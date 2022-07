Sinistres de plus en plus présents ces dernières années, les incendies représentent un réel danger pour la planète et notre société. Chaque année en France, environ 250 000 incendies sont recensés en espace urbain alors que 4 000 feux se déclenchent en milieu naturel d’après une étude nationale de Prévention et d’Éducation pour la Santé. Malgré le travail indéniable des sapeurs-pompiers, les normes de sécurité établies dans les zones à risques et les différentes campagnes de prévention mises en place, le risque d’incendie reste donc important.

Prévenir et contrôler ces catastrophes représentent donc aujourd’hui un véritable challenge mais les outils pour y parvenir ne sont pas toujours efficaces. Les moyens traditionnels se confrontent en effet à des limites, il est donc essentiel de développer des innovations à l’aide des nouvelles technologies. Les idées se multiplient, et plusieurs projets de différentes start-up à travers le monde ont émané ces dernières années pour proposer de nouveaux concepts plus respectueux de l’environnement. Que ce soit pour anticiper les incendies domestiques ou pour répondre au défi climatique des feux de forêts, vous trouverez dans ce dossier les meilleures innovations pour lutter contre les incendies.

Innovations pour Anticiper les Incendies Naturels

Planter des cyprès méditerranéens, des arbres résistants aux incendies

Bien que les forêts soient pour la plupart éloignées de la civilisation, seulement 10% de leurs incendies proviennent d’origine naturelle. En effet, environ la moitié de ces incendies proviennent de l’imprudence humaine et 40 % sont liés à des actes de pyromanie. Malgré une baisse de moitié depuis la fin du siècle dernier (ils sont passés de 8000 par an en 1998 à 4000 de nos jours en France), les incendies en état naturel restent présents. Voici une sélection de plusieurs innovations pour les éviter.

Même si ce n’est pas une innovation technologique à proprement parlé, l’innovation consiste également à repenser l’utilisation d’un produit. C’est dans cette perspective qu’un botaniste espagnol a eu l’idée de planter des cyprès méditerranéens dans les forêts.

En effet, ces arbres ont la particularité de produire une litière compacte qui retient l’humidité et qui permet, en cas d’incendie, de ralentir la propagation du feu car l’inflammabilité de la litière est pratiquement nulle. Cette idée a entraîné le lancement du projet européen « CypFire », un schéma qui propose la plantation de haies de cyprès dans les zones naturelles à risque afin de limiter la vitesse de progression des feux en forêts lorsqu’ils sont déclenchés.

Un gel anti-feu pour protéger les zones à risque

Développée par des chercheurs américains de l’université de Stanford cette innovation a pour but de couvrir les zones les plus inflammables des forêts. Pour l’utiliser, il suffit de l’évaporer sur les zones à risque ciblées. En plus d’être biodégradable, ce produit résiste aux pluies et offre de vraies garanties afin d’éviter le déclenchement d’un incendie. Il peut être utilisé de deux différentes façons : soit pour prévenir les feux de forêt en appliquant le gel sur les zones à risques comme cité plus haut, mais également pour accompagner les organisations forestières lorsque ces dernières souhaitent lancer des feux de prévention. Le gel permet alors de délimiter la zone de lancement du feu pour protéger les paysages autour. Les tests de ce produit réalisés en Californie se sont révélés concluants et le produit est aujourd’hui commercialisé sous le nom de Fortify par l’entreprise américaine Ladera Tech.

L’application Signalert, le Waze des incendies

Destinée au grand public, l’application Signalert permet de cartographier un feu de forêt en temps réel afin d’aider les services des pompiers à l’endiguer plus rapidement. Suite à un départ de feu, les pompiers ont besoin d’un maximum d’informations pour agir rapidement afin de développer une stratégie d’intervention. Le principe est simple, vous devez qualifier l’intensité et la gravité du feu en répondant en moins d’une minute à de simples questions sur l’application. Une fois le questionnaire rempli, l’alerte est lancée. Grâce à cette toute jeune appli, vous êtes les yeux des pompiers, et vous leur fournirez des informations qui viendront les épauler durant leurs interventions. Les alertes sont anonymes afin de respecter le règlement des données personnelles des utilisateurs. L’application est disponible dans le monde entier en Français, Anglais et Espagnol et téléchargeable gratuitement sur AppStore et PlayStore pour les appareils androïdes, alors n’hésitez pas à la télécharger, c’est gratuit et cela peut sauver des vies !

Application Signalert

La Birdhouse Alarm, un nichoir installé dans un arbre

Développée par l’entreprise espagnole Ogilvy pour la start-up Generali, cette innovation, comme son nom l’indique, prend la forme d’un nichoir à oiseau. Placés dans des arbres à forêts, ces nichoirs ont la particularité de détecter un incendie en temps réel. Comment ça marche ? Ce nid nouvelle génération est doté d’un détecteur de fumée, qui envoie un message géolocalisé grâce à la 3G à la caserne de pompiers la plus proche du sinistre. Uniquement utilisée en Espagne pour le moment, l’entreprise Generali a pour projet de commercialiser son innovation à travers le monde. Sinon l’utilisation de caméras de surveillance peut servir d’alternative. Concernant ces appareils, nous avons réalisé un comparatif dessus.

MC-TENG : Le système d’alarme incendie connecté aux arbres

Développé à l’Université d’État du Michigan, le MC-TENG (Nanogénérateur triboélectrique cylindrique multicouche) est un système d’alarme incendie autoalimenté. Il génère de l’énergie électrique en récoltant l’énergie du mouvement sporadique des branches de l’arbre auquel il est suspendu. Les principaux paramètres de récolte de l’énergie cinétique à l’aide du MC-TENG proposé sont étudiés, notamment le nombre de couches triboélectriques, la fréquence, l’amplitude de l’excitation externe et l’orientation entre la direction du mouvement et la configuration du dispositif. Ce système ne passe donc pas par satellite et offre une alerte incendie en temps réel. Encore en développement, MC-TENG devrait faire parler dans les mois/années à venir dans la lutte contre les incendies de forêt.

Un ballon dirigeable pour une vision aérienne

Plus pratique qu’un drone, car possédant une autonomie de 10 jours, le ballon dirigeable offre un point de vue a près de 800 mètres d’altitude sur un rayon de 10 km. Équipé d’une caméra, d’une géolocalisation et d’un capteur infrarouge, il permet de détecter les départs de feu et d’alerter les pompiers. Mis à l’essai lors de l’année 2021, ce dirigeable semble avoir fait ses preuves puisqu’il est de nouveau mobilisé cet été par la commune de Marseille.

Bon à savoir Les calanques marseillaise sont également équipées de plus de 200 capteurs alimentées par énergies solaires, qui alertent les pompiers en temps réels des variations de températures inattendues.

Innovations pour Éteindre les Feux de Forêt

Même s’il est déterminant d’anticiper les incendies de forêt, ils sont parfois inévitables et il est d’autant plus essentiel de pouvoir les maîtriser. Lorsque le feu est déclenché, une bonne approche est nécessaire afin de savoir où intervenir. Les innovations suivantes ont été développées afin d’épauler les pompiers du feu lors de leurs interventions en milieu naturel, en leur permettant de développer la meilleure stratégie d’intervention.

Drone pompier : le nouveau soutien aérien des pompiers dans leurs opérations

Les drones occupent une place dans notre société depuis bien longtemps déjà, et sont souvent utilisés, adaptés, repensés pour diverses activités professionnelles et ludiques. On parle d’innovation incrémentale. Quatre inventeurs ont alors eu l’idée d’utiliser des drones dans le but de renforcer les moyens pour la sécurité incendie. Baptisé « Drone Pompier », il a été développé en collaboration avec les Sapeurs – Pompiers des Bouches du Rhône et la société Air Marine. Il facilite notamment les inspections dans des lieux difficiles d’accès pour les pompiers, et permet ainsi de réduire à la fois le risque humain et le risque incendie.

Ce drone prend la forme d’un quadricoptère équipé d’une caméra classique et d’une caméra thermique qui permet le repérage de potentiels foyers d’incendie. Une fois les foyers découverts, le GPS du drone transmet les coordonnées exactes aux équipes d’intervention au sol. De plus le drone pompier est équipé de boules extinctrices « Elide Fire » (que nous allons vous présenter plus bas dans l’article) qui permettent une intervention sans déplacer les équipes au sol. En offrant un gain de temps précieux pour les sapeurs-pompiers, cette invention est considérée comme une des meilleures innovations dans la lutte contre les incendies et se répand de plus en plus dans le commerce notamment avec la société Flying Eye qui propose d’excellents rapports qualité/prix sur ses drones d’intervention.

F.I.R.E, un système d’intervention entièrement digitalisé

Le premier système mobile et intelligent de détection et d’analyse incendie en temps réel qui permet une stratégie d’intervention digitalisée. Ceci est un projet réalisé par des étudiants en informatique de l’école Epitech. L’idée leur est venue suite aux incendies de 2018 dans les bouches du Rhône qui ont ravagé tout le département.

Quel est le concept ? C’est le premier système mobile et intelligent de détection et d’analyse incendie en temps réel qui permet une stratégie d’intervention digitalisée qui prend en compte tous les aspects logistiques d’un incendie (pompier, sécurité civile, sites industriels…) et le dispositif est capable de sauvegarder les données des interventions pour les réutiliser par la suite. Également muni de capteurs et d’une caméra thermique qui permettent de relever un maximum de données qui sont ensuite analysées par un logiciel afin de planifier une stratégie pour aider les pompiers à intervenir. Le groupe d’étudiants a remporté avec le projet F.I.R.E le prestigieux challenge Epitech expérience le 25 Janvier 2020 (un projet de trois ans de travail des étudiants de cinquième année s’apprêtant à être diplômés de l’école Epitech).

Le groupe F.I.R.E a donc remporté 6 mois d’incubation chez Ionis 361, l’incubateur de Start-up innovant afin de poursuivre leur ambitieux projet.

Les avions FLYOX et NITROFIREX : des canadairs sans pilote

Les décès ne touchent pas uniquement des civils sur un incendie, et les sapeurs-pompiers, bien qu’ils soient préparés et équipés, font parfois partie des victimes. Selon le média « Le Parisien », 102 pompiers ont péri en France durant la dernière décennie.

Une entreprise espagnole spécialisée en aviation, Singular Aircraft, a été fondée afin d’apporter une solution aux pilotes qui mettent constamment leur vie en danger dans les opérations aériennes. Cette start-up a donc construit un hydravion sans pilote de 1 750 kg – le Flyox 1– capable de larguer jusqu’à deux milles litres d’eau ou de retardant anti-incendie sur les forêts. Doté d’une économie de 60 heures, cette invention permet d’éviter les dangers humains pour l’homme car sans équipage, mais également d’opérer de nuit ce qui est un point difficile pour les pompiers.

Dans le même registre, une autre start-up espagnole concurrente du nom de NITROFIREX propose des réservoirs d’aviation autopropulsés sans équipage. Largués depuis un avion transporteur, ils contiennent une quantité importante d’eau. Ils sont dirigés de façon autonome vers la source du feu afin d’en décharger l’eau avec une grande précision. La compagnie opère dans le monde entier, principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

Innovations pour s’échapper des Incendies

Que ce soit en milieu professionnel ou bien au sein de la sphère privée, chaque jour, en France, des incendies sont déclenchés en milieu urbain. Les infrastructures sont souvent architecturalement inadaptées et un problème majeur se pose lors de ces sinistres : l’évacuation. En effet, lorsqu’un incendie est déclenché, les accès vers des lieux sûrs se retrouvent pour la plupart bloqués et il est très difficile pour les occupants d’un immeuble de s’échapper. C’est en voulant résoudre ce problème que plusieurs start-up à travers le monde ont souhaité mettre l’innovation au service de la sécurité, en inventant des produits pour échapper aux incendies.

Un parachute de sauvetage nommé SPARS

C’est une invention russe de la société Space Rescue Systems Ltd. Spécialement pensée pour évacuer les immeubles. Après 8 ans de travail et recherches, les ingénieurs de cette compagnie ont élaboré un parachute de sauvetage individuel rapide et efficace. Très simple à utiliser, il suffit d’enfiler le parachute comme un sac à dos en tournant le dos à l’extérieur de l’immeuble, et de le déclencher en tirant sur un anneau. Ce dernier va alors vous propulser automatiquement vers l’extérieur du bâtiment. La victime est protégée par une carcasse pneumatique autour du parachute qui permettra un atterrissage en douceur hors de la zone de danger. Cette innovation permet d’atteindre une hauteur maximale de 1000 mètres sur un immeuble en cas d’évacuation.

Le STS (slide to safety), un toboggan d’évacuation

La start-up américaine du nom de « Slide to safety » a trouvé l’idée en basant son concept sur celui des toboggans d’évacuations d’un avion. Voici le principe de fonctionnement: Slide to Safety utilise soit la technologie d’activation de la poignée de traction, soit la technologie d’activation de la poignée de poussée. Une fois que la poignée est tirée ou poussée, le toboggan se déploie et se gonfle complètement en moins de 6 secondes. Une fois gonflée, toute personne qui aurait été piégée dans le bâtiment peut glisser en toute sécurité. Le toboggan est applicable aux deuxième, troisième et quatrième étages de tous les types de bâtiments à plusieurs étages. Il peut évacuer efficacement et rapidement environ 30 personnes en moins d’une minute. Les incendies pouvant entraîner une coupure de courant dans un immeuble, cette innovation est non-électrique afin de permettre une évacuation en toute circonstance.

SkySaver, des kits d’évacuation d’urgence

Inventé par la start-up américaine du même nom, le kit de sauvetage de SkySaver est conçu comme un sac à dos qui contient un harnais intégré et un câble en acier pour une évacuation facile des bâtiments élevés. Simple à utiliser et ne nécessitant aucune compétence particulière, tout le monde peut le faire. Il suffit de suivre le processus en 3 étapes ; Boucler la ceinture, attacher le point d’ancrage et sortir par la fenêtre. Ensuite, le SkySaver vous fera descendre lentement vers le rez-de-chaussée en rappel à une vitesse constante de 1 à 1,6 mètre par seconde, selon votre poids. Disponible à partir de 972$ sur le site en ligne de la start-up skysaver.com ou à partir de 600€ sur Amazon. Le kit est également disponible avec un harnais permettant de transporter un bébé, un enfant ou un animal de compagnie. Ce pack familial se connecte au harnais par les boucles latérales avant. Une fois connectés, vos proches sont en sécurité avec vous lors de votre descente.

Innovation pour Améliorer la Visibilité des Pompiers

Suite à un entretien avec la brigade des pompiers de Toulouse, nous avons pu constater que le réel problème pour intervenir au mieux dans les incendies en bâtiment reste la visibilité. Les pompiers sont la plupart du temps plongés dans le noir et doivent avancer à l’aveugle. « Il nous faut deux minutes pour effectuer une distance qui nous prendrait dix secondes en temps normal » souligne notamment un sergent-chef de la brigade Toulousaine. Pour répondre à cette problématique, une innovation technologique a vu le jour.

C-Thru, le casque de réalité augmentée qui améliore la vision des pompiers

L’école polytechnique de Lausanne a initialement modélisé un prototype de casque à réalité augmentée en 2016, doté d’une caméra infrarouge ainsi qu’un micro permettant de communiquer avec les autres pompiers présents sur l’intervention.

En 2018, aux Etats-Unis, la société Qwake Technologies a rendu le projet réel en concevant le C-Thru. Un casque qui permet aux pompiers de distinguer les formes, les objets et personnes à secourir à l’aide de tracés fluorescents. D’après les concepteurs de l’entreprise Qwake, ce casque permettrait aux pompiers de multiplier par cinq leur rapidité d’intervention.

L’IA au service des pompiers grâce à XXII Group

Spécialisés dans l’analyse de vidéo en temps réel, les fondateurs de la Start-Up XXII ont développé une IA capable de détecter des incendies sur la voie publique. Afin d’apprendre à analyser les départs de feu, l’IA est utilisée au cours des exercices d’entrainements des sapeurs-pompiers de la Meuse. L’objectif étant de la rendre toujours plus performante, afin que celle-ci puisse être capable d’alerter les secours en cas d’incendie, mais également de les aider lors de l’intervention. En prévenant ces derniers d’un risque d’explosion thermique, cette IA permettrait d’éviter les accidents graves auxquels peuvent être confrontés les pompiers.

L’IA de XXII détecte un incendie

Chez l’oncle Sam Une IA similaire capable de différencier les types de nuages grâce à ses multiples caméras a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis.

Innovations pour Alléger le Matériel d’Intervention des Pompiers

En plus de la difficulté à circuler dans les incendies, les pompiers doivent se déplacer avec de lourds extincteurs qui ne sont pas faciles à transporter. Ce matériel imposant est souvent signe d’obstacles durant les interventions des pompiers notamment pour l’évacuation des victimes. Il est dorénavant important que les sapeurs-pompiers soient dotés d’équipements plus légers et même d’appareils à distance pour faciliter leurs interventions, alors les meilleures innovations pour alléger le matériel d’intervention incendie.

ELIDE FIRE, une boule extinctrice qui éteint le feu instantanément

L’idée est venue d’un ingénieur thaïlandais, et l’entreprise ELID FIRE s’est chargée de développer et commercialiser le concept par la suite. Pour l’utiliser, il suffit simplement de lancer la boule qui explose au contact du feu et déverse une poudre d’extinction permettant de l’éteindre directement, et les résultats sont impressionnants. Cet appareil permet également d’éviter un retour de flamme qui arrive souvent à cause de la proximité de l’utilisation des extincteurs face au feu. Mondialement reconnu grâce à plusieurs certifications internationales, cette innovation à la particularité d’être bien plus simple à utiliser que les extincteurs, elle est donc à la portée de tous et trouve sa place dans divers lieux publics (établissements scolaires, aéroports…). Les boules anti-feu ELIDE FIRE sont disponibles entre 99,90€ et 169,90€ sur leur site officiel. On trouve également des produits ressemblants à partir de 28€ sur Amazon.

COLOSSUS, un robot pour incendies conçu par Shark Robotic

Ce robot d’intervention a rejoint la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en Avril 2017. Entièrement conçu et commercialisé par l’entreprise rochelaise Shark Robotic, ce robot d’intervention électrique est parmi les plus puissants au monde. Résistant au rayonnement thermique allant jusqu’à 900 degrés, il peut, entre autre, éteindre des incendies, localiser des corps grâce à sa caméra thermique, mémoriser sa position par GPS et être télécommandé jusqu’à une distance de 300 mètres, tout ça avec une autonomie allant jusqu’à 12 heures. Cette innovation est un réel atout d’intervention pour aider les pompiers, et s’il était initialement prévu pour les incendies urbains, il a depuis été amélioré pour opérer sur des interventions à plus grande échelle.

Fait insolite Le robot Colossus a été utilisé lors de l’incendie à la Cathédrale Notre-Dame de Paris

HOSE-PULL by SOLIDROBOTICS :

Pendant leurs interventions, les pompiers doivent dérouler et tracter de lourd et long tuyaux pour à la fois atteindre le foyer de l’incendie et maintenir une distance de sécurité avec leurs véhicules. L’entreprise Solidrobotics propose donc une solution pour faciliter cet effort. Celle-ci demeure simple et efficace : il s’agit d’une série de support qui se fixent aux tuyaux avec chacun une paire de roues. Ils supportent une partie du poids des tuyaux, les surélèvent et roulent pour limiter les frottements au sol. Ce dispositif permet aux pompiers d’amener une lance à incendie sur le feu avec moins d’efforts tout en mobilisant moins d’hommes dessus. Il évite également l’enchevêtrement entre les tuyaux et leur fait franchir des obstacles plus facilement. Enfin, ce gain de praticité bénéficie aussi aux robots en diminuant la force de traction qu’ils doivent exercer pour amener leur lance au niveau des flammes.

Innovations Vestimentaires pour Habiller les Pompiers

Les pompiers s’exposent à un danger permanent durant leurs interventions. Brûlures, blessures ou développement de maladies, les conséquences sont parfois lourdes. Le matériel vestimentaire des pompiers, bien qu’il soit adapté et censé répondre à des mesures assurant leur sécurité, se confronte parfois à des limites et ne garantit pas toujours une protection optimale. Il est nécessaire que les équipes d’interventions puissent opérer en toute sécurité. Des nouveautés vestimentaires émergent afin de leur apporter une solution fiable. Voici les meilleures innovations pour habiller les pompiers.

Life Guard Hood, la cagoule avec protection renforcée contre les substances chimiques

Les gaz mortels et les toxines libérés durant les incendies constituent une menace à long terme pour la santé des pompiers. Le cancer est la menace la plus dangereuse et la plus méconnue pour la santé et la sécurité des pompiers, et ces derniers auraient 50% de chance en plus de développer cette maladie que le reste de la population, selon une étude de la société canadienne du cancer, notamment à cause de leur exposition quotidienne à des substances cancérigènes. Le visage, la mâchoire, le cou et la gorge sont particulièrement menacés. Pourtant, la pièce d’équipement de protection individuelle la plus perméable est actuellement la cagoule de protection. L’entreprise américaine Honeywell propose une alternative innovante et bien plus protectrice, la cagoule Life Guard. Cette dernière offre un haut niveau de protection contre les particules éprouvées durant un incendie avec une filtration efficace à 99.9% et un ajustement plus léger et plus spacieux qui s’intègre à un appareil respiratoire. La conception hybride offre une protection là où elle est le plus nécessaire tout en optimisant le confort et l’utilité. En remplaçant la conception traditionnelle de la « cagoule à chaussettes” par une coupe plus légère, la cagoule Life Guard favorise la circulation de l’air autour de la tête et du cou, tandis qu’une barrière contre l’humidité bloque l’exposition aux particules dangereuses. Le résultat : une cagoule innovante, légère et confortable, qui vous garde au sec même après de longues heures d’utilisation. Les cagoules de protection pour la lutte contre l’incendie étaient autrefois un produit facultatif, peu coûteux et presque jetable. De nouvelles recherches, de nouvelles normes et de nouveaux designs montrent que les cagoules sont un élément essentiel de la protection thermique contre les particules pour les pompiers d’aujourd’hui.

Une combinaison aérodynamique pour les incendies sur bateaux

L’entreprise allemande S-GARD est le premier fournisseur de vêtements de protection modernes et haut de gamme pour les pompiers dans les pays germanophones d’Europe. Leurs produits se distinguent par des matériaux et une fabrication de hautes qualités, des caractéristiques innovantes et un excellent confort sur le terrain. L’entreprise S-GARD a modélisé en partenariat avec l’institut allemand “Fraunhofer FKIE” une combinaison aérodynamique spécialement conçue pour la lutte contre les incendies de navire qui représentent un véritable défi pour les pompiers. En effet, l’accès à la source du feu n’est généralement possible que depuis le haut et les parois en acier empêchent également la transmission radio, de sorte qu’il est presque impossible de localiser le personnel ou de maintenir le contact entre les membres des équipes d’intervention. Les pompiers ont donc souvent du mal à avoir une vue d’ensemble de la situation à l’intérieur d’un navire. Les cloisons et les passages étroits entravent également la progression d’une équipe de sauvetage vers l’avant. Pour maintenir le contact avec les différents membres de l’unité de sauvetage, et en cas d’urgence pour déployer une assistance supplémentaire, des capteurs spéciaux sont intégrés dans cette nouvelle combinaison. Ces capteurs recueillent des données de température, mesurent les niveaux de gaz nocifs et indiquent où se trouvent les équipes afin de mener au mieux ce type d’action délicate.

Innovations pour Traiter les Incendies de façon Écologique et Économe

Aujourd’hui, l’un des principaux enjeux de l’innovation est de répondre au défi écologique de notre planète. Dans beaucoup de secteurs, de nouvelles techniques émergent afin de proposer des alternatives écolos au moyen classique déjà utilisé, et le domaine de la lutte contre les incendies ne fait pas exception. Innovantes, économes et écolos, voici les meilleures innovations pour traiter les incendies en réduisant l’impact environnementale.

Un extincteur qui propulse du son pour éteindre le feu

Produit par deux étudiants de la George Mason University en Virginie, cet extincteur pas comme les autres fonctionne avec du son. Alors attention, on ne parle pas ici d’insérer un CD de rock dans l’extincteur pour éteindre les flammes, loin de là ! En fait, l’engin fonctionne avec des fréquences sonores entre 30 et 60 hertz afin d’extraire l’oxygène de la flamme jusqu’à ce que celle-ci disparaisse. Mais quel est l’impact écolo dans cette innovation ? Tout simplement, cela permet de limiter la mobilisation de ressources en eau conséquentes pour éteindre les incendies, mais aussi d’éviter d’asperger les arbres de produits chimiques présents dans les extincteurs traditionnels durant les incendies naturels. Au-delà de l’aspect écologique, cette invention, selon bfmtv.com permettrait également d’intervenir dans des lieux ou les extincteurs lambda ne peuvent opérer, comme une navette spatiale par exemple où le produit pourrait se répandre dans toutes les directions à cause de la gravité. Cet ambitieux projet encore en phase de développement devrait mettre du temps à arriver sur le marché, mais lorsqu’il sera opérationnel il est évident qu’il apportera une solution efficace et durable dans la lutte contre les incendies.

Une mousse anti-incendie japonaise

Mise au point par la ville de Kitakyushu, cette mousse anti-incendie est le résultat d’un mélange entre un agent extincteur, de l’eau et du savon d’origine naturelle. Cette matière collante et gluante à la particularité de mieux s’infiltrer dans le bois et les sols. Elle permet ainsi d’éviter les reprises de feu, tout en diminuant l’utilisation d’eau. Totalement biodégradable et non nocif pour la végétation, elle est l’une des méthodes les plus respectueuses de l’environnement pour stopper les feux de forêt.

Des avions qui larguent des cartons biodégradables remplis d’eau

Cette innovation a été inventée par un ingénieur Français du nom de Frédéric Bury, et a pour but de transformer des avions en bombardiers d’eau.

Le concept serait de mobiliser des avions dotés d’une porte arrière qui pourraient porter jusqu’à 15 à 20 tonnes d’eau. Ces appareils seraient ensuite chargés de cartons entièrement biodégradables contenant de l’eau, qui seraient largués directement sur les flammes.

Durant leur chute, les cartons concentreraient de la vitesse, permettant un impact important lors de leur contact au sol, en dispersant l’eau sur une plus large surface que celle déversée en vrac par les canadairs. En plus de sa portée écologique, cette innovation aurait également un impact économique. En effet, l’entretien de ces avions est bien moins cher que celui des canadairs, et ces nouveaux cartons de type biodégradable coûteraient seulement 80 euros l’unité. Ce système, bien qu’il ait été breveté, n’en est pour l’instant qu’au stade de projet, mais son inventeur est persuadé que son invention serait un franc succès selon les propos qu’il a déclarés au journal « La Provence ». Suite à un entretien téléphonique, Frédéric Bury nous a confirmé qu’il est encore à la recherche de collaborateurs afin de tester ce concept, et qu’il est ouvert à toute proposition qui pourrait faire avancer son projet : buryfrederic.allauch(arobase)yahoo.com

Pyrolance : une lance à incendie qui propulse des quantités faibles d’eau à très haute pression

Depuis plusieurs années, la société PyroUHP équipe des soldats du feu avec ce nouvel outil. C’est une lance à incendie qui propulse de l’eau mêlée à un abrasif de granit à très haute pression. Ce dernier lui permet de perforer la plupart des surfaces en quelques secondes. Une démonstration illustre son fonctionnement en perçant une paroi de conteneur par exemple. La pyrolance y fait donc un trou de quelques millimètres pour ensuite y projeter de l’eau. Ce procédé sert à éteindre un feu dans un espace clos considéré comme très dangereux sans qu’un pompier y pose le pied. Enfin, la pyrolance consomme beaucoup moins d’eau qu’une lance classique. Elle pulvérise 40 L/min à une puissance de 100 bars tandis que les autres expulsent entre 250 et 1000 L/min à une puissance de 6 bars. Il s’agit bien sûr d’un outil peu polyvalent en comparaison au matériel habituel. Néanmoins, il procure un gain en sécurité et en efficacité ainsi qu’une consommation d’eau plus faible pour les situations adaptées. C’est déjà un progrès !

Zelup : une lance diphasique développée en partenariat avec les pompiers de Paris

En 2021, les pompiers de Paris ont publié la démonstration d’une nouvelle lance à incendie qui se démocratisera dans l’équipement de leurs effectifs d’ici 2024. Celle-ci consomme 90 L/min et propulse des gouttelettes avec un flux d’air à très haute vitesse. Son objectif est de garantir une meilleure protection tout en consommant moins. Pour cette innovation, les pompiers de Paris ont collaboré avec la société française Zelup. Les gouttelettes d’eau propulsées par la lance atteignent plus facilement le cœur du foyer selon eux. Enfin, cette innovation protège davantage les pompiers du rayonnement thermique. c’est à dire de la chaleur qui se propage dans l’air. Après avoir levé 2 millions de fonds en 2022, cette innovation rentre dans sa phase de production.

Innovations pour lutter contre les incendies en tant que particulier

Firevase : Le vase de décoration Samsung qui se transforme en extincteur

Le Firevase est une alternative inédite en matière de sécurité incendie. Développé par le géant sud-coréen Samsung, il semble être un vase normal et attrayant, mais il ne l’est pas. Ce vase peut être brisé pour libérer une réserve secrète de carbonate de potassium à l’intérieur. Le carbonate de potassium, qui supprime l’oxygène, est considéré dans le monde entier comme un des meilleurs retardateurs de feu sec. Une fois libéré, la version Samsung-Cheil du carbonate de potassium, qui est incolore, fonctionne rapidement pour supprimer le feu à proximité. Cette technologie peut faire penser à celle des boules anti-incendies ELID FIRE. Aujourd’hui, la société cherche à étendre son programme. « Avec la stratégie consistant à équiper d’extincteurs les Coréens indifférents à la sécurité incendie, nous en avons créé un qui était unique en son genre, afin d’accroître leur désir d’en avoir un », explique Samsung dans un communiqué de press.

Vobling VR Fire Trainer : la réalité virtuelle pour affronter le feu sans l’approcher

Cette entreprise Suédoise est spécialisée dans la VR à destination des entreprises qui souhaitent entraîner leurs travailleurs à l’exécution de tâches manuelles. Elle propose également une solution pour les sociétés désireuses de former leurs employés à la sécurité incendie. Celle-ci prend la forme d’un kit composé d’un casque VR, deux manettes et un faux extincteur qui peut les accueillir. L’utilisateur se retrouve plongé dans une simulation d’incendie. Le lieu de la situation et son scénario demeurent personnalisables pour que l’entraînement prenne place dans les conditions les plus proches du réel pour l’employé. L’objectif de Vobling est de fournir une formation sur la sécurité incendie plus complète et pratique que les autres. Grâce à la VR, ce Fire Trainer ne requiert ni mise en place coûteuse ni déplacement contraignant.

Innovations pour les data center et entrepôt avec peu ou pas de personnel

Air appauvri : une futur solution qui va de pair avec l’autonomisation des entrepôts

Plutôt que de réagir à l’incendie, cette solution cherche à le tuer dans l’œuf. Son but est de diminuer la concentration d’oxygène d’un espace fermé à hauteur de 15 % en y injectant de l’azote. À ce stade, un feu peut encore se déclencher, mais le risque est grandement réduit. Cependant, ce processus ne peut s’appliquer que dans des lieux où la présence humaine est moindre, voire inexistante. C’est là qu’entre en jeu le robot rondier CaptainDC de la société française Ubecome. Conçu spécifiquement pour les data center, il peut effectuer une routine de contrôle des infrastructures et assister les opérations de maintenance. Le système d’air appauvri pourrait donc s’y démocratiser si les tâches à l’intérieur du data center sont assurées par des machines. De plus, ce robot peut contribuer à la sécurité incendie en donnant l’alerte s’il détecte une température, un bruit anormal ou une concentration élevée de gaz.

Des câbles plus résistants L’entreprise Nexans, spécialiste de la transmission par câble, travaille depuis juin 2022, sur la conception de câbles électriques plus résistants au feu. Ces derniers permettront de maintenir actifs les alarmes, portes coupe-feu et éclairages de secours lors d’incendie.

Des poutres en bois qui font gagner un temps précieux

De plus en plus de constructeurs délaissent les constructions en métal pour se tourner vers des structures en bois. Néanmoins, bien qu’il soit plus écologique, ce matériau présente néanmoins un gros désavantage : il est inflammable. Pour pallier ce problème, des chercheurs canadiens ont mis au point une poutre capable de résister au feu, pendant une heure supplémentaire comparer au bois traditionnel. Une avancée qui certes ne remédie pas au problème, mais permet de faire gagner un temps considérable aux secours.

En France, un incendie se déclenche toutes les 2 minutes. Ces incendies ne peuvent se déclencher que si les 3 éléments du feu sont réunis: Le comburant (de l’oxygène, généralement de l’air), la source de chaleur (une allumette ou une étincelle par exemple) et enfin le combustible, un matériau inflammable comme du bois. On appelle ce phénomène le triangle du feu. Pour éteindre un feu, il faut supprimer un de ces 3 éléments. Les causes majeures de ces incendies proviendraient d’installations électriques non conformes, de sources de chaleur, et enfin d’incidents en cuisine. Lorsque le feu se déclenche il peut rapidement avoir un effet dévastateur. Pourtant, il existe de simples réflexes à adopter afin de les éviter, alors voici quelques habitudes à prendre afin d’éviter ce type de sinistre.

Selon l’Observatoire national de la sécurité électrique), 25 % des incendies domestiques sont provoqués par des installations électriques hors-normes, voici comment les éviter :

– Ne pas laisser les appareils électriques en veille.

– Ne pas surcharger les prises électriques

– Mettre vos installations électriques aux normes.

– Vérifier les appareils électriques : cordon abîmé, halogène sans grille de protection.

Les sources de chaleurs, lorsqu’elles sont proches de combustibles, sont également une des principales causes d’incendie domestique, et peuvent être évitées avec ces réflexes à adopter :

Bien éteindre les cigarettes

Tenir les allumettes et les briquets hors de portée de l’enfant

Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur : radiateur, ampoule…

Ne pas raviver un feu ou les braises d’un barbecue avec de l’alcool ou de l’essence.

Faire ramoner les conduits et les cheminées au moins une fois par an

Enfin, un accident en cuisine est vite arrivé, et ce phénomène représente la troisième cause d’incendies domestiques en France. Cet aléa peut être évité en suivant ces procédés :