Les trottinettes électriques Tier étaient présentes par centaines à leur arrivée sur Paris, notamment dans le centre-ville. On pouvait en voir du côté des Halles et autour des musées parisiens. Le design de la trottinette était décoré de noir et d’une bande turquoise, mais ne proposait pas de fonctionnalités particulière. Après avoir un temps suspendu son activité à Paris, la marque s’est vue repêchée par la législation, et devra soigner son entrée pour obtenir bon accueil. Quoi qu’il en soit, ayant racheté les 5 000 scooters électriques de Coup Mobility, l’enseigne reviendra plus forte et pourra investir ce nouveau souffle dans la qualité de ses produits. En attendant, voici un petit récapitulatif de nos dernières impressions.

Question prise en main, la trottinette Tier était très correcte. Toutefois, son poids conséquent la rendait plus difficile à manier que la concurrence. Le freinage à la main n’était pas satisfaisant et mieux valait se tourner vers un bon vieux freinage au pied. Un défaut assez dommageable lorsque l’on sait que la trottinette Tier atteignait une vitesse maximale de 25 km/h. De plus sa qualité de conduite avait tendance à se détériorer dans les pentes comme sur les pavés. Espérons un prototype capable de pallier ces imperfections…