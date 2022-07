Bien que les constructeurs de trottinettes les ont rendus bien pratiques, l’expérience utilisateur qu’elles proposent peut encore s’améliorer. Dans ce but, les accessoires de trottinette électrique peuvent nous aider.

Comme les vélos électriques, les trottinettes profitent d’un large panel d’accessoires pour améliorer leurs transportabilité ou bien pour en sécuriser un peu plus l’utilisation. Antivol, casque, sac de transport… il y a de quoi faire ! Puisque la mobilité électrique coûte déjà assez cher, il faut rester raisonnable en nous intéressant à des produits accessibles.

Le casque pliable OVERADE PLIXI FIT pour vos trajets en trottinette

Commençons par la base, à savoir votre sécurité pendant vos trajets. Si le port du casque n’est pas obligatoire, on vous le recommande vivement, surtout dans le cas où vous passez par des routes et des rues fréquentées. Mais voilà, un casque ça prend de la place. Pour en profiter en minimisant l’encombrement, ce modèle pliable fabriqué par la firme française OVERED constitue une bonne solution. Pour la somme pas vraiment modique de 99€, vous avez un casque qui tient dans la main une fois repliée. Cela permet de le ranger dans une grande poche de manteau par exemple. Notez qu’il est disponible en deux tailles pour convenir à la plupart des morphologies.

Les masques anti-pollution R-PUR pour rouler en trottinette au milieu du trafic

Vos poumons méritent tout autant une protection que votre tête. Puisque la trottinette électrique s’utilise avant tout en ville, son destrier s’expose aux gaz d’échappement et aux particules fines. L’entreprise française R-PUR commercialise trois modèles de masque capable de filtrer plus de 99% de ce cocktail peu sympathique. Conçu pour les motards et les cyclistes, le R-PUR Nano Light peut convenir aux conducteurs de trottinettes. Si son design imposant vous déplaît, le R-PUR Nano S convient lui aussi à cet usage. Le trio fonctionne avec une application qui enregistre l’usure du filtre en compilant les données sur la pollution de l’air là où vous vous trouvez.

Une pompe à air pour éviter les pneus sous gonflés

N’allons pas trop vite en besogne. Avant d’enfiler un masque et un casque, il convient de partir avec une trottinette en bonne condition. Cela inclut évidemment des pneus gonflés à la pression idéale. Pour ça, une pompe à main compacte suffit largement. Jetez un œil à la pression indiquée en psi qu’elle délivre avant de passer à la caisse. Celle-ci se trouve généralement entre 100 et 160. Par exemple, la pompe Lezyne Sport Drive atteint 120 psi. Précisons que les modèles à main ne permettent pas de connaître la pression de vos pneus, vous devez y aller à l’instinct. Pour les plus tatillons, il faut plutôt choisir une pompe à pieds avec un manomètre. Grâce à cet outil, vous pouvez partir l’esprit tranquille.

Les accessoires pour transporter sa trottinette électrique

Même le modèle le plus léger pourvu du système de pliage le plus pratique devient pénible à porter à la longue. Il existe quelques solutions pour éviter de trop vous fatiguer. La plus évidente étant le sac de transport. Dans cette catégorie on peut citer le sac lamaki : lab qui cumule de nombreuses ventes et une moyenne de 4,4 étoiles sur Amazon. On peut aussi mentionner les sacs à roulette que proposent des marques comme Wegoboard, Weebot ou E-TWOW.

Une solution plus économique ?

On vous l’accorde, un sac, ça coûte parfois cher et puis ça prend de la place. Dans ce cas, pourquoi ne pas opter pour une sangle de transport ? La marque lamaki : lab en propose justement une à moins de 10€. Grâce à elle, vous pouvez porter votre trottinette en bandoulière et ainsi vous épuiser un peu moins lorsque vous la hissez en haut d’un escalier par exemple.

Quel antivol pour sa trottinette électrique ?

Cette question est d’autant plus importante, car l’antivol le plus efficace pour les vélos fonctionne assez mal avec les trottinettes électriques. En effet, celui en forme de U n’a pas d’emplacement véritablement fermé où l’on peut le faire passer. Pour profiter de sa robustesse, il faut en choisir un avec un faible diamètre de sorte qu’un voleur ne puisse le faire coulisser. Hormis cette solution, il vous reste celle souvent plus coûteuse de l’antivol pliable. Elle a le mérite d’être beaucoup plus facile à transporter. Puisque l’on cherche quelque chose de fiable, on vous recommande la gamme Bordo de la marque ABUS qui jouit d’une grosse popularité sur Amazon.

Une sacoche pour votre trottinette électrique

Comme tout bon voyageur avisé, vous voyagez léger, mais pas trop. Un chargeur de téléphone, un trousseau de clés, une batterie externe, une paire de lunettes, il vous faut de quoi survivre dans le monde moderne. Ajoutons aussi l’antivol pliant pendant que nous y sommes. En outre, ce contenant doit idéalement garder vos biens à l’abri des intempéries grâce à un revêtement étanche et déperlant. Pour ces besoins, la sacoche de trottinette électrique vendue par la marque Faireach constitue une bonne prétendante. Cette même marque est d’ailleurs une habituée des sacoches pour vélos.

Un support de téléphone pour trottinette électrique

Tout va dans la sacoche sauf lui. Comment s’orienter dans la jungle urbaine sans cette boussole ? Pour qu’elle remplisse son rôle, il est préférable d’avoir un support sur lequel l’installer au niveau du guidon. Citons ceux vendus par la marque Grefay qui comptabilisent des dizaines de milliers d’avis sur Amazon. De notre côté, nous penchons sur le support de la marque Tiakia qui maintient le smartphone avec une fixation supplémentaire en silicone. Chose qui nous paraît utile pour éviter une chute inopinée de ce précieux appareil à la seconde où vous roulez sur des pavés.

Le rétroviseur pliable Weebot pour trottinette électrique

Maintenant que vous visualisez bien Google Maps grâce à un support de téléphone, il serait de bon augure de mieux voir ce qui se passe sur la route et notamment dans vos angles morts. Si les scooters et les motos ont des rétroviseurs, pourquoi pas vous ? Si un autre usager arrive à pleine vitesse derrière vous alors que vous attendez à un feu rouge cet accessoire vous évitera peut-être la collision. Il en existe des courts qui dépassent à peine du guidon, mais nous préférons ceux avec une tige longue et flexible pour avoir différents angles de vue possibles. Pour une vingtaine d’euros en moyenne, vous en trouverez un, que ce soit sur Amazon ou chez des revendeurs spécialisés comme Weebot.

T’nB Urban Moov : un kit réfléchissant pour restez visible sur la route

En plus de mieux voir, on préfère être mieux vu en supplément. Pour cela, les feux et les catadioptres de la trottinette ne suffisent pas forcément de nuit. À vos gilets jaunes ! Mais on suppose que certains utilisateurs n’aiment pas le porter, question de style ou de position politiques sans doute. Dans ce cas, ce kit constitue une solution plus discrète et très peu encombrante. Il comprend un brassard jaune fluo et une bande réfléchissante de quelques centimètres qui peut s’accrocher partout. Celle-ci intègre trois petites LED qui peuvent rester allumées ou clignoter. Grâce à cela, les autres usagers et notamment les voitures devraient vous repérer très facilement.

Améliorer l’éclairage de votre trottinette pour mieux briller dans les rétro

Les feux que les fabricants de trottinettes fournissent ont une puissance lumineuse généralement suffisante pour rouler en ville de nuit. Néanmoins, il est possible de passer à un éclairage bien plus efficace moyennant un budget entre 20 et 60€. À titre d’exemple, les trottinettes chez Segway Ninebot ont une lampe avant avec une intensité d’environ 300 lumens quand celles vendues sur Amazon oscillent entre 500 et 3200 lumens pour les plus puissants. On passe de feux diurnes à des pleins phares. Dans cette catégorie, vous avez le choix entre des lampes filaires et d’autres pourvu d’une batterie. C’est vous qui voyez, mais nous jugeons celles sans fil plus pratique.

On vous recommande le kit de lumières avant et arrière de BIKIL sur Amazon. Pour moins de 30 euros, vous avez un feu avant qui peut fournir une puissance maximale de 2400 lumens et tenir jusqu’à 5 heures à cette intensité.

Une selle pour plus de confort ?

Si la station debout vous pose problème, vous pouvez essayer d’en installer une sur votre trottinette électrique. La conduite sera plus confortable, en revanche vous serez moins vif pour vous rattraper d’une chute et moins solide sur vos appuis en cas de secousse. On vous conseille d’exclure les rares exemplaires qui se veulent universels. Généralement les fabricants ou les revendeurs en proposent pour une trottinette spécifique. Wegoboard distribue par exemple une selle pour ses modèles Barooder et Weebot en a une pour sa Zephyr.

Questions fréquentes

Quel chargeur rapide choisir pour sa trottinette électrique ? Là-dessus, nous privilégions la prudence. Prioriser le chargeur rapide que vend la marque de votre trottinette. Pour des raisons de compatibilité. Par exemple Ninebot en propose un qui fonctionne uniquement sur sa gamme Kickscooter Max. Le port du casque est il obligatoire en trottinette ? En France métropolitaine, le casque n’est pas légalement obligatoire en ville. En revanche, hors agglomération, vous risquez de vous faire rappeler à l’ordre par les autorités. Pour notre part, on vous recommande vivement de vous déplacer avec un casque. Quel accessoire pour transporter une trottinette lourde ? Les modèles performants dépassent souvent les 20 kg voir les 30kg ce qui rend le transport avec un sac devient très pénible. Il vous faut une poignée rigide pour la soulever partiellement et la faire rouler.