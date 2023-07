Cette console portable chinoise pourrait concurrencer le Steam Deck et la ROG Ally

Steam Deck ou Asus ROG Ally ? Ayaneo propose une alternative aux deux consoles portables déjà sorties alliant prix contenu et haute performance.

Vous vouliez acheter une console portable mais ne savez pas laquelle choisir ? Si nous avons été convaincu par les performances de la ROG Ally, nous émettions quelques réserves concernant son autonomie. Il en était de même pour le Steam Deck qui possédait un prix bien inférieur à la console ASUS mais n’affichait que du 1280 x 800 p… Alors comment allier le meilleur des 2 mondes : la console d’Ayaneo est peut-être la solution. Focus.

Une console bien équipée

Avant d’allumer la console, on peut déjà constater que l’AYANEO 2S possède des équipements très appréciables. En dehors des gâchettes silencieuses et des joysticks RGB, on note surtout non pas un mais deux ports USB-C !

L’avantage ? Les personnes possédant des écouteurs filaires pourront charger leur console tout en utilisant le deuxième port pour véhiculer le son (un port jack est également sur la console pour couvrir un maximum de possibilité).

Il y a également un port unique au constructeur si vous souhaitez brancher votre console sur le dock dédié (89$) et afficher vos jeux sur la télévision.

Une console puissante sur tous les jeux

Équipée de son processeur Ryzen 7 7840U (8 cœurs et 16 threads), la console portable chinoise est capable d’afficher à peu près n’importe quel jeu dans une qualité convenable.

On vous renvoie au test ci-dessous, mais même sur Red Dead Redemption 2, l’AYANEO 2S affiche des FPS convenable (aux alentours de 40) alors que le jeu est particulièrement gourmand.

Sur d’autres jeux, la console monte même jusqu’au 100 FPS autant dire que les performances sont très bonnes, de quoi profiter de l’écran de 7 pouces (1920 x 1200), des 32 Go de RAM et des 1 To de stockage.

Une console portable parfaite ?

Sans la prendre en main, il est compliqué de tirer quelconque conclusion sur les points que nous allons aborder qui constitueront donc plus des interrogations que des reproches.

La qualité des finitions

Si tous les boutons semblent être placés pour optimiser les mouvements, la qualité des matériaux semble, elle, un peu en retrait.

On notera aussi que la ROG Ally proposait des gâchettes à retour haptiques là où l’AYANEO 2S se contente de modèle standard.

Une autonomie mystérieuse et une température problématique

Sur la page Indiegogo, on peut voir que sa batterie est de 13 050 mAh (soit un peu plus de 2 fois celle de la ROG Ally) on pourrait donc estimer 3 heures d’autonomie, mais cela dépend aussi d’autres facteurs : il est donc difficile de fixer une quelconque durée sur cette simple donnée.

La batterie pourrait notamment être impactée par une console qui surchauffe et il semblerait que ça soit le cas avec l’AYANEO 2S. Pour la chaîne Bringus Studios, la chaleur était si forte qu’elle a endommagé l’écran…

La console portable chinoise (qui coûte tout de même 914 € sans réduction ou 639€ en ce moment sur Indiegogo) possède donc des qualités graphiques évidentes, mais également des points d’interrogations (voir défauts) majeurs.