?

l n’existe pas d’outil supplémentaire pour ajouter de la puissance à votre trottinette électrique. Nous vous recommandons seulement :

d’en prendre bien soin : rangez votre trottinette électrique à l’abri de la poussière ou d’éventuels obstacles pouvant l’abîmer. Nous recommandons également d’utiliser les accessoires conseillés et recommandés par le fabricant

rangez votre trottinette électrique à l’abri de la poussière ou d’éventuels obstacles pouvant l’abîmer. Nous recommandons également d’utiliser les accessoires conseillés et recommandés par le fabricant de la recharger après chaque utilisation : veillez en effet à ce qu’elle soit pleinement rechargée avant chaque utilisation pour éviter, notamment, à ce qu’elle ne force pas en cas de montée importante et donc de l’abîmer.

veillez en effet à ce qu’elle soit pleinement rechargée avant chaque utilisation pour éviter, notamment, à ce qu’elle ne force pas en cas de montée importante et donc de l’abîmer. d’être vigilant sur la route : faites attention quand vous conduisez une trottinette surtout quand vous êtes sur la route avec des véhicules / motos / vélos… Un accident est vite arrivé.

Comment entretenir sa trottinette électrique ?

La chose la plus évidente à faire est de surveiller régulièrement l’état et la pression des pneus pour limiter les risques de crevaisons. En outre, jetez un œil à l’état général de la trottinette avant de partir avec. Par exemple, vérifiez qu’il n’y ai pas un jeu inhabituel quelque part ou que certains mécanismes ne grincent pas. Une fois par mois, regardez aussi le serrage des vis des roues ou du système de pliage. Dans le cas où celui-ci se montre capricieux, un graissage ne peut pas lui faire de mal. Si votre trottinette dispose de freins à disque, surveillez également l’usure des plaquettes et changez-les si le freinage se dégrade. Enfin, évitez de laisser la batterie déchargée et garder la trottinette à l’abri du froid et de l’humidité.

Le port du casque est-il obligatoire pour utiliser trottinettes électriques ?

Si le port du casque est hautement recommandé, il n’est pas obligatoire en ville . Mais il pourrait le devenir dans un prochain texte de loi à propos de trottinettes électriques. Attention toutefois car hors agglomération le port du casque devient obligatoire compte tenu de la vitesse des autres véhicules sur la route.

Est ce légal d’avoir un passager en trottinette électrique ?

Sans surprise, rouler à deux sur une trottinette électrique n’est pas autorisée, car dangereux. Le faire vous expose à une amende de 2ème classe de 35 euros.

Existe-t-il des batteries portables pour les trottinettes électriques ?

Certaines trottinettes possèdent une batterie amovible que l’utilisateur vraiment prévoyant peut avoir en double dans la section pièce détachée de leurs marques respectives. Ainsi, il pourra se balader sereinement avec sa batterie de secours sur lui.

A-t-on besoin d’un permis de conduire pour rouler en trottinette électrique ?

La réponse est non, et ce pour deux raisons. La première, c’est que la prise en main est un jeu d’enfant, il n’y a aucune mécanique à apprendre pour avancer, freiner, tourner ou se garer. Ensuite, les règles de codes sont assez élémentaires pour n’avoir besoin d’aucun permis quel qu’il soit (voiture, moto, ou un qui serait spécifique à la trottinette électrique). C’est donc une excellente alternative si jamais vous venez de vous faire sucrer votre permis !

Questions Fréquentes