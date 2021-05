La PS5 est sortie en fin d’année 2020, mais elle reste encore un doux rêve pour de nombreux amateurs de jeux vidéo. Sony pourrait contourner le problème grâce à la PS5 Slim.

Après la PS4 et sa durée de vie incroyable, Sony a lancé sa nouvelle console de jeux, la PS5, au mois de novembre 2020. Une console très attendue mais qui est aussi difficile à trouver. Si les stocks initiaux étaient limités, la situation ne s’est pas vraiment arrangée depuis. La PS5 Slim peut-elle changer les choses ?

La PS5, le nouveau gros succès de Sony

Pour certains amateurs de gaming, ceux qui achètent les nouvelles consoles dès leur sortie ou presque, la PS5 avait tout du rêve. Une nouvelle machine, avec des performances affolantes et la promesse d’une nouvelle expérience de jeu. Cependant, très vite, les choses ont commencé à ressembler à un véritable cauchemar avec les difficultés à pouvoir mettre la main sur une des précieuses consoles.

Que s’est-il passé chez Sony ? Le problème est double. Tout d’abord, les ventes sont au beau fixe. Six mois après son lancement, la console affiche déjà des courbes de vente supérieures à la PS4. Pourtant, la console précédente avait déjà eu un franc succès. Entre novembre et fin avril, 7,8 millions de PS5 se sont ainsi vendues dans le monde. Quand on sait que la pénurie de Covid-19 pesait aussi sur le commerce, les chiffres sont impressionnants.

Dans le même temps, Sony s’est retrouvé confronté à une pénurie de composants, un problème qui touche de nombreux secteurs de l’économie électronique. Cela réduit les capacités de production et limite donc aussi les stocks qui sont mis en vente.

La PS5 Slim, l’héritière d’une tradition chez Sony

Selon certaines rumeurs des médias américains, Sony aurait donc peu ou prou acté son intention de lancer une PS5 Slim. Celle-ci n’est pas vraiment une annonce surprenante du côté de l’entreprise japonaise puisque les modèles slim sont clairement une habitude.

Sony s’était lancé pour la première fois sur ce créneau avec la PSOne en 2000 puis avec la PS2 Slim et ensuite avec différents modèles pour la PS4. Même la PS4 y avait eu le droit. L’entreprise avait toutefois pris son temps à l’époque. En effet, si la PS4 avait été lancée en 2013, il a fallu attendre 2016 pour que le modèle Slim soit lancé sur le marché. Clairement, il ne s’agissait pas d’une priorité alors que les ventes étaient au beau fixe.

La PS5 Slim, une solution au problème du marché ?

Bien entendu dans le cas de la PS5, la situation est radicalement différente. Si l’intention de Sony de sortir une PS5 Slim se confirme, l’objectif serait alors de répondre aux besoins du marché. Puisque la production de la console actuelle n’est pas suffisante, en produire une autre, avec des caractéristiques techniques pourrait avoir l’avantage d’augmenter considérablement les capacités de production de Sony et ainsi de mettre plus de consoles en vente.

Si Sony (tout comme Microsoft avec les différentes versions de la Xbox) ont pris pour habitude de jouer sur la pénurie afin d’entretenir la demande et la passion autour de ses nouvelles machines, le problème ne s’était jusque-là jamais posé de façon aussi durable. A terme, une nouvelle console permettrait aussi d’augmenter la rentabilité du développement qui a été fait pour la PS5. Du côté de Sony, certaines sources évoquent aussi la possibilité d’avoir avec la Playstation 5 Slim une nouvelle console dont les coûts de fabrications seraient inférieurs. Certains peuvent toutefois craindre que Sony n’arrive pas à assurer que ce type de machine soit aussi silencieux que la PS5 Classique.

Quel design pour la PS5 Slim ?

Bien entendu, pour que cette option puisse être viable, une éventuelle PS5 Slim doit répondre à un autre impératif : pouvoir être produite sans au moins certain des composants qui sont au cœur de la pénurie. Sinon, cela aurait un effet contraire à celui qui est recherché par Sony.

Tout d’abord, cette PS5 Slim aura sans aucun doute un design plus compact, et un gabarit moins imposant. Une nouvelle qui devrait faire plaisir à ceux qui n’ont pas hésité à se plaindre du design du modèle actuel, qui est sans aucun doute son point faible principal.

Voici la vidéo très populaire d’un superbe concept de design potentiel imaginé par Concept Creator et Let’s Go Digital :

Des nouveaux composants pour la version Slim ?

Mais l’objectif principal de Sony est bien sûr du côté des nouveaux composants qui pourraient lui permettre d’augmenter la cadence de production. La révision du design aurait ainsi pour objectif de pouvoir intégrer un nouveau semi-conducteur 6nm, selon les informations du site spécialisé Digitimes. Ce n’est toutefois pas la seule piste envisagée. Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony, a ainsi expliqué que l’entreprise envisageait plusieurs solutions pour lutter contre la pénurie de composants. Une autre alternative serait notamment de trouver d’autres fournisseurs.

Date de sortie de la PS5 Slim

La production de cette nouvelle console pourrait, toujours selon nos confrères du magasine « Digitimes », commencer entre le second et le troisième trimestre 2022. La date de sortie de la PS5 Slim reste bien évidemment inconnue à ce jour et reste même encore incertaine.

Un produit encore incertain chez Sony

Pour autant, avant de commencer à réserver votre PS5 Slim, il faudra sans doute faire preuve de patience. En effet, selon certaines sources, si une nouvelle console PS5 est bien prévue par Sony à l’horizon 2022, il ne s’agirait pas en fait d’une PS5 Slim. En effet, l’entreprise pourrait décider de ne pas changer de design.

L’entreprise ferait bien une bascule vers nouveau processeur AMD gravé en 6 nm, contre 7 nm pour les modèles actuels. Il s’agirait aussi d‘une puce personnalisée. Avec un tel modèle, Sony résoudrait donc le problème du manque de composants, mais il s’agit uniquement d’une évolution liée à ce paramètre. En revanche, le design ne serait pas modifié et parler de Playstation 5 Slim pourrait donc être un peu exagéré.

Par ailleurs, il faut rester prudent à l’heure actuelle. En effet, Sony n’a toujours pas confirmé l’information concernant une prochaine console, il est donc encore trop tôt pour afficher des certitudes quant à sa prochaine machine. L’entreprise veut vendre 14,8 millions d’unités lors de la 2e année d’exploitation de la PS5, la barre est donc placée haut.