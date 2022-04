NINEBOTEKICKSCOOTER ZING C20

Une trottinette électrique élaborée à partir de 10 ans

Prix 249€

Le top du top avant de passer aux trottinettes pour les grands. Celle-ci reprend toutes les améliorations qu’a apportées la Ninebot Zing C10 et y ajoute une autonomie de 20km et surtout, un vrai système de pliage. C’est pas trop tôt ! Puisqu’elle coûte 50 euros de plus que la C10, on aurait apprécié un moteur un tantinet plus puissant. Avec cette amélioration, la C20 pourrait correspondre à la tranche d’âge au-dessus de celle pour la C10. De quoi rendre l’offre de Ninebot en matière de trottinettes électriques pour enfants plus cohérente.

Les plus Grosse autonomie

Système de pliage très pratique

Frein mécanique Les moins Un peu chère pour ce qu’elle propose

Acheter la Ninebot eKickscooter Zing C20 au meilleur prix

Caractéristiques principales