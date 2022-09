Trouver la trottinette électrique parfaite selon vos besoins et votre budget relève souvent de l’exploit tant il est difficile de s’y retrouver dans l’offre pléthorique existante sur le marché. Pour vous aider dans vos recherches, vous avons limité le choix à 15 trottinettes, les meilleures pour chaque gamme de prix.

Il suffit de regarder les pistes cyclables parisiennes pour se rendre compte de l’engouement qui existe autour des trottinettes électriques. Et ce n’est pas illogique au vue des nombreux intérêts : pour quelques centaines d’euros, elles sont plus pratiques qu’un vélo électrique et plus rapides en ville qu’une voiture. Mais face au marché gigantesque que représente celui des trottinettes, il est parfois difficile de savoir laquelle choisir. Laissez-nous vous donner quelques coups de machette dans cette jungle et vous faciliter l’exploration de ce monde merveilleux.

Les 4 meilleures trottinettes électriques pas chères à moins de 500€

Débutons par la catégorie la plus abordable. Il s’agit de modèles avec des tarifs compris entre 250€ et 500€. C’est ici que vous trouverez le plus grand nombre de trottinettes légères avec des petites roues. Idéale lorsque vous devez la transporter mais à éviter si vous faites des longues distances.

MI ELECTRIC SCOOTER ESSENTIAL

La trottinette Xiaomi la plus abordable Prix 349€ prix conseillé La Mi Electric Scooter 3 est une trottinette abordable et très qualitative. Pour 350€, offrez-vous les faveurs d’un modèle fiable et agréable à conduire, avec des performances dont elle n’a pas à rougir. Un rapport qualité/prix sans égal, comme la marque Xiaomi sait faire de mieux. Les plus Abordable

Qualité de fabrication

Pliable Les moins Limitée à 20 km/h

Un peu de mal en côte Où Acheter la Mi Electric Scooter Essential ? Meilleur prix Darty Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Cadenas fourni Vitesse maximale de 20 km/h / Poids maximal supporté 100 kg / Batterie 5100 mAh / Autonomie jusqu'à 20 km - Norme d'étanchéité IP54 349.99 € 0 € 349.99 € Voir

Amazon Marketplace Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 20 km/h Aluminium Mi Electric Scooter Essential, Scooter Classique, 20 km/h, 100 kg, Unisexe, 14 ans, Aluminium Noir 357 € 0 € 357 € Voir Caractéristiques principales POIDS 12 kg VITESSE MAX 20 km/h TAILLE DES PNEUS 8,5 pouces PUISSANCE NOMINALE 250 W AUTONOMIE ANNONCÉE 20 km CHARGE MAX 100 kg SUSPENSIONS Non

Attention, utiliser une trottinette électrique est soumis à des règles à respecter. Même si vous n’avez pas besoin de permis, des lois ont été mis en place sur l’utilisation de tout véhicule. Pour en savoir plus, retrouvez tout ce que vous devez savoir sur ce que dit la loi sur les trottinettes électriques.

WEGOBOARD SUPREM 3

Un poids plume Prix 579€ prix conseillé Ce spécialiste français de la trottinette électrique nous propose une troisième itération de sa Suprem plus accessible. Avec 11 kg sur la balance et son guidon réglable, elle se montre particulièrement pratique au quotidien. Question autonomie, elle se trouve juste dans la moyenne avec une capacité de 30 km. Là où l’on peut s’étonner, c’est qu’elle assure cette autonomie avec une batterie plus petite que les autres ( 7,8 Ah). Enfin , elle est équipée de suspensions à l’avant et à l’arrière pour compenser le manque de confort de ses pneus pleins. Note Voir la comparaison entre la Suprem 3 et ses concurrents Les plus Légère

Potence réglable

Suspensions Les moins Pneus pleins Où Acheter la WegoBoard Suprem 3 ? VOIR LE PRIX sur wegoboard.com Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 11 kg VITESSE MAX 25 km/h TAILLE DES PNEUS 8 pouces (pleins) PUISSANCE NOMINALE 350 W AUTONOMIE ANNONCÉE 30 km CHARGE MAX 120 kg SUSPENSIONS Oui

Les 4 meilleures trottinettes électriques à moins de 1000€

Entrons à présent dans le milieu de gamme, entre 500€ et 1000€. Designs plus élaborés et fiches techniques plus complètes, voici 4 trottinettes électriques qui ont attiré notre attention.

Penser à bien protéger votre trottinette électriques. L’antivol est indispensable à tout détenteur de deux roues qu’il gare dehors et même dans sa cour ou son jardin. Si ça vous intéresse, vous avons réalisé un comparatif des meilleures antivols pour trottinette électrique.

WEEBOT ANOKI

Un compromis entre efficacité et praticité Prix 799€ prix conseillé Cette trottinette électrique en deux versions différentes pour l’adapter à vos besoins et à votre portefeuille. En version 350W comme en version 500W, elle ne manque pas de dynamisme. En outre, elles possèdent des suspensions à l’avant et à l’arrière qui vous assure une conduite confortable. On apprécie également le fait que le guidon soit réglable en hauteur et que son poids n’atteigne pas les 20 kg. Petit bémol selon nous, la trottinette n’a qu’un seul frein mécanique. À consulter également : Tout savoir sur la marketplace Weebot Les plus Potence réglable

Rapport qualité/prix

Suspensions avant et arrière Les moins Pas de frein à disque Où Acheter la Weebot Anoki ? VOIR LE PRIX sur webot.com Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 18,5 kg VITESSE MAX 40 km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 8,5 pouces PUISSANCE NOMINALE 500 W AUTONOMIE ANNONCÉE 50 km CHARGE MAX 100 kg SUSPENSIONS Oui

Les 3 meilleures trottinettes électriques à moins de 2000€

On monte d’un cran. Les trottinettes comprises entre 1000€ et 2000€ se placent parmi les meilleures du marché : confort, autonomie et surtout puissance sont les mots d’ordres de tous les modèles. En voici 4 qui ont retenu notre attention.

Minimotors DUALTRON MINI

Celle qui n’a pas peur des côtes Prix 1 140€ Ses 500 W dans la roue arrière donnent à cette trottinette une très bonne accélération. Pour assurer des trajets sans accros, la Dualtron Mini est équipée d’amortisseurs avant et arrière ainsi que de pneus renforcés. Enfin, la force de cette trottinette est sa légèreté pour les performances qu’elle permet. Les plus Double suspensions performants

Tenue de route

Légèreté Les moins Pas vraiment tout terrain

Petite taille Où Acheter la Dualtron Mini ? VOIR LE MEILLEUR PRIX sur internet Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 22 kg VITESSE MAX 45 km/h (sur voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 8,5 pouces PUISSANCE NOMINALE 500 W (max 1450 W) AUTONOMIE ANNONCÉE 40 à 65 km (en fonction de la batterie choisie) CHARGE MAX 120 kg SUSPENSIONS Oui

Il existe aussi des modèles de trottinettes électriques pour enfants. Elles sont parfaitement adaptées à votre môme, plus petites et moins puissantes. Pour en savoir plus, retrouvez notre choix des meilleures trottinettes électriques pour enfants.

WEEBOT ZEPHYR

Une trottinette électrique très performante Prix 1590€ prix conseillé Pour son tarif, la Zephyr possède une réserve de puissance particulièrement importante grâce à ses deux moteurs de 1000 W. seulement si vous vous trouvez sur une voie privée bien évidemment, vous pouvez atteindre 65 km/h avec cette trottinette. En outre, elle dispose de l’attirail auquel on s’attend au-delà de 1000€ comme des suspensions à l’avant et à l’arrière et des freins à disque. Par contre, on aurait apprécié une autonomie un peu plus intéressante. Les plus Puissante

Qualité de fabrication Les moins Autonomie un peu juste Où Acheter la Zephyr ? VOIR LE MEILLEUR PRIX sur weebot.com Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 29 kg VITESSE MAX 65 km/h (sur voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 pouces PUISSANCE 2 x 1000 W AUTONOMIE ANNONCÉE 40-80 km CHARGE MAX 130 kg SUSPENSIONS Oui

WEGOBOARD BLASTER

Une alternative à la Dualtron Victor Prix 1949€ Dans le cas où la Dualtron Victor vous intéresse pour sa puissance mais que vous n’avez pas trop le budget, le Wegoboard Blaster constitue une solution intéressante. Par défaut, elle revient à 1949€ mais vous pouvez la trouver en réduction régulièrement sur le site de Wegoboard. Hormis cela et le design, les deux trottinettes sont identiques sur le papier. Les plus Aussi puissante que la Dualtron Victor

Pas très chère pour les performances Les moins Autonomie correct pour le prix sans plus Où Acheter la Wegoboard Blaster ? VOIR LE PRIX wee-bot.com Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 33 kg VITESSE MAX 80 km/h (sur voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 pouces PUISSANCE 2 x 1200 W AUTONOMIE ANNONCÉE 80 km CHARGE MAX 150 kg SUSPENSIONS Oui

Les 4 meilleures trottinettes électriques luxe à plus de 2000€

Pour finir en beauté, voilà la catégorie reine de ceux qui ont vraiment un gros budget. Ici, la puissance et le confort de conduite est mise en avant. Nous avons sélectionné 4 modèles, la crème de la crème.

KAABO WOLF WARRIOR 11 PLUS

Idéale pour le off road Prix 2999€ Chose suffisamment rare pour le souligner, il est possible de choisir entre des pneus routes et des pneus tout terrain à l’achat. Il s’agit du modèle le plus puissant de la marque Kaaboo avec deux moteurs de 1200 W chacun. Vous pourrez atteindre les 80 km/h sur une voie privée pour 150 km d’autonomie. Pour résumer, elle constitue une véritable alternative aux trottinettes Dualtron dans la même gamme de prix. Sur le même sujet : les meilleures trottinettes électriques tout-terrain Les plus Puissance

Côtes jusqu’à 45°

Freinage hydraulique Les moins Temps de charge

Lourde Où Acheter la Kaabo Wolf Warrior 11 Plus ? VOIR LE PRIX sur wee-bot.com Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 46 kg VITESSE MAX 80 km/h (sur voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 11 pouces PUISSANCE NOMINALE 2 x 1200 W AUTONOMIE ANNONCÉE 150 km CHARGE MAX 150 kg SUSPENSIONS Oui

DUALTRON THUNDER 2

Le record de puissance Prix 4290€ Cette seconde itération de la thunder sortie en 2021 prend le trône jusqu’ici occupé par la Dualtron X-2. Elle dépasse ses 8300W en pic pour atteindre les 10 080 W et ce avec 20 kilos en moins. Attendez vous donc à accélération plus que prodigieuse. On aimerait bien connaître la puissance nominale de sa paire de moteurs cela dit. Sa batterie atteint elle aussi un seuil impressionnant avec 40 Ah et une autonomie de 170 km en mode eco. Les plus Énorme réserve de puissance

Autonomie impressionnante

Pas si chère pour la puissance Les moins Temps de charge Où Acheter la Dualtron Thunder 2 ? VOIR LE MEILLEUR PRIX du moment Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 47,3 kg VITESSE MAX 100 km/h (sur voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 11 pouces PUISSANCE 10 080 W en crête AUTONOMIE ANNONCÉE 170 km (éco) CHARGE MAX 150 kg SUSPENSIONS Oui

VIPER NAMI BURN-E

Une alternative à la Dualtron Thunder Prix 4490€ Celle-ci aussi fait mieux que la Dualtron X-2 pour 2000 euros de moins et 20 kg de moins. Son châssis particulier bardé de LED lui donne une allure un peu différente de la concurrence, elle ne ressemble pas à une copie. Elle se différencie également par l’étanchéité IP55 de tous ses composants. Enfin, l’écran couleur de 4 pouces sur le guidon n’est pas là pour faire de la figuration. Il permet de programmer la puissance allouée à l’avant et à l’arrière. Les plus Temps de charge bien plus rapide que chez les autres

Puissance impressionnante

Accélération plus fluide que chez Dualtron Les moins Clignotants peu visibles Où Acheter la Viper Nami Burn-e ? VOIR LE MEILLEUR PRIX du marché Voir l’offre Caractéristiques principales POIDS 47 kg VITESSE MAX 100 km/h (sur voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 11 pouces PUISSANCE NOMINALE 2 x 1500 W AUTONOMIE ANNONCÉE 150 km CHARGE MAX 120 kg SUSPENSIONS Oui

Nos conseils pour bien choisir sa trottinette électrique

Avant de passer à la caisse pour tel ou tel modèle, jetez un œil à certains points importants :

L’autonomie annoncée par le constructeur , pour la plupart revoyez leurs ambitions à la baisse

, pour la plupart revoyez leurs ambitions à la baisse Si les pneus de la trottinette sont pleins ou gonflables , les premiers offrant bien moins de confort que les seconds

, les premiers offrant bien moins de confort que les seconds La puissance nominale du moteur en Watts, il vous faut au moins 250W pour rouler sans soucis

en Watts, il vous faut au moins 250W pour rouler sans soucis Le poids de la trottinette , ce facteur influe grandement sur sa facilité de transport et son accélération

, ce facteur influe grandement sur sa facilité de transport et son accélération Le type de freins qui s’y trouvent, en général vous rencontrerez un frein électronique accompagné d’un frein mécanique à disque ou à tambour. Dans la mesure du possible, privilégiez ceux à disque, car ils sont bien plus efficaces.

Intéressez-vous aussi aux tests produits effectués par des médias ou des youtubeurs pour confronter les promesses des constructeurs à la réalité. Et bien sûr, les avis Amazon sont toujours intéressants à regarder. Si la note moyenne d’un produit est inférieur à quatre étoiles, il vaut mieux l’oublier. Enfin, un petit tour dans une des meilleures enseignes de trottinettes électriques, ça ne mange pas de pain. Vous pourrez y essayer des modèles et questionner les vendeurs.

Questions Fréquentes

Quelle est la meilleure marque de trottinette électrique ? Il existe de nombreuses très bonnes marques de trottinettes électriques. Parmi elles, on peut citer Xiaomi, Weebot ou Wegoboard. Pour en savoir plus, retrouvez notre article dédié aux meilleures marques de trottinettes électriques Quelle est la trottinette électrique la plus puissante ? Quelques entreprises ont contribué à l’émergence d’une véritable démesure à ce niveau. La marque Dualtron de Minimotors est par exemple spécialisée dans les trottinettes électriques très chères avec des réserves de puissances pour le moins impressionnantes. Mais ils n’ont pas conçu la plus puissante. En effet, c’est la Rion Thrust qui occupe la première place avec une puissance en crête de 21 700 watts. Quelle est la meilleure trottinette électrique pour Paris ? Unagi E500 est un très bon exemple car il s’agit d’une trottinette pliable, puissante et confortable avec une bonne autonomie. De plus, elle intègre des fonctions connectées comme le verrouillage à distance, chose très pratique en ville. Dans la capitale, vous pouvez aussi choisir parmi Laest un très bon exemple car il s’agit d’une trottinette pliable, puissante et confortable avec une bonne autonomie. De plus, elle intègre des fonctions connectées comme le verrouillage à distance, chose très pratique en ville. Dans la capitale, vous pouvez aussi choisir parmi une sélection de trottinette électrique en libre service. Quelle est la meilleure trottinette électrique Xiaomi ? En quelques années, la firme chinoise a commercialisé sept modèles de trottinettes électriques. Parmi celles encore en vente, la plus performante pour le moment reste la Mi Pro 2 même si la Mi 3 tient la comparaison grâce à son prix plus attractif. Quelle est la meilleure trottinette électrique pas cher ? Si vous n’avez pas envie de dépasser les 350€ pour en acheter une, vous pouvez opter pour une Xiaomi Mi Essential car il s’agit du modèle le plus abordable d’une marque connue et fiable. Vous pouvez également vous rabattre sur la Urbanglide 100 Max présente dans ce comparatif. Quels sont les meilleurs accessoires pour trottinettes électriques ? Ils sont nombreux, outre l’évidence du casque, on peut citer les rétroviseurs, les sacs de transport, les bandes réfléchissantes ou les antivols, car rare sont les trottinettes à pouvoir se verrouiller à distance. On vous conseille de faire le tour des catégories d’ accessoires pour trottinettes électriques sur les sites de vente. Quelle est la meilleure trottinette électrique rapport qualité-prix ? Pour ne pas répéter le contenu de ce comparatif, citons la E-Twow Booster S+ Premium V3. Pour seulement 525€, vous profitez d’une autonomie d’environ 35 km avec un moteur de 500W et des suspensions à l’avant et à l’arrière. Le tout dans une trottinette ne faisant que 10,9 kg ! On trouvera difficilement un meilleur compromis. Quelle est la meilleure trottinette électrique pour adulte ? Tout va dépendre de ce que vous entendez par le terme « adulte ». Si cela signifie femme ou homme actif se véhiculant en milieu urbain, jetez un œil sur la Mi Electric Scooter 3. Si vous pensez plutôt à un aventurier du genre électron libre et casse-cou, la WegoBoard Barooder Pro 3 ou la Weebot Zephyr seront idéales. Enfin, si par « adulte », vous entendez une personne d’âge respectable qui mérite un brin de confort, passez plutôt du côté des Smolt and Co Z1000 et MOOVWAY à siège intégré. Est-ce qu’une trottinette électrique avec un siège intégré vaut le coup ? Vous l’aurez remarqué, ce comparatif ne mentionne pas ce type de produit. À notre avis, ce n’est pas très intéressant d’acheter une trottinette électrique qui se conduit uniquement. En effet, certaines trottinettes électriques classiques sont compatibles avec des kits de montage pour y installer un siège. Par exemple, Wegoboard en vend un pour sa Blaster. Pourquoi choisir l’un ou l’autre alors que les deux sont possibles ?