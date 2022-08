La rentrée donne lieu à de nombreuses promotions. À cette occasion, Aliexpress a décidé de mettre en place l’opération Back To School, un condensé de bonnes affaires, de cashbacks et de codes promo. Du 22 au 27 août, c’est la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3 qui bénéficie d’une belle promotion avec une baisse de 31%. On vous explique tout sur ce produit et sur les promotions Back To School dans cet article.

Les promotions Back To School sont particulièrement alléchantes cette année. Cashback de 10% sur tout le site, articles jusqu’à -70% (TVA incluse), codes promo à gogo : Aliexpress n’a pas fait les choses à moitié. Et la trottinette Mi Electric Scooter 3 en profite à fond. Grâce à un prix de départ avantageux, un coupon vendeur et un code promo, son prix chute de plus de 150€.

Attention à ne pas louper les meilleurs articles en promotion, leurs stocks sont limités et vont être vite épuisés.

Mi Electric Scooter 3 : la plus puissante trottinette électrique de Xiaomi

Parmi les meilleures trottinettes, on pourra retrouver la Mi Electric Scooter 3 à coup sûr. Cette trottinette peut aller jusqu’à 25 km/h et a le mérite de compter sur 30 kilomètres d’autonomie. Avec ses trois modes de conduite (piéton, standard et sport), vous pourrez conduire votre trottinette Xiaomi dans les meilleures conditions.

Au niveau des spécificités, il y aura notamment le pliage en trois étapes qui est très pratique, et un nouveau système de freinage encore plus efficace et sécurisant. Les ingénieurs de chez Xiaomi ont aussi développé un nouveau modèle de batterie pour la sécuriser au maximum et la préserver le plus longtemps possible. Pour finir, vous aurez l’opportunité d’accéder à beaucoup de contrôles de votre Mi Electric Scooter 3 depuis votre application Xiaomi (ou Mi) Home.

Les plus Les finitions soignées

Le design agréable

Le confort Les moins La perte de puissance sous 50% de batterie

La maniabilité pas encore parfaite

La Mi Electric Scooter 3 bénéficie d’une livraison depuis la France via GLS en seulement 5 jours !

Parce qu’il est possible de se perdre parmi les trottinettes Xiaomi, nous avons fait un versus entre la Mi 3, la Mi 1S et la Mi Pro 2, trois best-sellers de la marque.

On avait déjà loué le rapport qualité/prix des différentes trottinettes Xiaomi, et tout particulièrement de la Mi Electric Scooter 3. Alors quand le prix chute de 31%, il s’agit presque de l’affaire du siècle ! La trottinette électrique de Xiaomi est proposée au prix de 529€ sur le site officiel de la marque, un prix totalement ignoré par Aliexpress puisqu’elle est affichée à 449€, soit 80€ de moins.

En activant un coupon vendeur, vous aurez la chance de baisser le prix de 30€, mais ce n’est pas fini. Le code promo BTSFR1 offre une réduction supplémentaire de 54€, soit un prix final de 365€ !

N’oubliez pas d’ajouter votre cashback de 10% (on vous explique comment ci-dessous) et vous tiendrez quelque chose d’incroyable !

Chez Aliexpress, c’est la fête à la rentrée. Pour tous les produits du site, vous pouvez obtenir 10% de cashback et même 20% sur une sélection d’articles. Pour pouvoir obtenir et utiliser votre bonus, il est important de suivre les étapes nécessaires que vous pourrez trouver ci-dessous :

Pour pouvoir bénéficier de cashback, vous devrez d’abord activer votre compte Bonus dans « Compte>Paiement » ;

dans « » ; Passez votre commande tranquillement, et vous retrouverez votre cashback dans votre compte Bonus une fois le colis expédié ;

; Pour ne pas perdre votre bonus, veillez à le dépenser avant la date limite du 1er octobre 2022.

Concernant le retour d’article, il y a deux cas de figure :

Vous avez commandé un article donnant lieu à un cashback mais vous souhaitez finalement le retourner : le cashback en question sera déduit de votre compte Bonus ;

; Vous avez commandé un article avec votre cashback mais vous souhaitez le retourner : le cashback utilisé sera remboursé sur votre compte Bonus.

Grâce à ses performances et à son rapport qualité/prix excellent, la Mi Electric Scooter 3 est placée sur le podium de notre Top 15 des meilleures trottinettes électriques.

Les différents codes promo Back To School

Avec les promotions Back To School, il y a des gigas promos et du cashback, certes, mais il y a aussi des codes promo ! En effet, ces 7 codes sont valables sur tout le site du 22 août au 27 août, il est donc temps de faire des affaires !

PDR2 : 2€ dès 25€ d’achats

: 2€ dès 25€ d’achats PDR5 : 5€ dès 50€ d’achats

: 5€ dès 50€ d’achats PDR10 : 10€ dès 100€ d’achats

: 10€ dès 100€ d’achats PDR25 : 25€ dès 200€ d’achats

: 25€ dès 200€ d’achats PDR35 : 35€ dès 300€ d’achats

: 35€ dès 300€ d’achats PDR50 : 50€ dès 400€ d’achats

En plus de cela, si vous souhaitez acheter un produit livré rapidement et depuis l’Europe, sachez qu’ils sont concernés par ces deux codes promo, à l’intérêt encore plus fort :