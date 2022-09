Bezior S2 Pro, la nouvelle trottinette offroad à un tarif alléchant !

Avec la Bezior S2 Pro, partez à l’assaut des chemins dans le plus grand des conforts ! À l’occasion de son lancement, cette trottinette « offroad » bénéficie d’une remise exceptionnelle de 550€. N’attendez plus !

La Bezior S2 Pro redéfinit les limites de la mobilité urbaine en proposant une trottinette pliable aussi à l’aise en ville que sur les chemins. Conçue pour surmonter tous les terrains, elle deviendra votre nouveau compagnon pour aller au travail mais aussi pour vous balader pendant vos vacances.

Bezior a décidé de casser le prix de sa trottinette pour célébrer le lancement. Mieux encore, un code promo vous permet d’obtenir 10% supplémentaire pour obtenir votre trottinette électrique offroad à 1349€ seulement au lieu de 1899€. Un excellent prix compte tenu des performances de la Bezior S2 Pro. Rendez-vous en fin d’article pour tout savoir !

Une trottinette électrique offroad à toute épreuve

Le Bezior S2 Pro, c’est avant tout un look atypique qui trahit ses capacités tout terrain. On remarque d’abord ses larges pneus crantés qui améliorent la motricité de la trottinette. Celle-ci est également équipée d’un double moteur d’une puissance totale de 2400W. Une telle puissance permet à cette trottinette d’atteindre les 25 km/h en 4,9 secondes, et surtout de franchir des routes à 45° d’angle !

Côté autonomie, le fabricant indique une autonomie proche des 65 kilomètres, grâce à la batterie 48V de 23 AH. Une telle autonomie autorise de belles balades en ville comme en pleine nature.

PUISSANCE MOTEUR 2400 W AUTONOMIE 65KM BATTERIE 23 AH TEMPS RECHARGE 6 – 11 H PENTE MAXIMALE 45° POIDS 39 KGS ROUES 11 POUCES

De nombreuses fonctionnalités pour la Bezior S2 Pro Outre un châssis et un moteur conçus pour franchir tous les terrains, des équipements y ont été associés pour améliorer la sécurité et le confort de l'utilisateur. Un écran LCD parfaitement lisible vous permet de consulter en temps réel toutes les données relatives à votre trottinette. Qu'il s'agisse de la vitesse, de votre autonomie restante ou de votre temps de conduite, rien ne pourra vous échapper. Côté sécurité, la trottinette est équipée de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Cela vous permet de disposer d'un freinage de grande qualité, indispensable pour se sortir de situations dangereuses. On retrouve également une selle et un guidon réglables en hauteur pour vous permettre de trouver la position idéale. La trottinette est équipée d'un double éclairage avant. Le feu arrière très lumineux possède une lumière de freinage. La suspension arrière améliore le confort et permet aussi une meilleure tenue de route quel que soit l'état du sol. Enfin, malgré ses impressionnantes capacités, la Bezior S2 Pro est pliable, ce qui vous permettra de la ranger sans peine dans votre maison ou dans votre coffre pour l'emmener avec vous. Les plus Capacités tout-terrain

Eclairage de qualité

Bonne autonomie

Pliable Les moins Poids élevé

Pour célébrer la mise sur le marché de sa trottinette électrique, Bezior a baissé son prix à 1499€ au lieu de 1899€ sur le site GogoBest. Mieux encore, avec le code promo DASWM6, obtenez 10% de remise supplémentaire pour vous offrir le Bezior S2 Pro à 1349€ seulement !

Et comme une nouvelle nouvelle n’arrive jamais seule, GogoBest vous offre une paire d’écouteurs sans fil Xiaomi d’une valeur de 30€ pour l’achat de la Bezior S2 Pro.

