Xiaomi sort une trottinette encore plus puissante que son vélo électrique

Leader des trottinettes électriques d’entrée et milieu de gamme, Xiaomi ne comptait pas s’en arrêter là. À l’occasion du dernier MWC (Mobile World Congress), la marque chinoise a présenté son dernier modèle, la Electric Scooter 4 Ultra, un monstre de puissance qui vient titiller les trottinettes Dualtron, voire même les vélos électriques de la marque.

Xiaomi est décidément partout. Sur le marché des trottinettes électriques, on sentait que la marque allait s’attaquer au modèle haut de gamme après son entrée réussie en 2016 sur des produits plus abordables. Il suffit d’ailleurs de regarder quelques comparatifs des meilleures trottinettes électriques pour se rendre compte de la domination écrasante de la marque sur la concurrence, notamment avec ses modèles Mi Scooter 3 et Mi Scooter Essential.

C’est chose faite avec la présentation du modèle « premium » de Xiaomi, la Scooter 4 Ultra. Affichée 999€, cette trottinette électrique surpuissante interroge. Xiaomi n’a-t-il pas fait une erreur en voulant s’immiscer dans un marché dont elle n’est pas habituée, le haut de gamme ? De plus, la vitesse étant limitée à 25km/h en France, un modèle aussi performant va-t-il trouver son public ?

Voici la photo de présentation de la trottinette. Vous ne rêvez pas !

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra : une montée en gamme et en performances

La trottinette a été présentée durant la dernière édition du salon MWC et une date officielle de lancement a déjà été annoncée : le 20 avril prochain. Pas besoin de vous faire un dessin, c’est un monstre de puissance. Pour sa nouvelle trottinette électrique haut de gamme, Xiaomi n’a pas lésiné sur les caractéristiques : 24,5 kg, 500W de puissance nominale (avec 940W de crête), 70 km d’autonomie, double suspension, pneus anti-crevaison… des performances qui arrivent au niveau de la Dualtron Mini, référence des trottinettes autour de 1000 €.

Dans la gamme de trottinettes Xiaomi, la petite sœur de la Scooter 4 Ultra, le modèle Pro ne possède « que » 350W avec 700W en crête et « seulement » 55 km d’autonomie. Mais pour un tarif de 799 € et un poids de 17 kg (7,5 kg de moins) !

Ainsi, le modèle « Ultra » de Xiaomi porte bien son nom. La trottinette se destine à des trajets plus longs, sur des terrains accidentés grâce à ses doubles suspensions (chemins ou routes pavés) ou pour grimper des côtes — le dénivelé max est de 25%. Comme vous l’avez compris, elle ne se destine pas à être transportée, mais à vous emmener partout ! Pourtant, est-ce vraiment l’usage que l’on a d’une trottinette ?

Trop, c’est trop !

Il est encore tôt pour juger la nouvelle trottinette Xiaomi qui, sur le papier, propose des caractéristiques avantageuses au niveau de ses performances. Mais, une question nous démange : Xiaomi a-t-il pensé aux pays où la vitesse des trottinettes est limitée ?

En effet, dans de nombreux pays européens comme la France, les trottinettes électriques sont vendues bridées et ne peuvent pas dépasser 25 km/h. Dans cette logique, l’usage de ce type de deux roues se limite à des petits trajets en ville. On s’interroge alors sur l’intérêt d’avoir une trottinette de 24,5 kg et 500W pour traverser une grande ville à 25km/h…

On ne doute pas de la réussite d’un tel modèle aux États-Unis, où aucune limitation de vitesse n’a été instaurée. Mais, sur le sol français, l’intérêt d’une trottinette aussi puissante est plus que discutable.

Quand on sait que l’entrée de gamme de Xiaomi, la Scooter 3 Lite, atteint également 25 km/h alors qu’elle coute seulement 450€, on se demande ce qui plaira sur la nouvelle trottinette de la marque. Ajouter des centaines d’euros pour des suspensions et un démarrage un peu plus rapide, nul doute que même les adeptes de Xiaomi y réfléchiront à deux fois avant de l’acheter.

La trottinette va-t-elle prendre l’eau ? On a un mauvais pressentiment !

Même le vélo électrique Xiaomi Mi Smart est moins lourd, moins cher et moins puissant que cette trottinette !

Finalement, difficile de croire que le public sera prêt à mettre 1000€ dans cette trottinette sans pouvoir bénéficier des atouts d’un tel moyen de transport – réputé agile et nomade. À part pour une utilisation en terrain privée ou en l’immatriculant, la Xiaomi Scooter 4 Ultra semble tout droit se diriger vers un bide… du moins dans l’Hexagone.