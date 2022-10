Les trottinettes électriques ont révolutionné notre manière de nous déplacer en ville. Pratiques, agiles et faciles à utiliser, elles sont idéales pour les petits trajets urbains. Retrouvez les meilleures offres de trottinettes électriques du moment.

La trottinette iScooter i9 à 279€ au lieu de 339€

Avec son design soigné, son moteur de 350W et son autonomie de 25km, cette trottinette électrique d’entrée de gamme a de sérieux atouts. De plus, elle est pliable et possède un écran LCD qui vous permet de surveiller votre vitesse en temps réel.

Habituellement disponible à presque 340€, elle est actuellement en promotion sur Aliexpress au prix de 279€ seulement ! L’offre n’est valable que jusqu’au 15 Octobre à 9 heures, dépêchez vous !

Les plus Design

Puissance suffisante

Confort d’utilisation Les moins Autonomie limitée pour certains usages

La trottinette électrique Urbanglide eCross Pro à moins de 600€

La trottinette électrique eCross Pro de chez Urbanglide ne fait pas dans la dentelle avec son moteur de 800W, ses suspensions avant et arrière et ses doubles optiques avant. Conçue pour affronter tous les terrains, cette trottinette électrique richement équipée vous emmènera partout où vous le souhaiterez !

Généralement disponible aux alentours de 700€, elle bénéficie actuellement d’une remise intéressante sur le site Electro Dépôt et passe la barre des 600€. Une occasion en or pour ce modèle original et performant.

Les plus Suspensions avant et arrière

Puissance du moteur

Clignotants

Pliable Les moins Un peu lourde à déplacer

Avec son look atypique, la trottinette électrique Urbanglide eCross Pro fait tourner des têtes !

La trottinette Evercross à 259€ seulement

Trottinette électrique idéale du quotidien, la Evercross brille par sa facilité d’utilisation, son autonomie suffisante et son design compact. On aime particulièrement le système régénératif qui permet de gagner de l’autonomie à chaque freinage ! Elle dispose également d’un double système de freinage, d’optiques de qualité et d’un moteur puissant.

Normalement vendue au prix de 300€, elle est en ce moment disponible à moins de 260€ sur CDiscount. Une offre à ne pas louper pour cette trottinette qui vous emmènera au travail aussi rapidement que confortablement.

Les plus Format compact

Agréable à utiliser

Système régénératif Les moins Manque parfois de puissance