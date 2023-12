ROG Ally Z1 : ASUS brade ses packs de consoles portables pour Noël !

ASUS nous avait déjà surpris lors du Black Friday avec une remise sur sa console ROG Ally Z1 et il revient en force pour vous gâter à Noël avec deux belles promos sur ces packs consoles portables. Du pain béni pour tous les fins connaisseurs de tech et jeux vidéo.

Envie de défier les niveaux les plus difficiles lors de vos trajets dans le métro, ou à la recherche d’une console portable pour des sessions de jeu épiques pour votre période d’hibernation sous la couette ? Ça tombe bien, ASUS dévoile pour les fêtes de fin d’année une énorme remise sur le pack console ROG Ally + protection verre trempé, mais ce n’est pas tout ! On vous dit tout.

Pack Console ROG Ally + Protection verre trempé : 20% d’économie, et ce n’est pas tout…

C’est le prix le plus bas jamais vu sur cette ROG Ally Z1 Extreme. ASUS fait fort en cette fin d’année en vous offrant le pack console ROG Ally Z1 Extreme + protection verre trempé pour la modique somme de 649€. Une remise de 164,90€ sur le prix de départ de 813,90€. Pour tous les amoureux de jeux vidéo et de consoles performantes, vous allez être aux anges. Mais ASUS ne s’arrête pas là…

Non, ce n’est pas le seul pack en promotion en cette fin d’année ! Si vous n’avez pas besoin d’une console aussi puissante que la Z1 Extreme, alors le pack ROG Ally Z1 Edition + protection en verre trempé vous conviendra tout aussi bien.

Et tant mieux pour vous, puisque le pack est, lui aussi, en promotion pour Noël. Et pour cette console portable, c’est une remise de 30% qui vous est offerte. Oui, oui au lieu de payer 713,90€, vous ne débourserez que 499€. On vous laisse faire les calculs, mais on est plutôt sur une très très belle offre.

Comment ne pas craquer pour l’une des meilleures consoles portables du marché ?

Pourquoi nous vous conseillons ces offres ?

Comme nous vous le disions plus haut, c’est le prix le plus bas jamais vu sur la ROG Ally Z1 Extreme. Sur les deux packs, vous avez le protège écran en verre offert ainsi que le Gamepass 3 mois inclus avec plus de 100 jeux.

Mais ce n’est pas tout ! Pour l’achat d’un de ces deux packs, ASUS propose de vous reprendre votre ancienne console de 100€ jusqu’à 400€. Encore plus avantageux donc, si vous souhaitez vous séparer de votre vieille console, la ROG Ally Z1 vous reviendra encore moins cher.



Les offres sont valables jusqu’au 31 décembre 2023, c’est le moment ou jamais de vous faire plaisir ou d’attendre les petites étrennes de Noël pour craquer.

Comment profiter de l’offre sur le pack console ROG Ally Z1 Edition ? PROMO SPECIALE sur Accessoires Asus Voir l’offre

Les consoles portables ROG Ally d’ASUS ça vaut quoi ?

Nous avions eu la chance il y a quelques mois de tester nous-même la console portable ROG Ally. Et tout ce qu’on peut vous dire c’est que c’est la console idéale pour tous les gamers avec des performances incroyables.

Pour les plus paresseux d’entre vous, voici un petit topo sur les points positifs et négatifs de cette console portable et ces caractéristiques.

Les plus Graphisme,

Catalogue de jeu,

Ergonomique,

Légère. Les moins Plus cher que ses concurrents,

Autonomie.

Caractéristiques de la console ROG Allu Z1 Extreme

Taille écran 7″ tactile Technologie IPS Définition Full HD Résolution 1920 x 1080 pixels Luminosité (en cd/m²) 500 Processeur AMD Ryzen Z1 EXTREME Mémoire vive 16 Go Nombre de Go 2 Go Capacité de stockage 512 Go Système d’exploitation Windows 11 Batterie 40 Wh Autonomie entre 2 et 8 heures Fabriqué en Chine Dimensions l x h x p 11.1 x 2.1 x 28 cm Poids Net (grammes) 608 Prise casque Oui

Quand l’équipe s’amuse sur la ROG Ally Z1

Ne manquez pas cette offre rare sur la console portable ROG Ally Z1 aux performances qui mettent à l’amende toute la concu. Faites-vous plaisir ou comblez les passionnés de jeux vidéo de votre entourage avec le seul cadeau qui les comblera sous le sapin.