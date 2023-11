La Ferrari de la trottinette électrique en énorme promo pour le Black Friday

La marque leader des deux roues offre une promotion imbattable sur la star de ses trottinettes électriques pour le Black Friday. Une réduction de plus de 300€ sur la crème de la crème des trottinettes, ça ne se refuse pas !

À vous, chers parisiens à qui on a interdit les trottinettes électriques en libre-service, et à tous les autres, votre calvaire touche à sa fin. Nous vous avons dégotté une perle rare. Elle n’a rien à envier à une berline allemande, elle est élégante, puissante et surtout elle fait passer votre sécurité avant tout : c’est la Yadea Elite Prime X1. Une trottinette électrique haut de gamme qui nous vient tout droit de l’Empire du Milieu. Une opportunité à saisir si vous êtes à la recherche d’un deux-roues électriques compact doté de fonctionnalités de haute volée, le tout pour un prix inférieur à 1 000€.

Réduction de 330€ sur la Trottinette Yadea Elite Prime X1

Si vous hésitez encore sur cette pépite, nous savons que qui pourrait largement faire pencher la balance : son prix. Avant d’aborder ses performances, attardons-nous sur le coût très attractif de l’Elite Prime X1. Actuellement sur Amazon, avec le Black Friday, elle bénéficie d’une promotion exceptionnelle avec une réduction de 23%, la faisant passer de 1 299€ à 999€ !

Mais ce n’est pas tout : en utilisant le code promo « meilleureX1 », vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de presque 30€, ce qui ramène le prix final à 969.03€. Si ça, ce n’est pas une belle occasion, on ne sait plus ce que c’est ! L’offre est valable du 17 novembre au 27 novembre, faites vite !

Est-ce une bonne offre ?

Une trottinette haut de gamme à moins de 1000€ ça n’arrive pas tous les jours. Une remise de plus de 300€ sur un tel produit ça n’arrive pas tous les jours, c’est le moment parfait pour sauter sur l’occasion. Et petit plus non négligeable : La marque vous offre deux ans de réparations gratuites sur la trottinette dès son achat !

Vous avez déjà vu une trottinette électrique aussi classe ?

Yadea Elite Prime X1 : Le nec plus ultra de la trottinette électrique

Il est fort possible que la marque Yadea ne vous dise rien. Et pourtant, si vous êtes un pilote inconditionnel de ce type de deux roues, sachez que l’entreprise chinoise est le plus grand vendeur et fabricant de trottinettes électriques. Rien que ça !

La Yadea Elite Prime X1 est la quintessence de la marque. Un modèle haut de gamme qui offre une qualité de conduite et une sécurité inégalable. Sans parler du design ! Un produit qui, certes, a un coût, mais une qualité pareille à moins de 1000€, ce n’est rien d’autre qu’une aubaine.

Si vous souhaitez avoir un comparatif avec d’autres modèles, retrouvez le top des meilleures trottinettes électriques en 2023.

Les caractéristiques clés de cette pépite :

Quatre modes de fonctionnement : piéton, drive, sport, extreme,

Un design qui balaye la concu,

Conduite souple grâce à ses amortisseurs,

Pneus pensés pour éviter la crevaison et l’éclatement, mais aussi pour une conduite aussi smooth que possible,

Système de freinage plus qu’efficace,

Une panoplie d’éclairages : feu stop et catadioptre à l’arrière, phare puissant à l’avant et clignotant évidemment,

Une puissance incroyable : moteur brushless de 1500W qui permet de passer de 0 à 25km/h en moins d’une seconde,

Autonomie de 65km.

Les plus Design et matériaux haut de gamme,

Ses différents modes allant de 6km/h au mode “débridé”,

Une grande autonomie et batterie performante,

La facilité de pliage et la praticité d’une trottinette compacte et passe-partout,

La sécurité maximale (signalétique, système de freinage, système d’arrêt automatique en cas de forte inclinaison),

Le confort de conduite : 1,23 m de long, 58 cm de large et un guidon à 1,34 m de haut qui offre une plateforme idéale pour conduire. Les moins Comptez dix heures (une nuit donc) pour charger à 100% la trottinette.

Alors convaincus ? Puissance, design, autonomie et sécurité, cette trottinette électrique a tout pour elle ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Fiche technique de la trottinette électrique Elite Prime X1

Couleur Gris Poids 29 kg Hauteur 1 245 mm Longueur 1 340 mm Largeur 585 mm Vitesse maximale bridée 25 km/h (homologuée France) Pliable Oui Puissance moteur nominale 800 W Système de freinage À tambour Batterie Cellule au lithium ternaire 21700, 46,8 V, 14,5 Ah Type de pneu Avec couche de gelée à l’intérieur Pente maximale 30° Puissance moteur maximale 1500 W Régulateur de vitesse Oui Indice d’étanchéité IPx5 (protection contre les jets d’eau à lance)

Profitez dès maintenant de cette offre limitée. Vous avez jusqu’au 27 novembre, c’est le moment ou jamais ! N’oubliez pas d’ajouter le code promo « meilleureX1 », qui vous permet de bénéficier d’une réduction supplémentaire de presque 30 euros.