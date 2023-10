Cette nouvelle console inconnue pourrait concurrencer et surpasser le Steam Deck

Les concepteurs du Steam Deck pensaient avoir la vie paisible ? Qu’ils se détrompent, car la nouvelle console Abxylute débarque sur le marché.

Financé par une campagne de financement participatif (Kickstarter), ce projet très ambitieux compte bien repousser les limites des consoles de jeux portables actuelles avec bon nombre d’atouts qui la distinguent déjà du Steam Deck actuel. Coup d’œil sur ce qu’il faut retenir de ce tout nouveau contrôleur de jeux baptisé « Abxylute ».

Le « cloud gaming » à l’honneur

Contrairement aux consoles portables plus « classiques » comme la Nintendo Switch, Abxylute va s’appuyer sur ce qu’on appelle le cloud gaming. Pour faire simple, cela permet d’accéder à tous ses jeux préférés via un serveur à distance qui va les exécuter, puis retransmettre l’image en direct avec une latence très faible. Un très bon compromis pour profiter de performances graphiques très élevées sur une console compacte.

Par ailleurs, le cross-plateforme permet de regrouper les jeux PC (catalogue Steam), Xbox (Game Pass) et PlayStation sur une seule et même console. Le paradis pour les joueurs nomades qui aiment retrouver leurs franchises préférées, même lorsqu’ils sont en déplacement.

Et à ce petit jeu-là, on peut dire que le Steam Deck de Valve était loin de faire pâle figure lors de sa sortie en février 2022. Et pour cause : il propose notamment une configuration digne d’un PC nomade, capable de faire tourner pratiquement n’importe quel jeu AAA sur Steam (du moins, sur le papier). Dont Cyberpunk 2077, Elden Ring et Hogwarts Legacy, pour ne citer que ceux-là. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de nombreux concurrents tels qu’Aya Neo, Lenovo avec sa Legion Go, l’ASUS ROG Ally et plus récemment Abxylute.

Alors quels sont les différents atouts qui vont lui permettre de tirer son épingle du jeu ? On fait le point.

Abxylute : une console portable plus performante et moins chère que le Steam Deck ?

Configuration musclée et optimisation aux petits oignons

Après sa sortie, le Steam Deck s’est vite retrouvé sous le feu des critiques pour divers points. En effet, on a notamment reproché à la console de Valve une autonomie insuffisante par rapport à son prix d’entrée de 419 € (seulement 2 à 5 heures de jeu), mais aussi quelques difficultés à faire tourner les jeux les plus gourmands.

On retiendra aussi une ergonomie discutable avec – entre autres – le placement des joysticks jugé « trop haut » par de nombreux joueurs et la présence de pads tactiles peu intuitifs.

Bien informée des écueils de sa rivale, la console Abxylute s’est donc évertuée à ne pas reproduire les mêmes erreurs et de corriger les points critiqués. On retrouve donc – d’après les chiffres du fabricant :

Une belle autonomie de 8 heures ,

, Un écran LCD de 7 pouces en 1080p (contre seulement 800p pour le Steam Deck ),

(contre seulement ), Un ventilateur qui devrait être bien plus silencieux et efficace que celui de sa concurrente.

Seul prérequis pour une expérience de jeu optimale : un débit Internet de 20 Mbps au minimum.

La course entre les consoles portables est lancée, et Abxylute y est plutôt bien placée.

Un prix d’entrée bien plus abordable

Au-delà de ses belles performances et de son ergonomie soignée, à laquelle vient s’ajouter son poids plume de 430 grammes et ses bords ergonomiques pour réduire la fatigue aux poignets.

La console portable Abxylute peut aussi jouer la carte du tarif pour faire de l’ombre au Steam Deck. Et pour cause : cellle de Valve est vendue à partir de 419 €, et peut atteindre 679 € dans sa configuration la plus poussée. Sans compter sa station d’accueil qui coûte 99 € supplémentaires.

Du côté d’Abxylute, on s’attend à un tarif de départ qui avoisinerait les 249 $ (un peu plus de 234 €). Et quand on voit ce qu’elle a dans le ventre, on comprend bien qu’elle pourrait vite s’imposer comme une nouvelle référence dans le domaine des consoles de jeux portables.

Côté design, on a joué la carte de la sobriété

À l’heure actuelle, la campagne de financement Kickstarter a réuni un peu plus de 1 100 contributeurs pour une levée de fonds de 312 000 €. Les donateurs ont reçu la console en mai 2023 : voyons désormais si les premiers échos après avoir testé cette toute nouvelle console confirment son statut de challenger par rapport au Steam Deck sur le long terme. Et surtout, si elle sera toujours « à la page » après la sortie du Steam Deck 2, dont les premières rumeurs sont plus que prometteuses.