La PlayStation Portal est le projet de console portable développé par Sony. Au milieu de ses consoles de salon comme la PS5 Pro ou la PS5 Slim, la marque nippone tente également de réinvestir le marché des consoles portables… et de quelle manière.

Sony n’est pas la seule marque à se relancer dans les appareils de jeu-vidéo nomade : la Nintendo Switch 2, la GPD Win 4 ou encore le Steam Deck ont fait revenir les consoles portables en force et aujourd’hui Sony se relance dans la course plus de 10 après l’échec de la PlayStation Vita. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle console Sony ? Peut-elle rivaliser avec ses concurrentes ? Après avoir fait le tour des dernières rumeurs et annonces sur le sujet : on fait le point.

La PlayStation Portal : c’est quoi ?

D’abord annoncée par Insider Gaming et le célèbre leaker Tom Henderson, la console portable de Sony est passée par bien des noms : PS Q Lite, Project Q et maintenant le nom officiel : la PlayStation Portal. Et non, vous ne rêvez pas (ou nous n’avons pas mal écrit PlayStation Portable), la future console ne sera pas à proprement parler une console, mais bel et bien un accessoire… Qu’est-ce que cela signifie ? On voit ça un peu plus loin, mais *mini spoiler* ça n’a pas l’air terrible.

« L’innovation est notre passion et cela ne s’applique pas uniquement à nos jeux mais aussi à comment vous y jouez. Plus tard cette année, nous lancerons un appareil capable de streamer n’importe quel jeu PS5 grâce au Wi-Fi » Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment

Visuel officiel de la prochaine console portable Sony.

Esthétiquement, la PlayStation Portal ressemble à une DualSense (le nom des manettes PlayStation) avec un écran LCD de 8 pouces au milieu (1080p et 60 fps). Les manettes sur les côtés de l’écran devraient être équipées – comme les DualSenses classiques – de retour haptiques.

Le Remote Play : qu’est-ce que c’est ?

On y arrive, la question fatidique : à quoi ça sert ? Et la réponse n’est pas des plus joyeuses, car on a cherché… et à part dans quelques rares cas très circonstanciels, la PlayStation Portal ne semble avoir que très peu d’utilité…

The Verge était un des premiers à révéler que Sony embauchait des développeurs pour le cloud gaming afin de travailler sur le Remote Play.

Concrètement, cette alternative au cloud gaming permet aux joueurs d’emporter leurs jeux PlayStation 5 n’importe où, que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur la future PlayStation Portal : à condition d’avoir une connexion WiFi ou a minima 5 Mb/s.

Il n’en reste pas moins qu’il est impossible de télécharger des jeux dessus et qu’il faut conserver sa console allumée (ou en veille) pour accéder à la galerie de jeux…

A quoi et à qui ça sert ?

La PlayStation Portal servirait ainsi aux personnes qui voudraient jouer à leur PS5 dans une autre pièce de la maison (hors PS VR2) et qui ne souhaiteraient pas déplacer leur console fixe et leur télé, ou aux couples/duos qui n’ont qu’une seule console.

C’est pour nous le meilleur cas d’usage où un couple n’aurait qu’une console pour les deux et voudraient jouer à deux jeux différents au même moment. Grâce au Remote Play, c’est désormais possible, il faudra juste que l’un des deux se sacrifie et joue sur la console portable.

Même si l’on excepte cet aspect de la console, d’autres éléments intriguent… Visuellement, l’écran plus grand que les manettes donne un aspect fragile à la console. Peut-être que l’utilisateur y gagne à la prise en main – les doigts n’étant pas bloqués à l’arrière de la console – il n’en reste pas moins que le design global de l’appareil ressemble plus à une création faite rapidement sur Zelda : Tears of The Kindgom qu’à une console portable…

Sony l’a annoncé officiellement dans un communiqué : la PlayStation Portal coûtera 222 € et arrivera comme prévu en fin d’année.

Il ne reste qu’à voir si les ventes seront au rendez-vous : on a notre petite idée mais on peut se tromper.

