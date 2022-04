En général, on achète une trottinette électrique pour barouder dans un milieu urbain ou faire de la route, mais quelques irréductibles Gaulois s’opposent à cet usage bien trop conventionnel. Dans le cas où comme eux, vous aimeriez quitter l’asphalte pour retrouver la terre et les chemins sinueux à l’aide de grandes roues et de suspensions à toute épreuve, on vous montre une petite sélection des meilleures trottinettes électriques tout-terrain. À vos risques et périls !

Eleglide D1

Meilleure trottinette tout-terrain pas chère

Meilleur rapport puissance/prix

La meilleure trottinette électrique tout-terrain

Les meilleures trottinettes électriques tout-terrain à moins de 1000€

Vous l’aurez deviné, le tout-terrain place plus haut les exigences en matière de performances que la ville. Ainsi, les standards de prix sont donc à la hausse. Difficile de trouver son bonheur avec un budget inférieur à 600€. Quelques trottinettes électriques qui y correspondent feront sans doute l’affaire sur le papier, mais pour ce qui est de la pratique on émet quelques doutes. Néanmoins, vous pouvez quitter la route pour une somme pas si élevée que ça. On vous a sélectionné 5 modèles qui ne devraient pas faire sauter votre banquier au plafond, du moins pas assez haut pour l’atteindre.

ELEGLIDE D1

La solution abordable pour le tout terrain Prix 699€ Puisqu’on cherche des trottinettes équipées pour le tout terrain, descendre en dessous des 800€ n’est pas une chose aisée. Néanmoins, la Eleglide D1 fait exception. Pas besoin de trop se ruiner pour profiter d’un deck large, de suspensions avant et arrière, de freins à disque ainsi que d’une batterie qui tient facilement 50km. Notons qu’elle est livrée par défaut avec une selle démontable. C’est sans doute mieux de la laisser de côté pour le off road, question de stabilité pour l’utilisateur. Le bémol de cette trottinette c’est son poids pour une puissance de 500W. On se passerait bien de trois ou quatre kilos. Les plus Bonne autonomie

Potence réglable Les moins Un peu lourde

Temps de charge élevé Acheter la Eleglide D1 au meilleur prix EN PROMOTION sur Geekbuying.com avec le code GKB789S En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 27,5 kg VITESSE MAX 45 km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 x 2,5 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE NOMINALE 500W AUTONOMIE ANNONCÉE 70 km TEMPS DE CHARGE 9-11h CHARGE MAX 120 kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

SMARTGYRO XTREME SPEEDWAY 2.0

Puissante et plutôt légère Prix 610€ On reste sur une solution pas chère. Cette trottinette électrique dispose d’un moteur puissant qui lui confère une bonne accélération qui s’avère très utile dans les pentes. D’ailleurs, elle peut grimper des côtes allant jusqu’à 15 degrés d’inclinaison. Merci la puissance et merci le poids. Avec 22kg sur la balance, il s’agit d’une trottinette tout-terrain que l’on peut considérer comme légère. En outre, la capacité annoncée de la batterie nous semble un peu juste, car la réalité est souvent à la baisse. Les plus Légère

Moteur de 800W

Potence réglable Les moins Autonomie limitée Acheter la SmartGyro Xtreme Speedway 2.0 au meilleur prix Caractéristiques principales POIDS 22kg VITESSE MAX 45km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Non PUISSANCE NOMINALE 800W AUTONOMIE ANNONCÉE 45km TEMPS DE CHARGE 7h CHARGE MAX 120kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

WEGOBOARD BAROODER 3

Un modèle freestyle au poids plume Prix 949 € Moins de 20kg ? C’est inespéré dans cette catégorie de trottinettes électriques. Le transport à la main devrait se faire sans accrocs et le moteur de 500W demeure amplement suffisant pour une conduite nerveuse. Malheureusement, cela se paye par une autonomie plus faible que la moyenne. En outre, on déplore l’absence de suspension à l’arrière qui rend la Barooder 3 moins adaptée que les autres en off road. C’est pourtant comme tout terrain que le revendeur Wegoboard la présente. Puisque c’est une marque française qui commercialise cette trottinette, l’utilisateur bénéficie d’un SAV dans l’Hexagone. Un service plus fiable et moins compliqué à contacter que celui d’un constructeur chinois par exemple. Les plus Vraiment légère

Temps de charge rapide Les moins Autonomie décevante

Pas de suspensions arrière Acheter la Wegoboard Barooder 3 au meilleur prix PROMOTION sur Wegoboard.com En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 18kg VITESSE MAX 35km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Non PUISSANCE NOMINALE 500W AUTONOMIE ANNONCÉE 40km TEMPS DE CHARGE 4-6h CHARGE MAX 120kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Avant seulement

KUGOO G2 PRO

Celle qui ne fait pas son prix Prix 869,99€ On change un peu de standing avec des suspensions plus élaborées à l’avant, garante de plus de confort. Cet équipement et le design de la Kugoo G2 Pro nous font oublier qu’il s’agit d’une trottinette électrique tout terrain abordable. Avec son mode le plus puissant, cette trottinette tient 45km, c’est plus qu’honorable ! En revanche, le système de pliage nous laisse perplexes. Certes la potence s’incline, mais elle ne peut s’accrocher nulle part une fois à l’horizontale. Pas le choix, il faut la soulever à deux mains. Précisons d’ailleurs que la potence n’est pas réglable en hauteur. Pour finir, on relève l’excellente lisibilité de l’écran LCD même sous le soleil. Les plus Amortisseurs performants

Bonne autonomie

Écran LCD visible en toute circonstance Les moins Pas de garde-boue avant

Système de pliage peu pratique Acheter la Kuugo G2 Pro au meilleur prix Caractéristiques principales POIDS 23kg VITESSE MAX 50km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE NOMINALE 800 W AUTONOMIE ANNONCÉE 50km TEMPS DE CHARGE 4-6h CHARGE MAX 130kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

LAOTIE ES10P

Une trott électrique qui titille la gamme au-dessus Prix 920-1020€ Voilà une trottinette avec des caractéristiques impressionnantes pour son prix. Sa paire de moteurs de 1000W chacun lui confère une grosse accélération capable de passer des pentes avec une inclinaison jusqu’à 35°. Son freinage se montre très efficace grâce à des freins à disque hydrauliques à l’avant et à l’arrière en plus d’un frein électronique à l’avant. Incroyable, mais vrai, les 100 km d’autonomie annoncés sont atteignables ! À condition de rouler avec un seul moteur activé et d’y aller doucement. Si vous préférez utiliser toute la puissance, comptez davantage sur une quarantaine de kilomètres. Pas d’inquiétudes, la selle fourni avec la trottinette est détachable. Les plus Freins à disque hydrauliques

Rapport puissance/prix très intéressant

100km d’autonomie en mode eco Les moins Suspensions avant un peu raide Acheter la Laotie ES10P au meilleur prix Caractéristiques principales POIDS 31 kg VITESSE MAX 62km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 x 3 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE NOMINALE 2 x 1000 W AUTONOMIE ANNONCÉE 60-100km TEMPS DE CHARGE 5-8 heures CHARGE MAX 150kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

Les Meilleures trottinettes électriques tout-terrain au dessus de 1000€

Cette fois ça y est, votre banquier vous lâche la grappe et vous roulez sur l’or, plus rien ne peut arrêter votre soif d’aventure. Plus de puissance, plus d’autonomie et une conduite plus confortable, voilà maintenant ce qui est à votre portée. Nous avons sélectionné cinq trottinettes électriques qui conviennent certainement à vos ambitions.

LAOTIE T30 ROADSTER 52V 33,6AH

Pas loin des meilleures Prix 1249-1480€ Avec cette trottinette électrique, on se rapproche de l’efficacité des modèles à plus de 2000€. Pas de guidonnage à l’horizon lorsque la vitesse grimpe et un franchissement de pente qui peut aller jusqu’à 35°. C’est sa finition un peu moins propre et sa vitesse de pointe plus basse qui la différencie clairement d’eux. Pas de 80 voir 100km/h ici. De toute façon, vous ne risquez pas d’atteindre ces scores en off road. Sa batterie imposante de 33,6Ah lui permet de dépasser la centaine de kilomètres d’autonomie en mode moteur unique. Notons un petit défaut commun à beaucoup de trottinettes électriques, l’affichage de la vitesse se montre très optimiste par rapport à la réalité. Les plus Rapport performances/prix

Suspensions bien souples

Grosse autonomie Les moins Finitions peu soignées

Rayon de braquage un peu limité Acheter la Laotie T30 Roadster au meilleur prix Caractéristiques principales POIDS 41kg VITESSE MAX 70km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE EN CRÊTE 2 x 1600 W AUTONOMIE ANNONCÉE 120km TEMPS DE CHARGE 6h CHARGE MAX 200kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

WEEBOT ZEPHYR

Encore un peu de légèreté Prix 1690/1890€ Parmi les trottinettes vendues sous le sigle Weebot, voici le modèle le plus cher. Celui-ci inspire confiance avec ses finitions soignées et sa silhouette svelte. En plus de cela, Weebot possède un SAV avec des locaux en France. C’est plus rassurant que celui des marques présentes sur plateformes comme Banggood ou Aliexpress. On apprécie l’addition d’une paire de moteurs puissants à un poids encore raisonnable. En revanche, on regrette l’absence d’une option pneus tout terrain même si les suspensions font déjà un bon travail d’absorption des chocs. À l’achat vous avez le choix entre une batterie de 18 Ah et une autre de 21 Ah, c’est un peu juste comme capacité pour le prix. Les plus Design soignée

SAV français Les moins Temps de charge élevé

Batterie un peu légère Acheter la Weebot Zephyr au meilleur prix PROMOTION sur Wee-bot.fr En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 29kg VITESSE MAX 65km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 10pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Non PUISSANCE NOMINALE 2 x 1000 W AUTONOMIE ANNONCÉE 40-80km/50-85km TEMPS DE CHARGE 10-12h CHARGE MAX 130kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

WEGOBOARD BLASTER

Presque une Dualtron pour moins cher Prix 1989€ Deux moteurs de 1200W pour 33kg, c’est un très bon rapport poids puissance ! On s’attend davantage à une quarantaine de kilos dans cette situation. En revanche, sa batterie de 21 Ah risque de souffrir lorsque l’utilisateur va lancer la trottinette à pleine puissance. Partez du principe que les 80km sont accessibles en mode Eco avec un seul moteur. À presque 2000€ le bolide, nous trouvons dommage que les freins à disque ne soient pas hydrauliques. Notons aussi le placement étrange des ports de charge à l’avant du deck plutôt que sur les flancs. Les plus Grosse puissance pour le poids Les moins Pas de freins à disque hydraulique Acheter la Wegoboard Blaster au meilleur prix PROMOTION sur Wegoboard.com En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 33kg VITESSE MAX 75km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE NOMINALE 2 x 1200W AUTONOMIE ANNONCÉE 80km TEMPS DE CHARGE 7-9h CHARGE MAX 150kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

KAABO WOLFWARRIOR 11 PLUS

La trottinette cross taillée pour le tout terrain Prix 2999€ Question design, on commence sérieusement à se rapprocher d’une moto cross avec ses deux grandes fourches qui remontent jusqu’au guidon. En plus de l’équipement que l’on attend sur une trottinette à ce tarif comme une grosse autonomie ou des freins hydrauliques, la Wolf Warrior 11 plus intègre un système ABS électronique ! Malgré la capacité importante de sa batterie, les 80km d’autonomie annoncée en mode turbo restent optimistes. Pariez plutôt sur une autonomie entre 40 et 60km. C’est le prix à payer pour bénéficier d’une des accélérations les plus puissantes sur le marché. Les plus Particulièrement robuste

Accélération impressionnante

Freinage très efficace Les moins Temps de charge énorme avec un seul chargeur

Catégorie poids lourds Acheter la Kaabo Wolf Warrior 11 Plus au meilleur prix PROMOTION sur Wee-bot.com En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 46kg VITESSE MAX 80 km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 11 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE NOMINALE 2 x 1200 W AUTONOMIE ANNONCÉE 150km TEMPS DE CHARGE 17-22h CHARGE MAX 150kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

DUALTRON ULTRA 2

Toujours plus de puissance Prix 3990€ On finit en beauté avec une trottinette électrique tout terrain surpuissante. Sur route, elle atteint 90km/h très rapidement ce qui laisse présager une reprise imbattable en off road. Encore une fois, l’autonomie annoncée souffre d’un optimisme exagéré. En mode eco, n’espérez pas dépasser de beaucoup les 100 kilomètres. Avec les performances au maximum, vous pouvez grimper jusqu’à 65km. La batterie bat d’ailleurs des records de temps de charge. Pour éviter qu’elle reste branchée toute une journée, il va falloir investir dans un second chargeur ou bien un chargeur rapide. Relevons aussi la puissance et la progressivité du freinage grâce aux freins à disque hydrauliques. Les plus Grosses performances

« Seulement » 40kg Les moins Le prix commence à piquer

Recharge très longue sans chargeur d’appoint Acheter la Dualtron Ultra 2 au meilleur prix PROMOTION sur Wee-bot.com En savoir plus Caractéristiques principales POIDS 40kg VITESSE MAX 100 km/h (voie privée uniquement) TAILLE DES PNEUS 11 pouces PNEUS TOUT-TERRAIN Oui PUISSANCE EN CRÊTE 6640W AUTONOMIE ANNONCÉE 120-140km (eco) TEMPS DE CHARGE 23 h CHARGE MAX 150 kg SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE Oui

Nos conseils pour choisir une trottinette électrique tout-terrain

Même les trottinettes que les constructeurs ne présentent pas comme tout terrain peuvent s’y frotter. Il faut juste jeter un œil à quelques éléments pour éviter une gaffe. Tout d’abord, les conseils généraux pour choisir une trottinette électrique fonctionnent bien. Mais certains éléments que l’on considère facultatifs pour une citadine sont une condition sine qua non ici.

Par exemple, oubliez définitivement les pneus plein pour le off road . Nous avons besoin d’absorber les chocs pour que ne pas subir le trajet. Privilégiez les pneus « tout-terrains » plus larges et plus pratiques pour franchir les obstacles ou au moins laisser ceux de 8 pouces sur le côté.

. Nous avons besoin d’absorber les chocs pour que ne pas subir le trajet. Privilégiez les pneus « tout-terrains » plus larges et plus pratiques pour franchir les obstacles ou au moins laisser ceux de 8 pouces sur le côté. Dans la même veine, les suspensions demeurent obligatoires et de préférence à l’avant et à l’arrière. En outre, un moteur de 250W ou 350W risque de manquer cruellement de pêche en dehors de la route. Prenez ceux de 500W comme point de départ.

et de préférence à l’avant et à l’arrière. En outre, un moteur de 250W ou 350W risque de manquer cruellement de pêche en dehors de la route. Pour arrêter le bolide, il faut un freinage performant. Toutes les trottinettes que nous avons choisies disposent donc de freins à disque. On préfère d’ailleurs les hydrauliques aux mécaniques, car ils offrent un freinage moins brusque.

Notez aussi que les trottinettes électriques qui correspondent à ces critères pèsent plus lourd que leurs cousines citadines. On considère qu’un modèle est léger s’il fait 20kg. Le transport à la main risque de piquer un peu.

Questions Fréquentes

Quelle est la trottinette électrique tout-terrain la plus puissante ? Difficile de lui trouver un rival, c’est la Dualtron X2 qui prend ce titre avec ses 8300W en crête et ses gros pneus de 13 pouces. Si la Rion Thrust suit en termes de puissance, ses pneus tout lisses ainsi que les ouvertures dans son châssis la rendent incompatible avec le tout-terrain. Quant à la Dualtron Thunder 2 qui dépasse la X2 au niveau de la puissance, elle est également inadaptée à la route à cause de son châssis rigide. Une trottinette électrique tout-terrain peut-elle rouler sur le sable ? Un rodéo sur la plage c’est possible, mais à condition d’avoir des pneus tout terrain avec 3 pouces de largeur. En revanche, ne vous attendez pas à une maniabilité exceptionnelle notamment au niveau de la direction. Les trottinettes Xiaomi Peuvent-elles faire du tout-terrain ? La Xiaomi Mi 3, la Mi 2 Pro, la Mi 1S et la Mi Essential possèdent certes des pneus gonflables, mais c’est tout… Ces derniers sont trop petits pour convenir à une utilisation off road. De plus, les moteurs de ces trottinettes manquent de puissance et aucune d’entre elles n’a de suspensions. C’est un non. Quelle trottinette électrique pour monter les pentes les plus raides ? La plupart des trottinettes électriques les plus performantes du marché plafonnent à un franchissement de 35 degrés. Citons par exemple la Dualtron X2, la Kaabo Wolf Warrior ou la Dualtron Ultra 2. Quelle trottinette électrique tout terrain est pliable ? En réalité, toutes les trottinettes électriques proposent un système de pliage vous permettant de la ranger plus facilement. Certaines modèles proposent des systèmes moins convaincants, comme la Kugoo G2 Pro. Vous pouvez donc consulter notre comparatif en toute sérénité.