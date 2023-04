ASUS Rog Ally : une nouvelle console portable pour remplacer le Steam Deck

Annoncée succinctement au début du mois d’avril par ASUS, la console portable dénommée Rog Ally dévoile un peu plus ses potentielles caractéristiques à travers des leaks.

Entre la GPD Win 4 et PS Q Lite, les consoles portables reviennent en force ! Au milieu de ce marché à nouveau concurrentiel, certains constructeurs n’hésitent pas à équiper leurs appareils de processeurs surpuissants et de capacités de stockage hors normes ! La société ASUS avait présenté sa future console portable – la Rog Ally – début avril et voit déjà les fuites répandre ses potentielles caractéristiques. Que vaudrait cette nouvelle console portable si ces leaks étaient avérés ?

La ROG ALLY d’ASUS : une véritable concurrente au Steam Deck ?

Au jeu des caractéristiques supposées, il n’y aurait pas photo !

STEAM DECK ROG ALLY RAM 16 Go 16 Go STOCKAGE MAX 512 Go 512 Go ou 1To RÉSOLUTION 800p 1080p PROCESSEUR APU custom AMD :

8 threads CPU Zen 2 +

8 cœurs GPU RDNA2 AMD Ryzen Z1

16 threads

8 coeurs GPU Radeon 780M. BATTERIE 40 Wh NC POIDS 669 g 608 g

La console portable d’ASUS serait en principe deux fois plus puissante que le Steam Deck et serait en capacité d’afficher vos jeux en Full HD. Insider Gaming apporte également une information sur le design de la console qui s’équiperait de lumières RGB sous les joysticks pour faire « plus gaming que le Steam Deck entièrement noir ».

Son OS lui permettrait d’ores et déjà d’accéder à Steam, à Epic Games, au XBOX Game Pass et pourrait apparemment supporter des jeux en VR !

Asus opte pour un design épuré pour sa console portable Rog Ally !

Certains leakers évoquent une sortie de la console ASUS aux alentours d’octobre 2023 pour un prix allant de 649 $ pour la version 512 Go à 899 $ pour celle de 1 To. Bien sûr, il s’agit de rumeurs à prendre avec des pincettes, mais si ces informations étaient confirmées, la ROG ALLY serait une véritable concurrente du Steam Deck – qui se situe plus ou moins dans la même gamme de prix (679 € pour la version 512 Go).

On ne manquera pas de vous tenir informer des différentes annonces autour de la console portable d’ASUS et s’assurer que la ROG ALLY ne soit pas une fausse concurrente comme la GPD Win 4.