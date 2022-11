Toujours à la recherche de la trottinette électrique ultime qui ne possède aucun défaut majeur, va-t-on enfin trouver ce modèle tant attendu avec la nouvelle NAVEE S65 ?

C’est la première fois que nous essayons un modèle de la marque NAVEE. Pourquoi avoir choisi de tester la S65 ? Son système de doubles suspensions innovantes couplé à une puissance de 500W a fait naitre en nous l’espoir d’avoir enfin trouvé la trottinette électrique parfaite. Nous rêvions déjà de pouvoir foncer dans un nid de poule avec 20% de dénivelé sans le moindre accro. Ce rêve va-t-il devenir réalité ? La NAVEE S65 sera-t-elle la bonne surprise de cette fin d’année, l’outsider que l’on espère tant ? Réponse dans ce test.

À consulter également : sélection des meilleures trottinettes électriques

On aime… La puissance dégagée

La double suspension

L’application complète et intuitive On aime moins… Le poids exorbitant

Le moteur bruyant

Le frein unique et non hydraulique

Fiche technique de la trottinette électrique

Dimensions dépliées : 119 x 51 x 122 cm

119 x 51 x 122 cm Poids : 27 kg

27 kg Charge max : 120 kg

120 kg Puissance moteur : 500W

500W Position moteur : roue arrière

roue arrière Vitesse max : 25 km/h Freinage : frein arrière eABS

frein arrière eABS Pneus : 10 pouces

10 pouces Capacité de batterie : 12,7 Ah

12,7 Ah Temps de charge : 6h30

6h30 Autonomie : Jusqu’à 65 km

Jusqu’à 65 km Prix : 1200 €

Découverte de la NAVEE S65

Envoyée depuis un entrepôt en Pologne, la trottinette est arrivée rapidement dans nos bureaux. Bien emballée et facile à sortir du carton d’emballage, la S65 est déjà presque complètement assemblée. Il suffit de clipser le guidon à la potence et le visser à l’aide de 4 vis pour la rendre totalement opérationnelle.

La trottinette électrique est fournie avec son chargeur (long de trois bons mètres), une notice, une certification de conformité aux normes de l’UE et un prolongement d’embout pour gonfler les pneus. À cela s’ajoutent les 4 vis nécessaires à l’assemblage de la potence ainsi qu’une clé Allen.

Nous avons été agréablement surpris par une notice bien traduite, claire et complète. Cela peut paraitre anecdotique, mais pour la plupart des constructeurs chinois, elle vient tout droit d’un copier-coller de Google traduction.

Design et ergonomie de la trottinette électrique

La première chose que l’on retient sur cette trottinette électrique est qu’elle en impose. Grosses roues, avec un deck large de 17 cm et des lignes agressives vert fluo, on la remarque de très loin. En voyant cela, une question nous vient naturellement : mais combien diantre pèse cette S65 ? Retenez votre souffle, son poids n’atteint pas moins de 24,2 kg sur notre balance. Un poids qui explose tous les records. On avait notifié le poids important de la NIU KQi3 et ses 20 kg, mais la trottinette de NAVEE boxe dans une autre catégorie.

Ce poids placerait la trottinette parmi les modèles les plus lourds de notre comparatif sur…. les vélos électriques. Sur nos 15 vélos sélectionnés, seuls 4 dépassent le poids de la NAVEE S65 !

Heureusement, ce n’est pas là que la trottinette électrique se démarque : la marque vante plus la puissance et les suspensions de son modèle. Et pour cause, la deuxième chose que l’on remarque sur la S65 et son système de doubles suspensions innovantes, faisant penser à une trottinette futuriste.

Enfin, le design au niveau du guidon et du système de pliage fait beaucoup penser à une trottinette Xiaomi avec un écran central incrusté au guidon et peu d’accessoires. Pour résumer, on a devant nous un mix entre la sobriété d’une Xiaomi Electric Scooter et le confort d’une NIU KQi3.

La trottinette est certifiée IPX5, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée par temps pluvieux et ne craint ni la poussière, ni les éclaboussures.

Les fonctionnalités de la NAVEE S65

Au niveau des fonctionnalités, la majorité des paramètres se retrouvent et se règlent sur l’application dédiée, Xiaomi Home. En effet, sur le guidon, on retrouve simplement un frein, une sonnette, un bouton Power et un écran LDC qui montre plusieurs informations :

La vitesse de la trottinette

La batterie restante (sur 5 barres)

Le mode de conduite

Les signaux de dépannage

Idée brillante de NAVEE : lorsque la trottinette est en charge, le pourcentage de batterie actuelle s’affiche sur l’écran de la trottinette.

On peut aussi noter un phare avant puissant (2,5W) et un feu arrière synchronisé avec le frein — la LED rouge clignote quand vous freinez.

Une application on ne peut plus complète

C’est sur l’application que tout ce passe. Pour mettre à jour son firmware ou voir de nombreuses données sur son utilisation, la S65 utilise l’application de la marque Xiaomi. Une très bonne idée quand on sait que la plupart des applis développées par les marques de trottinettes sont désastreuses. Au moins, NAVEE l’a bien compris en se rattachant à l’écosystème Xiaomi.

De plus, cette application s’avère être complète et agréable dans sa navigation. En se connectant via Bluetooth à la trottinette, on peut y voir de nombreuses informations comme le pourcentage de batterie restant, la distance parcourue, la vitesse moyenne, etc.

Il est possible de mettre un régulateur de vitesse sur la NAVEE S65 via l’application. Après 5 secondes à vitesse constante, la trottinette se stabilise sur cette vitesse et vous n’avez plus besoin d’accélérer pour avancer.

Si le sujet des trottinettes électriques, passez un coup d’oeil à notre test de la Coozy de Eleglide, un modèle complet et bien moins imposant que la NAVEE S65.

Prise en main de la trottinette électrique NAVEE S65

Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l’utilisation de la trottinette, il faut bien penser à mettre à jour la trottinette électrique depuis l’application. Une fois faite, la trottinette est opérationnelle. Notre premier ressenti sur la prise en main était dans nos bras, quand on a dû soulever la trottinette. Cette dernière, avec son poids exorbitant, n’est pas du tout faite pour être portée dans les transports ou pour monter les escaliers jusqu’à votre appartement. Les 24 kg pourront, tout au plus, remplacer vos séances de sport quand vous n’avez pas le temps d’aller à la salle.

Une trottinette électrique qui permet de remplacer vos séances de muscu

Pourtant, une fois qu’on roule avec la trottinette électrique, on a paradoxalement un sentiment de légèreté. Maniable avec bon un rayon de braquage et agréable avec les suspensions très performantes, c’est comme si on volait au-dessus des nids de poule ou que les pavés n’existaient plus. La conduite est particulièrement séduisante pour de longs trajets ou pour faire du tout-chemin.

Le système de doubles suspensions permet d’absorber tous types de chocs. Il suffit de monter sur la trottinette pour se rendre compte de son confort de conduite.

Au niveau de la puissance, la trottinette propose trois niveaux : le mode piéton (6 km/h), l’éco-mode (15 km/h max) et le mode Speed (25 km/h). On a de bonnes sensations d’accélération, mais un point noir vient ternir l’expérience de conduite : le bruit du moteur. Alors que l’un des principaux avantages de l’électrique est d’être silencieux, vous allez être déçu avec la NAVEE S65. Le moteur fait un cri stridant à chaque fois qu’il se met en marche. C’est assez surprenant et plutôt désagréable.

À consulter également : Comparatif des meilleures trottinettes électriques pas cher

Les performances de la NAVEE S65

Sur la route, on se sent en sécurité sur cette imposante trottinette électrique bridée à 25 km/h. Et heureusement d’ailleurs, l’unique frein à disque parait léger quand on sait que la puissance de la S65 lui permet d’atteindre les 35km/h (interdit en France). On aurait préféré voir deux freins comme sur la NIU KQi3 pour être parfaitement rassuré.

De la puissance et des suspensions dignes d’un modèle tout-terrain

Puisque oui, la trottinette possède une puissance rarement vue dans des modèles de trottinettes électriques à moins de 1000€. Avec ses 500W, on peut aisément monter des côtés avoisinant les 20% de dénivelé (alors que la plupart des concurrents en sont tout bonnement incapables) ou rouler sur des chemins accidentés.

L’intégration d’un moteur aussi puissant couplé avec de grosses suspensions font de la S65 un modèle performant sur tous types de routes. Mais cela pose des questions sur sa réparabilité. Les pneus, qui ne sont pas « increvables », peuvent à tout moment lâcher. Et on souhaite bonne chance à celui qui voudra changer sa roue, tant elle semble difficile à démonter.

L’autonomie et la recharge de la trottinette électrique

Quand on regarde du côté des trottinettes électriques à moins de 1000€, difficile de trouver un modèle avec une autonomie de plus de 50 km. La NAVEE S65 est dans la moyenne avec une autonomie réelle de 30 à 40 km — en fonction de votre conduite et votre poids.

Au niveau de la recharge, comptez entre 6 et 7h pour passer de 0 à 100%. Un temps correct pour une trottinette avec cette autonomie. Petit tips : on vous déconseille de passer la batterie sous la barre des 20% car cela peut impacter sa durée de vie.

Sur le même sujet : notre comparatif des meilleurs antivols pour trottinettes électriques

Embout de recharge à la base de la potence (gauche) et crochet pour fixer le guidon au deck de la trottinette pliée (droite)

Faut-il acheter la NAVEE S65 ?

Qu’avons-nous retenu de ce test ? Dans les grandes lignes, la NAVEE S65 nous a séduit par sa puissance et ses doubles suspensions à toute épreuve. Aussi, l’application dédiée et complète et très agréable dans sa navigation. Pour moins de 1000€, c’est bien. Mais c’est trop peu pour contrebalancer avec ses défauts.

En effet, deux points majeurs viennent ternir ce tableau : le bruit du moteur très désagréable et le poids bien trop important. On pourrait même se demander si le constructeur a réellement compris l’usage d’une trottinette électrique. Rappelons que la trottinette se veut être « [un véhicule]permettant une intermodalité aisée » (cf. Wikipédia) et que les véhicules électriques ont comme principal argument d’être silencieux. Pour les caractéristiques proposées par la trottinette NAVEE, on vous conseillerait presque de choisir un vélo électrique pliable à la place.

Alternative : la NAVEE S65 vs la NIU KQi3 Pro

Comparer ces deux trottinettes, c’est comme comparer un Hummer (NAVEE S65) à un SUV (NIU KQi3 Pro), mais les deux étant à moins de 1000€. Finalement, ces deux trottinettes se ressemblent sur beaucoup de points : lourdes et puissantes, avec une autonomie similaire. Mais plusieurs détails nous font dire que la NIU est un cran au-dessus : elle est moins lourde, embarque deux freins et possède une meilleure autonomie ! C’est dommage pour la NAVEE, plombée par ses trop nombreux défauts faisant de l’ombre aux bonnes idées de la marque.

Voir notre test de la trottinette électrique NIU KQi3 Pro