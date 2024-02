Cette trottinette électrique est à moitié prix grâce à la méga promo de la Fnac

Ne ratez pas cette offre sur la Fnac : la trottinette électrique Ocean Drive A9 avec une réduction de 300€. Simplifiez vos déplacements dès maintenant.

À tous ceux qui en ont assez des embouteillages interminables et des transports en commun bondés, nous avons trouvé la solution qui va changer votre quotidien. La trottinette électrique Ocean Drive A9. Alliant style et puissance, elle est conçue pour répondre à vos attentes.

Cette trottinette assure votre sécurité avec un bon système de frein, une structure solide, des lumières et des clignotants qui s’allument tout seuls. Elle a aussi une application pour la verrouiller facilement. Et le top, elle se plie rapidement pour que vous puissiez la porter et la ranger sans problème.

Direction la Fnac pour profiter des -300€ sur cette trottinette électrique

Habituellement proposé à 599,99 €, la trottinette électrique Ocean Drive A9 est désormais disponible pour seulement 299,99€ sur la Fnac, ce qui vous fait économiser 300€.

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit de la Fnac.

Ajoutez l a trottinette électrique Ocean Drive A9 à votre panier.

à votre panier. Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 599,99 €, mais vous la paierez à 299,99€

Avec les -300€ et la livraison offerte, c’est le bon moment pour s’équiper d’une trottinette électrique.

Pourquoi choisir la trottinette électrique Ocean Drive A9

La trottinette électrique Ocean Drive A9 présente plusieurs avantages comme :

Alternez facilement entre les modes piéton, drive, sport, et extrême pour chaque déplacement.

Bénéficiez d’une conduite fluide grâce à des amortisseurs performants.

Profitez d’une autonomie étendue jusqu’à 40km, idéale pour les longues distances.

Moteur brushless de 1500W, atteignant 25 km/h rapidement.

Restez visible à tout moment grâce à un système d’éclairage complet, incluant feux stop, phare avant puissant et clignotants.

Pour seulement 299,99 € à la Fnac, l’Ocean Drive A9 vous offre une expérience de déplacement urbain simplifiée et rapide. Avec son autonomie de 40km et son moteur de 1500W, cette trottinette électrique facilite vos trajets quotidiens, en combinant performance et design.