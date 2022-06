Après le premier Steam Deck commercialisé au mois de février dernier, Valve prépare déjà la version suivante. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine génération de cet équipement hybride particulièrement séduisant.

C’est une console hybride qui devrait trouver un très large public. Le Steam Deck produit par Valve Corporation est une console de jeux vidéo hybride qui peut fonctionner en équipement portable ou bien comme une console de salon. Comme de nombreux fabricants, Valve prépare désormais la génération suivante, le Steam Deck 2. Les premières informations ont été très rapidement publiées. Voici ce que l’on sait déjà.

C’est quoi le Steam Deck 2 ?

Gabe Newell, le président de Valve, s’est confié au début du mois de mars dans plusieurs interviews à des grands médias américains afin de dévoiler les grandes lignes de sa prochaine machine. Alors que la première version du Steam Deck est sortie le 25 février 2022 avec de nombreux avis positifs mais souffrant de quelques défauts, l’entreprise américaine est consciente qu’il va falloir préparer la suite très rapidement afin de séduire un large public alors que Nintendo, Sony et Microsoft occupent déjà de larges parts du marché des consoles de jeux vidéo.

Certains consommateurs n’ont pas l’habitude d’acheter des produits de première génération, préférant faire preuve de prudence. Il faut donc pouvoir proposer rapidement une nouvelle génération. C’est pour cela que, comme l’a révélé Gabe Newell, l’entreprise travaille déjà à la prochaine génération. Une petite surprise quand on sait que le Valve Index, son casque de réalité virtuelle n’a pas eu de successeur, tout comme la Steam Machine, sa première console de salon, fabriquée sous Steam OS. Une nouvelle version de sa console est donc bien au programme mais elle devrait connaître de sensibles évolutions.

Quelles caractéristiques pour le Steam Deck 2 ?

Les principales modifications du Steam Deck 2 devraient se trouver du côté de la fiche technique. En effet, Valve estime qu’il est possible d’améliorer l’équipement comme on le ferait sur un PC, en changeant les composants. Voici ce que Gabe Newell a expliqué à IGN :

« Dans un an, AMD aura de meilleures pièces. Tous les fournisseurs de composants vont soit augmenter leur capacité d’approvisionnement, soit augmenter les performances, soit réduire les coûts. Donc, nous allons absolument surfer sur cette tendance autant que nous le pouvons ».

A l’heure actuelle, on trouve dans le Steam Deck une puce AMD avec l’’architecture Zen 2 pour le processeur et RDNA 2 pour la partie graphique. D’ici un an, on peut parier que AMD aura ses architectures Zen 4 et RDNA 3 qui seront donc intégrées à une nouvelle version du Steam Deck. En parallèle, l’entreprise Valve estime pouvoir miser sur Steam OS pour assurer la compatibilité des jeux.

Dans une interview à Axios, le designer de Valve, Greg Coomer explique que la stratégie complète n’est pas encore fixée. L’entreprise pourrait compter sur des « mises à jour monolithiques » pour la partie logiciel mais que le programme n’est pas encore défini pour les mises à jour matérielles.

Le Steam Deck 2 pourrait aussi permettre de mieux intégrer les applications à la réalité virtuelle. Valve n’hésite pas à parler de « tremplin » vers des expériences en réalité virtuelle haut de gamme qui pourraient être mobiles pour les spécificités du Steam Deck.

Quel prix pour la prochaine console ?

Le Steam Deck est déjà vendu à un prix plutôt élevé. En effet, si on passe aujourd’hui par le site de l’entreprise en France, il est vendu à 419 euros avec 64 Go de stockage et un étui de transport. La version haut de gamme, avec un disque SSD de 256 Go un étui de transport et un bundle de profil est vendue de son côté au prix de 549 euros. On monte même à 679 euros pour la version avec 512 GO de SSD et un verre avec traitement antireflet de meilleure qualité. Un modèle qui rencontre d’ailleurs un franc succès. C’est en fait le plus populaire de l’entreprise.

Faut-il désormais s’attendre à une grosse hausse de prix pour la prochaine génération ? C’est bien entendu ce que peuvent craindre de nombreux consommateurs. Cependant, ce n’est visiblement pas le projet de Valve, comme l’a révélé son patron dans une interview à IGN.

« Nous ne nous attendons pas à ce que le prix augmente. Une partie de ce que vous faites quand vous fixez le prix, c’est que vous faites une promesse aux clients. Je ne nous vois pas vraiment changer. Ce qui est probablement le plus important en matière de prix, c’est que beaucoup plus de gens que prévu achètent le modèle le plus cher. Cela nous indique que nous devrions continuer à chercher des offres plus haut de gamme, mais nous ne nous attendons pas à ajuster les prix des modèles. […]

Le signal actuel est « Pouvez-vous nous donner plus ? » et non « Pouvez-vous le rendre moins cher ? ». Gabe Newell, CEO de Valve

L’entreprise pourrait donc se contenter de proposer des upgrades sans augmenter le prix, surtout quand celui-ci se révèle déjà très élevé. Une annonce qui présente un inconvénient. De nombreux consommateurs pourraient vouloir attendre un peu plus la génération suivante avant d’acheter. A fortiori alors qu’il y a déjà une longue attente. En commandant aujourd’hui le Steam Deck, il est livré en octobre.

Comme on vient de le dire ci-dessus, la date de livraison du Steam Deck est très éloignée. L’entreprise, comme tout le secteur, fait face à des pénuries de composants et de nombreuses pièces. Cela freine donc considérablement sa capacité à proposer rapidement ses équipements à la vente.

A quelle date peut-on donc s’attendre à une sortie du Steam Deck 2 ? Il est encore très prématuré de se prononcer pour l’instant. L’entreprise sera dépendante de la capacité de ses fournisseurs à lui proposer des composants, de la capacité à les intégrer dans le futur Steam Deck 2 mais aussi de la pénétration de l’entreprise sur le marché. On peut s’attendre dans le meilleur des cas à une sortie dans le dernier trimestre 2023 ou bien début 2024. Il est toutefois plus probable que Valve se contente de proposer des petites améliorations discrètes au Steam Deck de première génération pour l’instant.