Une trottinette fonce à +100 km/h sur l’autoroute : une course folle contre les voitures et la loi

Une utilisatrice de trottinette électrique a été repérée à plus de 100 km/h sur l’autoroute. Une prouesse technique qui interroge autant qu’elle inquiète.

Dans une vidéo postée par un internaute sur Reddit, une femme dépasse des voitures sur l’autoroute en trottinette électrique. Atteignant une vitesse supérieure à 100 km/h, cette utilisatrice a relancé le débat sur l’utilisation des trottinettes électriques sur les réseaux sociaux…

Une minorité dangereuse et (trop) bruyante

Déjà entachée par l’image des exemplaires en libre-service, la réputation des trottinettes électriques souffrent également des utilisateurs qui font n’importe quoi avec… Cette dame filant tel Ayrton Senna au guidon de sa trottinette remet en lumière une minorité d’utilisateurs qui cherchent continuellement à détourner les règlements en dépit du bon sens…

En effet, cette utilisatrice sans réelles protections sur l’autoroute n’est pas un cas isolé. Il y a un peu plus d’un an, d’autres internautes publiaient une vidéo où deux hommes roulaient à 80 km/h sur le périphérique parisien en trottinette électrique.

Plus qu’un simple débridage, ces trottinettes changent tout – ou du moins on l’espère. Car s’il est évident que la batterie et le moteur ont été modifiés (certains mentionnent des moteurs brushless plus puissants), nous n’avons pas de preuve, du moins sur les vidéos, que les freins eux l’ont été… et quand on voit les équipements de protections possédés par les utilisateurs ci-dessus : le doute est permis.

De toute façon, que les freins soient changés ou pas, modifier sa trottinette électrique pour dépasser les limites de vitesse autorisée (25 km/h en France) est strictement interdit. Il s’agit là d’une mise en danger de la personne sur la trottinette et des autres usagers de la route.

On conclura cet article sur une note plus légère et par un petit détour au pays de l’oncle Sam – comment parler tuning sans mentionner les États-Unis ? – où une chaîne YouTube spécialisée dans les modifications d’appareil cartonne. Basiquement, Warped Perception colle des réacteurs derrière tout ce qui bouge : on vous laisse « admirer »…