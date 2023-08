La console portable Lenovo sera-t-elle le mix parfait entre le Steam Deck et la Nintendo Switch ?

Lenovo travaille actuellement sur un modèle de console portable et si l’on connaissait le nom de l’appareil « Legion Go » depuis presque un mois, son visuel restait inconnu. Depuis mercredi, des leaks circulent et mettent en avant une console hybride qui semble prendre le meilleur de ses concurrentes directes. Focus.

Après le Steam Deck, la Nintendo Switch, l’ASUS ROG Ally et bientôt la « Project Q » de Sony, le marché des consoles portables semble plus que jamais redevenir à la mode. C’est dans cette effervescence de nouveaux produits que Windows central révélait, il y maintenant quasiment un mois, que Lenovo se préparait également à présenter son appareil de jeux vidéo nomade.

Et si la console restait jusque-là énigmatique, on en sait dorénavant un peu plus grâce à des leaks d’images.

Une nouvelle console portable comme les autres ?

A première vue, la console portable de Lenovo ne semble pas détonner des modèles que l’on peut observer chez la concurrence.

Elle possède :

Un grand écran central (comme toutes les consoles portables),

Des joysticks répartis à gauche et à droite avec semble-t-il du RGB en dessous (comme sur la Rog Ally),

Des trackpads (comme sur le Steam Deck),

Des controllers détachables (comme sur la Nintendo Switch).

Bref, vous l’aurez compris, la Lenovo Legion Go ressemble à toutes les autres consoles… ou presque.

Et oui, car si la console accumule toutes les ressemblances avec ses concurrentes, elle est pour le moment la seule à proposer un mix parfait entre le Steam Deck et la Nintendo Switch.

Quel est l’intérêt de mixer la Switch et le Steam Deck ?

Windows Report l’annonce dans son leak d’image, la Legion Go sera compatible avec Windows 11. Comme pour la Rog Ally d’ASUS, cela signifie que vous aurez accès à Steam mais également au XBOX Game Pass, à Epic Games et à tous les autres services de jeux vidéo possibles.

Malheureusement, la Rog Ally et le Steam Deck ne sont « que » des consoles portables (il est possible de les brancher sur un dock et de jouer sur sa télé ou son écran de PC, mais il faut alors acheter a minima une manette en plus pour y jouer…) alors qu’à en juger les controllers de la console Lenovo, il semblerait que l’appareil soit étudié pour vous permettre nativement un passage de console portable à console de salon extrêmement simple.

En effet, lorsque l’on s’attarde sur les controllers, on remarque inévitablement deux éléments :

Ils ne semblent pas prévu pour le multijoueur local (contrairement à la Switch) ce qui semble donc indiquer une volonté de les détacher pour en faire une manette portable unique .

. Le trackpad, la molette et tous les boutons sont conservés sur la manette lorsque vous passerez en portable.

C’est une des (rares) déception que peuvent avoir celles et ceux qui jouent à la manette sur le Steam Deck : elle ne comporte pas le trackpad présent sur la console… Le luxe qu’offrirait alors le Legio Go serait de pouvoir appairer sa console à sa télé (ou poser l’écran sur une table) et de toujours pouvoir profiter du trackpad depuis son lit/canapé/etc.

Quelques interrogations ?

Alors sur le papier, la console semble correspondre à tous les besoins des consommateurs en alliant le meilleur des deux mondes mais il ne s’agit là que de simples visuels et ils ne révèlent en rien les performances de la console.

On peut décemment se demander : « quelle sera la durée de sa batterie ? » (il s’agissait d’un des points noirs de la Rog Ally par exemple qui possédait également Windows 11), « quel sera son processeur ? », « Quelle sera sa capacité de stockage ? », etc.

Mais le critère qui déterminera ou non son adoption sera inévitablement son prix. Nous l’avons vu avec la GPD Win 4, certaines consoles portables arrivent sur le marché avec de belles promesses, des processeurs toujours plus puissants, des écrans OLED, plusieurs To de stockage et un prix à 4 chiffres qui refroidit directement les potentiels clients… Quelles concessions Lenovo sera-t-il prêt à faire afin de proposer une console abordable (ou pas) ?

Toutes ces questions trouveront des réponses dans les prochains mois et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des dernières informations entourant la prometteuse Legion Go de Lenovo.