La console portable de Valve fait beaucoup parler d’elle. Ses premières livraisons étant attendues au tournant, il est temps de faire un récapitulatif sur tout ce que l’on sait sur le Steam Deck.

Le Steam Deck n’est pas la première incursion dans la machine de jeu de la part de Valve. On leur doit notamment la Steam Machine (pour laquelle a été conçu le premier SteamOS) et le Steam Controller, qui n’ont pas été de franches réussites. Mais ont leurs doit également un casque VR autour duquel ils ont pu implanter leur écosystème SteamVR et même commercialiser leur propre jeu, Half-Life Alyx.

Non décidé à stopper cette incursion dans le domaine de l’hardware, l’été dernier Valve nous a surpris en annonçant le Steam Deck, appareil quelque part entre petit PC portatif et console de jeu. La machine tournant sous Steam OS est annoncée comme pouvant lancer la quasi intégralité du catalogue Steam et ce avec un minimum de 30 fps même sur des AAA. Le nombre de communiqué et de déclarations augmentant ces derniers temps, le moment est venu de faire le point sur ses caractéristiques et sur ce que nous savons de ses capacités.

Fiche technique du Steam Deck

Processeur APU AMD Aerith à 15W de TDP

CPU Zen 2 4 cœurs (8 threads) @ 2,4 GHz – 3,5GHz (448 Gflops FP32)

GPU : 8 UC RDNA 2 @ 1 GHz – 1,6 GHz (1,6 Tflops FP32)

RAM : LPDDR5 16 Go intégrée (quatre canaux 32 bits, 88Go/s) Stockage (selon version) : eMMC 64Go (PCIe Gen 2 x1)

SSD M.2 2230 NVMe 256 Go (PCIe Gen3 x4)

SSD M.2 2230 NVMe 512 Go (PCIe Gen 3 x4)

+ Port microSD « ultra rapide » sur toutes le versions Contrôles et entrées Boutons : A B X Y + croix directionnelle + 4 gâchettes + 4 boutons configurables

Sticks et trackpad : 2 sticks analogiques + 2 trackpads à retour haptique

Gyroscope : IMU 6 axes Ecran Type : LCD IPS tactile 60 Hz 7 pouces

Définition : 1280 x 800 (format 16 :10)

Luminosité : 400 cd/m² Audio Canaux : Stéréo avec DSP intégré

Microphone : Double réseau de microphones

Numérique : Audio multicanal via DisplayPort par USB-C, USB-C ou Bluetooth 5.0 Connectique Sans fils : Bluetooth 5.0 + Wifi (double bande 2,4 Ghz et 5 GHe, MIMO 2 x2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Sortie audio : Jack 3.5

Sortie vidéo : Port USB-C compatible DiplayPort 1.4 Alt-mode ; jusqu’à 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz, USB 3.2 Gen 2 Dimensions et poids Dimensions : 298mm x 117mm x 49mm

Poids : Environ 669g Logiciel OS : Steam OS (basé sur Arch)

Bureau : Plasma KDE Station d’accueil Réseau : Ethernet

Périphériques : 1 port USB-A 3.1 + 2 ports USB-A 2.0

Sortie vidéo : DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0

Alimentation : via USB-C

L’haLe SoC au cœur de la bête

Le cœur de la bête qui fait battre en rythme tout le reste de la machine – le SoC – est un APU AMD custom nommé Aerith. Il est basé sur une architecture AMD Zen 2 4 cœurs physiques + 4 cœurs virtuels. Ses cœurs GPU eux, sont basés sur la plateforme RDNA 2. Que ce soit Zen 2 (CPU) ou RDNA 2 (GPU), ces deux architectures d’AMD sont celles déployées par la firme aussi bien sur les PlayStation 5 et Xbox Series S/X que sur PC. En effet Zen 2 est entre autres l’architecture utilisée sur la gamme Ryzen 3000, et RDNA 2 est ce qui est actuellement utilisé pour les cartes graphiques Radeon RX 6000.

De ce fait, Aerith est une puce x86. Détail important, puisque Valve a comme ambition pour son Steam Deck de pouvoir faire fonctionner la quasi-intégralité de son catalogue Steam, qui est donc un catalogue PC. Bien évidemment, ce n’est pas parce que l’architecture est la même que pour les PS5, Series X et Radeon RX 6900 XT que la puce est la même ou se retrouve à avoir la même puissance, loin de là. Mais aux vues de son processeur x86 et de son OS Linux, la machine de Valve peut être considérée comme un PC. Avec un TDP de 15W, la puce reste un SoC basse consommation, mais dont la partie graphique aurait été boostée. Et les composants issus du monde PC ne doivent pas être étrangers à l’autonomie de 2 à 5 heures de la batterie 40 Wh relevées par certains développeurs. Bien que ça ne soit pas énorme, c’est comparable à ce qu’offre la Nintendo Switch qui est pourtant équipée d’un SoC ARM bien moins puissant.

Les performances attendues du Steam Deck

Là où Valve rééquilibre la chose, c’est avec son écran. Avec une définition de 800p, les demandes en ressources ne seront pas très élevées. Et la société promet que la quasi-totalité du catalogue sera jouable, et ce au moins à 30 fps. Avec la configuration qu’on lui connait, et la définition de l’écran, on peut s’attendre à avoir entre 40 et 60 images par secondes sur une majorité des jeux. Mais quid des options graphiques.

Dans tous les cas, il a été confirmé que le Steam Deck ne serait pas plus performant une fois relié au dock « Nous avons estimé qu’il était en fait préférable de ne pas modifier en fonction du statut amarré ou du statut mobile […] Nous n’avions pas vraiment l’impression que nous devions cibler également le scénario du dock à des résolutions plus élevées. Nous voulions un objectif de conception plus simple et lui donner la priorité », Valve veut lui prioriser l’utilisation mobile.

Le stockage interne

Pour ce qui est du stockage, afin de proposer un prix d’appel accessible, plusieurs options seront disponibles. Si le Steam Deck « standard » est équipé d’un SSD M.2 de 256 Go ou 512 Go, la version la plus financièrement accessible aura une puce interne (eMMC) plus petite et moins performante de 64 Go. Pour ce qui est des SSD, la version 512Go est annoncée comme 1,25% plus rapide que l’eMMC. Pour l’instant le peu de retours de développeurs montrerait qu’il n’y a pas vraiment de différence en jeu. Ces SSD NVMe seront au format M.2 2230, et interfacés en PCI Express 3 x4. Valve indique qu’ils sont techniquement interchangeables, mais déconseille fortement de le faire. Valve a publié une vidéo du démontage de la machine, où l’on pouvait entre autres voir le SSD.

SteamOS, le logiciel exclusif au Steam Deck

Comme mentionné plus haut, le Steam Deck utilisera SteamOS 3.0 comme système d’exploitation. Il s’agit en fait de Linux avec une distribution Arch, et utilisant un bureau Plasma de KDE. L’OS, qui date (pour sa première version) de presque 10 ans déjà, fonctionne exclusivement sur plateforme X86_64. Comme pour le Steam Deck, SteamOS a été conçu pour pouvoir faire fonctionner tout le catalogue disponible sur Steam. Raison de plus pour le choix de cette architecture processeur sur le Steam Deck. La boucle est bouclée. Mais à l’heure actuelle, il ne serait pas encore totalement au point et demanderait encore beaucoup de développement. Certaines fonctionnalités absentes ont été soulevées : la possibilité de mettre un jeu en veille, ou le fait de savoir si un jeu est natif ou utilise Proton.

À ce stade vous vous demandez peut-être comment une machine fonctionnant avec un OS Linux fera pour faire tourner des jeux Windows ? C’est là que Proton entre en jeu.

Proton, la couche de compatibilité Windows/Linux

Si vous vous êtes déjà un peu penché sur l’univers GNU/Linux, peut être que vous avez déjà entendu parler de Wine. Ce logiciel libre existant depuis 1993 a été créé dans le but de faire fonctionner des logiciels conçus pour Windows sur une plateforme Linux. Bien que la signification de son nom (Wine Is Not an Emulator) indique le contraire, il fonctionne comme un émulateur Windows pour PC Linux. Mais quel est le rapport me direz-vous ? Et bien Proton a été créé sur le code source de Wine. Dans le jargon, on dit que Proton est un fork de Wine. Lancé en 2018 par Valve, il est lui aussi totalement gratuit et open source. Valve ayant toujours soutenu et promu le logiciel libre et notamment Linux (l’entreprise a même menacé de retirer Steam de la plateforme Windows il y a quelques années), il a voulu développer un outil pour pouvoir faire fonctionner n’importe quel jeu Windows sur n’importe quelle distribution Linux.

Liste de jeux classés Platinum sur ProtonDB

Performances et compatibilités de Proton

Proton utilise l’API Vulkan (qui est lui aussi open source), les jeux utilisant nativement cette API ont donc plus de chance de fonctionner correctement. Pour les autres, c’est l’outil de traduction Direct3D (Direct X) vers Vulkan qui sera fourni. Proton est aujourd’hui largement utilisé et soutenu par la communauté Linux, et le site ProtonDB a même été créé pour répertorier les jeux compatibles et leurs niveaux de compatibilité. Proton étant énormément suivi et mis à jour par Valve, la différence de performance entre les jeux émulés sur Linux et ceux natifs sur Windows s’amenuise de plus en plus. Il arrive même que certains jeux fonctionnent mieux avec Proton que sur Windows, mais de manière générale on peut noter une différence d’une dizaine de pourcents en défaveur de Proton (ce qui est déjà exceptionnel). Nul doute que Valve ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et les performances de Proton vont probablement continuer à progresser, surtout si le Steam Deck est un succès. Mais pour l’instant Proton semble poser problème avec certains anti-cheats, notamment le système Easy Anti-Cheat qui rentre en conflit avec la solution de Valve.

Les prix annoncés sont de 419 €, 549 € et 679 € selon les versions. Pour la date de commercialisation, c’est plus compliqué. Les premiers exemplaires devaient initialement être expédiés en décembre 2021, mais ont finalement été repoussés de 2 mois sans grandes certitudes, pour cause de pénurie de composants. Valve, prenant des pincettes a déclaré il y a quelques jours : « Il semble que nous serons en mesure de commencer les expéditions dès la fin du mois de février ». Cette première fournée ne concernera cependant que les précommandes. Valve ne pouvant répondre à la forte demande pour sa console de jeu, toutes autres réservations faites après la phase de précommandes ne seront pas honorées avant officiellement mi-2022, mais pourraient bien être repoussées jusqu’en 2023.

419 € pour la version 64Go

549 € pour la version 256 Go (avec étuis + bundle)

679 € pour la version 512 Go (avec étuis + bundle + verre antireflet de qualité supérieure + thème virtuel exclusif)