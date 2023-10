Une nouvelle PS5 arrive bientôt : design, prix et améliorations, on vous dit tout

Sony l’annoncé à travers une vidéo de présentation : une nouvelle PlayStation 5 arrive. Alors qu’on s’attendait à voir débarquer une PS5 Pro ou une PS5 Slim, la firme japonaise nous a surpris et a fait ni l’un ni l’autre, mais qui présente tout de même son lot de nouveautés.

La PlayStation 5 telle qu’on la connait depuis maintenant 3 ans fête probablement un de ses derniers anniversaires. En effet, une petite nouvelle va faire son apparition dans les « prochains mois » et ne viendra pas s’ajouter à la précédente, mais devrait bel et bien la remplacer. Quelles sont les nouveautés apportées par la firme japonaise ?

Une PS5 Slim qui n’en a pas le nom

Concrètement, la nouvelle version de la PS5 est ce que l’on aurait pu appeler une PS5 Slim : elle est plus petite, plus fine et plus légère.

PS5 d’avant Standard / Digital Nouvelle PS5 Standard / Digital Dimensions 390 x 104 x 260 mm 358 x 96 x 216 mm Poids 4.5 kg / 3,9 kg 3,2 kg / 2,6 kg

Ajoutons à cela que la Digital Edition pourra intégrer un lecteur Blu-Ray indépendant (pour la modique somme de 119,99 €) en enlevant le socle. Ce pied pour maintenir la console à la verticale sera d’ailleurs optionnel et vous coûtera 29,99 €.

Comme vous pourrez le constater dans la vidéo de présentation, la nouvelle PS5 s’offre également un nouveau design avec une ligne qui vient scinder la console en deux et lui donner un visuel plus stylisé que le bloc intégralement blanc d’antan. Sony précise d’ailleurs que la partie supérieure sera brillante alors que la partie inférieure restera mate comme la version précédente.

Plus de stockage sur la nouvelle PS5

Si les améliorations visuelles et de tailles plairont probablement à celles et ceux qui parviennent difficilement à intégrer la console dans leur setup, il est une amélioration qui vient réellement apporter un plus par rapport à l’ancienne version : le stockage !

En effet, vous avez probablement déjà été confronté à cette situation : vous achetez un nouveau jeu (à tout hasard le prochain Spiderman) et au moment de l’installer, vous n’avez plus de place sur la console. On se retrouve alors obligé de faire des choix cornéliens pour savoir quel sera le jeu qui devra quitter nos sauvegardes…

Sans offrir un véritable boost de stockage, la nouvelle passe tout de même de 825 Go à 1 To de quoi installer au minimum un gros jeu AAA de plus sur sa console.

« Désolé, vous êtes celui auquel je joue le moins et la sentence est irrévocable »

Une sortie imminente et un prix inchangé

La nouvelle PS5 sortira progressivement en France à partir du mois de novembre et ne remplacera pas immédiatement l’ancienne : les deux consoles cohabiteront donc sur les étales des magasins durant quelques mois.

L’autre grande nouvelle est que le prix ne bouge pas d’un centime… En effet, comme il s’agit d’une PS5 classique et non d’un autre modèle, le prix ne bougera pas et vous devrez toujours débourser 450 € pour la version Digitale et 550 € pour la Standard.

Une PS5 plus petite, plus légère sauf le prix.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit donc toujours pas d’une véritable PS5 Slim ou d’une PS5 Pro : est-ce que cela signifie que Sony n’en sortira pas avant la PS6 ? Affaire à suivre.