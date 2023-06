Test ASUS Rog Ally : la console ultime pour les passionnés de jeux-vidéo ?

La ROG Ally est la console portable d’ASUS qui se lance dans un marché de plus en plus concurrentiel (Steam Deck, Nintendo Switch, Project Q, etc). On a pu mettre la main dessus et la tester pendant quelques semaines : focus.

Vous voulez jouer aux jeux-vidéos dans les transports ou êtes à la recherche d’une console portable pour jouer sous la couette ? La ROG Ally est peut-être ce que vous cherchez. Il faut dire qu’avec les performances vendues (1080p, 120Hz, 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire) la console portable d’ASUS semble dépasser – sur le papier – le Steam Deck dans tous les domaines. Seulement voilà, la victoire théorique se traduit-elle dans la pratique ?

Des caractéristiques qui font rêver

Avant d’ouvrir l’emballage et de se lancer dans le test, voici ce que vous retrouverez à l’intérieur de la console :

Écran : 7 pouces (1080p, 120 Hz, 60fps),

: 7 pouces (1080p, 120 Hz, 60fps), Stockage : 512 Go,

512 Go, Système : Windows 11,

Windows 11, Réseau : WiFi 6E,

WiFi 6E, RAM : 16 Go, CPU : AMD Ryzen Z1,

AMD Ryzen Z1, Carte graphique : RDNA 3,

RDNA 3, Poids : 608 g

608 g Prix : 799,99€.

L’unboxing de la ROG Ally

La ROG Ally est livrée dans un emballage sobre ne contenant aucune fioriture : une alimentation et un support. On pourrait alors juste reprocher que le chargeur qui permet de faire le lien avec une télé ne soit pas fournie et qu’il faille débourser 70€ supplémentaires…

Mais à la rigueur, l’ASUS ROG Ally se présente plus comme une console portable que comme une console multisupport (exemple : la Switch) : pouvoir la connecter à une télévision ou à un PC sont des fonctionnalités optionnelles, donc leur équipement aussi.

Une console et un chargeur : l’essentiel !

Des possibilités quasi infinies

C’est LE gros avantage de la ROG Ally : Windows 11. Grâce à son système d’exploitation, vous pourrez installer quasiment tous les jeux que vous voulez sur votre console portable. Que ce soit pour accéder au store d’Ubisoft, d’Epic Games, de Steam ou au XBOX Game Pass (dont 3 mois Ultimate sont offerts lors de l’achat de la console), l’appareil d’ASUS offre un catalogue aussi large qu’un PC gaming – là où les concurrents majeurs ne proposent que leurs propres jeux :

Steam Deck = Steam,

Nintendo Switch = Nintendo,

Project Q : PlayStation.

On s’est fait plaisir et on a téléchargé plein de jeux.

Prise en main de la ROG Ally

Visuellement, la ROG Ally a l’air imposante et lourde mais il n’en est rien. Son design est particulièrement ergonomique et la prise en main agréable. Les amateurs de la manette XBOX ne seront pas dépaysés par l’agencement des joysticks (un en haut – un en bas) et point difficile à décrire, les boutons sont « satisfaisants » au toucher.

Que ce soit par leur texture, les résistances différentes lors de l’appui ou les retours haptiques, la ROG Ally affiche un excellent confort de jeu.

Qualité d’image

En parlant de confort, il est temps d’aborder le son et l’image. Côté image, rien à dire : c’est impeccable et tout est paramétrable ! À son maximum, la console affiche de la 1080p en 120 Hz et 60 fps mais si vous voulez baisser ces paramètres – notamment pour pallier le problème d’autonomie de la console (on y revient un peu plus loin) – c’est possible. Il suffit d’appuyer sur un bouton à gauche et un panneau s’ouvre pour accéder rapidement à ces paramètres.

Pour les gros jeux, il faut bien penser à passer en mode : « Turbo » pour éviter les lags.

Qualité de l’audio

Le son est également excellent et offre des performances de haute volée. Grâce à ses deux haut-parleurs frontaux Smart AMP (Dolby ATMOS), la ROG Ally apporte un véritable soin au son de la console – là où par exemple sur la Nintendo Switch les amateurs d’un son immersif privilégieront plus le port d’écouteurs.

Si vous préférez utiliser des écouteurs : pas de soucis, la ROG Ally possède également des ports prévus à cet effet : 1 jack et 1 USB-C (+ une connexion Bluetooth).

Petit bémol si vous utilisez des écouteurs filaires USB-C, vous ne pourrez pas charger la console en même temps…

Une jouabilité quasi irréprochable

On l’a testé sur à peu près tout ! Et que ce soit sur des petits jeux demandant peu de ressources ou sur des triples A bien gourmands : la ROG Ally est à chaque fois irréprochable et offre des performances proches d’un PC, sans surchauffes, sans lags : un bonheur.

Nous l’abordions déjà plus haut, mais le confort de jeu est impeccable et s’adapte à tous les usages. Vous pourrez ainsi jouer avec les touches sur les côtés de l’écran, mais aussi en utilisant directement l’écran tactile.

Même les jeux comme Civilization ne sont pas si compliqués à jouer. On pouvait craindre qu’avec toutes les petites informations à afficher sur l’ATH et la nécessité de reproduire la sensation d’un clic de souris au joystick, la ROG Ally serait en difficulté : mais non. Il suffit de passer le mode de contrôle en « Bureau » pour contrôler la souris avec le joystick : par défaut, le clic gauche est sur RB et le droit sur RT, mais vous pourrez reconfigurer les touches très facilement.

Difficile de voir comment la console pourrait améliorer la jouabilité : c’est parfait.

Une interface revue et beaucoup plus User Friendly

Bien nous a pris de rejouer à la console le matin de sa sortie ! Pour être transparent, nous avions écrit une partie détaillant les défauts de la console avec parmi eux « une console un peu trop geek ». Avant la mise à jour, il pouvait être compliqué de reparamétrer les touches ou de savoir quels paramètres changer pour augmenter l’autonomie.

Ce n’est plus le cas, tout le centre de commande a été revu pour le bonheur des néophytes !

Un centre de commande beaucoup plus simple d’utilisation !

Pour expliquer les changements, auparavant, vous pouviez modifier les Hz, la définition de la console et les FPS. Si on peut encore modifier les FPS en plaçant un limiteur (15, 30, 45, 60 ou aucune limite) les autres paramètres ont été simplifiés dans « Mode de fonctionnement » qui permet 3 échelles de performance :

Silencieux : une sorte de mode éco,

: une sorte de mode éco, Performances : pour un confort de jeu ni trop gourmand, ni trop faible,

: pour un confort de jeu ni trop gourmand, ni trop faible, Turbo : pour faire tourner les gros jeux demandant beaucoup de ressources.

C’est aussi dans « Profils de jeu » que vous pourrez reconfigurer vos touches et binder les gâchettes à l’arrière de la console : un bonheur en mode bureau lorsque vous y mettez les clics droits et gauche.

Les quelques défauts de la ROG Ally

Après une telle présentation, on pourrait penser que le ROG Ally est LA console portable ultime, mais elle possède toutefois quelques défauts ou points auxquels vous devriez faire attention avant de passer à la caisse.

Une autonomie limitée

C’est le gros point noir de la console qui – à pleine puissance – oscille entre 1h30 et 2h – en forçant comme des petits vicieux, on est même tombé sous l’heure (en téléchargeant moult jeux et en faisant tourner Assassin’s Creed Odyssey en parallèle).

Alors évidemment, cette durée varie en fonction des jeux et surtout des paramètres que vous utilisez. Si vous baissez tout et jouez avec le mode silencieux, l’AMD RSR désactivé et 15 FPS, la batterie tiendra bien plus longtemps (environ 4 heures), mais une fois qu’on a vu la beauté de la console à pleine puissance, on n’a juste aucune envie de réduire les performances…

Des ports un peu limités

Ce reproche n’est pas exclusif à la ROG Ally et pourrait s’appliquer à d’autres consoles portables, mais il n’y a qu’un seul port USB-C. Problème ? Lorsqu’on joue avec des écouteurs filaire USB-C, il n’y a plus de port pour le chargeur. Problème de niche, certes, étant donné que beaucoup d’utilisateurs sont déjà passés au Bluetooth, mais cela pourrait concerner certains joueurs.

Le prix

La console d’ASUS coûte tout de même quasiment 800€ soit plus de 2 fois le prix d’une Switch OLED ou qu’un Steam Deck. Autant dire qu’à ce prix-là, il faut être sûr de jouer souvent pour espérer rentabiliser sa console.

2 fois plus chère mais également plus puissante avec un catalogue de jeu immense !

La ROG Ally face aux concurrents

En apparence, la ROG Ally a deux concurrentes principales : la Nintendo Switch et le Steam Deck – on laisse de côté la Project Q de Sony qui n’est pas encore sorti et ne fera que du Remote Play – pour se concentrer sur les deux précédents.

Certes, la ROG Ally est bien plus chère, mais dispose d’un catalogue de jeu et des capacités graphiques bien supérieurs. Elle se place donc sur un autre marché – visant plus les hardcores gamers que les casuals gamers.

Si vous êtes un joueur PC convaincu à la recherche de la console portable la plus performante, la plus modulable et la plus complète : la ROG Ally est inévitablement ce qu’il vous faut. Au contraire, si vous cherchez une console pour faire un FIFA occasionnel dans le train des vacances, le Steam Deck ou la Switch sont plus indiqués.