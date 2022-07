NINEBOT KICKSCOOTER D18E

Le confort avant le reste

Prix 359€

Autre pionnier du secteur, Ninebot a lancé de trois modèles d’entrée de gamme au printemps 2022. La trottinette électrique D18E est la moins chère du trio. Pour ce prix, on apprécie la présence de pneus gonflables de 10 pouces, et d’un frein mécanique en plus du frein électronique.

En outre, elle possède un deck particulièrement large qui rend sa conduite confortable et son moteur ne faiblit pas quand la batterie se vide. Concernant les défauts, on peut lui reprocher son autonomie maximale de 18km et ses presque 15kg pour une citadine sensée être pratique. Contrairement à la Pure Air Go, le moteur qui déplace tout ça ne fait que 250W. Par moment, l’utilisateur risque de se retrouver à la traine. La cohérence entre le poids et la puissance demeure importante pour choisir une trottinette électrique.

Les plus Deck large

Roues de 10 pouces Les moins Assez lourde

Autonomie faible

Où Acheter la Ninebot Kickscooter D18E ?

Caractéristiques principales