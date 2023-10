Samsung se lance dans le cloud Gaming : un concurrent de plus pour le XBOX Game Pass ?

Samsung travaille actuellement sur une version bêta d’une offre cloud gaming, mais la marque coréenne peut-elle s’imposer sur un marché du jeu-vidéo déjà occupé par un géant tel que XBOX avec son Game Pass ?

Le cloud gaming semble clairement être la voie dans laquelle toutes les grandes sociétés semblent s’engouffrer. Le plus connu dans le domaine est inévitablement le Game Pass qui a pris une avance considérable sur PlayStation et son Remote Play… mais d’autres géants du web se lancent également dans cette aventure comme Netflix, YouTube et maintenant Samsung.

Pourquoi toutes ces sociétés partent dans cette direction et Samsung peut-il réellement s’imposer dans ce domaine ? Focus.

Le cloud gaming : un nouvel Eldorado pour les géants de la tech

XBOX a réussi à convaincre quasiment 30 millions de personnes avec son offre de cloud gaming et le jeu-vidéo nomade gagne de plus en plus d’adeptes tant d’un point de vue des consommateurs que de celui des marques. En effet, nous avons vu depuis quelques mois le nombre de consoles portables se multiplier comme l’ASUS ROG Ally, la Lenovo Legion Go ou même la PlayStation Portal.

On ne parle même pas encore ici des téléphones portables et des jeux dédiés aux mobiles qui ont certes perdu presque 100 millions de joueurs en 2022, mais qui continuent de représenter une manne potentielle de plus d’un milliard d’utilisateurs.

Et c’est bien les utilisateurs de smartphone qui semblent intéresser les marques : il faut dire que les consoles portables (et plus précisément le Game Pass) semblent difficile à concurrencer. Le marché des smartphones semble donc moins saturé ou du moins sans véritable acteur établi dessus et c’est donc tout naturellement que Samsung est venu s’ajouter à toutes les marques qui tentent d’investir ce secteur.

Le Korea Economic Daily explique aussi ce changement d’orientation par la contraction du marché des smartphones (baisse de ventes) et l’urgence de se réinventer afin de ne pas subir une chute de chiffre d’affaires.

Eldorado ou boîte de Pandore : le cloud gaming attire de plus en plus de marque.

Samsung : une bêta smartphone avant le grand saut vers la télé ?

Pour le moment, la bêta du service de cloud gaming se limiterait aux smartphones Samsung Galaxy et ne serait ainsi en concurrence qu’avec des sociétés comme Netflix ou YouTube. Cependant, le Korea Economic Daily mentionne les « milliards de revenus annuels réalisés grâce aux services des plateformes sur ses téléviseurs intelligents ».

Concrètement, si vous avez une Smart TV Samsung et que vous utilisez un service comme Netflix : la marque coréenne touchera une commission. On voit donc assez facilement pourquoi Samsung pourrait être tenté de développer et d’étendre son système de cloud gaming aux téléviseurs.

Un jour peut-être

En attendant que de tels projets se réalisent, il faudra se contenter de la version smartphone pour profiter du service cloud gaming de Samsung qui ne devrait pas s’accompagner d’un abonnement payant : à voir si cela perdurera ou s’il ne s’agit que d’une offre d’appel.