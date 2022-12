Unagi abandonne sa future trottinette électrique, version haut de gamme de la Model One

Après deux ans de travail, la marque Unagi a décidé d’arrêter le projet de commercialisation de sa future trottinette électrique, la Model Eleven, pour se concentrer sur une offre d’abonnement mensuel. Un choix stratégique payant ?

L’histoire commence en 2019 lorsque la marque américaine Unagi dévoile sa première trottinette électrique, la Model One. Très rapidement, ce modèle se fait une place parmi les meilleurs de sa gamme, décrit comme « la Tesla » ou « l’iPhone » de la trottinette électrique. Surfant sur ce succès, la marque décide de lancer en septembre 2021 un financement participatif pour la conception d’un deuxième modèle. Mais, après un an et plus de 650 000€ récoltés, Unagi fait volte-face, annonçant que la « Unagi Model Eleven » ne verra jamais le jour.

Nouvelle offre à défaut d’avoir une nouvelle trottinette électrique Unagi

On attendait avec impatience la sortie de la Unagi Model Eleven, future trottinette électrique de la marque, après sa présentation au salon « Micromobility America » en septembre 2021. Confortable, légère, connectée et intelligente, cette trottinette semblait gommer tous les défauts de la Model One. Mais, en septembre dernier, la marque annonçait sur la plateforme Indiegogo l’arrêt de ce projet. La faute à un changement d’offre de leurs trottinettes dans lequel la Model Eleven ne rentrait pas.

Faisant faux pas aux plus de 300 donateurs lors de la campagne Indiegogo, Unagi rejette la faute sur sa nouvelle offre d’abonnement : pour 55$/mois, il est désormais possible de profiter de votre trottinette électrique, avec prise en charge de sa maintenance. Pas encore disponible en Europe, ce système a déjà fait « des dizaines de milliers » d’adeptes outre-Atlantique selon la marque. Face à ce succès et aux problèmes rencontrés avec la crise de la Covid, Unagi a préféré travailler sur une nouvelle version « Voyager » de son modèle phare, plutôt que d’en concevoir un nouveau.

À l’image de Véligo ou Swapfiets pour les vélos électriques ou Zeway pour les scooters électriques, Unagi veut proposer un abonnement mensuel pour ses trottinettes électriques.

Au-delà de l’incompréhension sur l’arrêt d’un modèle prometteur (les motifs d’un nouveau modèle économique semblent cacher une incapacité à commercialiser un tel produit), on reste assez sceptique sur ce nouveau type de « location à durée indéterminée » des trottinettes. Surtout quand on sait qu’il est possible de trouver des modèles intéressants à moins de 500€ (une barrière à l’achat bien moins importante que pour les vélos et scooters). Ce système d’abonnement va-t-il vraiment prendre en Europe ? En attendant la réponse, on espère que le « Model One Voyager » supposé plus puissant, connecté et avec plus d’autonomie, effacera les défauts de l’enfant unique de Unagi.