PS5 : quel est l’intérêt des écouteurs et du casque audio dédié aux PlayStation ?

Sony a profité de l’annonce de sa PlayStation Portal pour présenter un peu plus sa gamme de casques (Pulse Elite) et écouteurs (Pulse Explore) dédiés à ses consoles. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Si vous ne pouvez pas jouer à la PlayStation 5 en profitant pleinement de votre installation home cinema, Sony a pensé à vous. La marque japonaise s’apprête à sortir un casque (Pulse Elite) et des écouteurs (Pulse Explore) qui offriraient un son immersif et 3D : l’idéal pour jouer à The Last of Us et entendre les infectés arriver dans votre dos.

Date ? Prix ? Caractéristiques ? On vous dit tout ce que l’on sait pour le moment de ces appareils.

Retrouvez également toutes les infos autour de la PS5 Slim et de la PS6.

Un audio 3D développé par Sony

Avant de lancer sa technologie sur le marché, la marque nippone avait détaillé les différents intérêts de ce qu’elle appelle : « Tempest 3D AudioTech » et y expliquait notamment que cette nouvelle manière de véhiculer l’audio permettait :

D’être plus précis dans la localisation du son et ainsi faciliter l’orientation du joueur.

du son et ainsi faciliter l’orientation du joueur. De superposer plusieurs couches de musiques et de fonds sonores sans qu’ils ne se confondent les uns avec les autres : ce qui offre notamment la possibilité de créer des ambiances pour chaque zone de jeu et de fluidifier les transitions de l’une à l’autre.

et de fonds sonores sans qu’ils ne se confondent les uns avec les autres : ce qui offre notamment la possibilité de créer des ambiances pour chaque zone de jeu et de fluidifier les transitions de l’une à l’autre. De profiter des avantages d’une installation sonore imposante dans un simple casque audio.

Vous l’aurez compris, avec cette technologie, PlayStation espère vous proposer une alternative moins chère qu’un home cinema tout en vous offrant un son immersif pour vos jeux vidéo.

Imaginez les musiques de FF XVI avec un son 3D !

Sony précise également que ces équipements audio seront destinés aux « audiophiles » puisqu’ils devraient permettre de profiter d’un son lossless, c’est-à-dire un son non compressé (sans perte).

C’est quoi un son lossless ?



Comme les fichiers vidéos, les fichiers audios peuvent être (et sont très souvent) compressés afin d’en alléger le poids.

De cette compression résulte une perte d’informations qui ne se traduit pas par un manque de basses ou de médiums, mais plus par une perte d’impact/de puissance.



Lorsqu’un fichier audio n’est pas compressé et donc sans perte : on parle de « lossless ».

Quelques caractéristiques supplémentaires

Que ce soit le casque ou les écouteurs, les deux sont équipés de microphones :

Un micro perche rétractable pour le Pulse Elite,

Deux microphones pour les Pulse Explore.

Ils contiennent également un système ANC (réduction de bruit active) boosté à l’IA qui filtre les bruits extérieurs tant pour la partie audio que pour le micro.

Une compatibilité PlayStation Link

Nous vous en parlions dans notre article sur la PlayStation Portal, les deux équipements seront compatible avec le PlayStation Link. Pour rappel, cette technologie est une sorte de Bluetooth dédié aux appareils de la marque qui garantirait un son sans perte et sans décalage.

Rassurez-vous, ces appareils fonctionneront également sur Android et Mac puisque Sony a prévu de vendre un adaptateur USB qui vous permettra de connecter votre casque ou vos écouteurs avec des appareils d’autres marques.

En plus de cela, les deux appareils sont bel et bien Bluetooth (contrairement à la PlayStation Portal) ce qui vous permettra de les utiliser sur votre smartphone par exemple.

On ne connait pour le moment que le prix des deux appareils PlayStation :

Le Pulse Elite (le casque) devrait coûter 149,99 € ,

, Les Pulse Explore (les écouteurs) devrait coûter 219,99 €.

Concernant les dates de sorties, Sony n’en a communiqué aucune pour le moment. On peut toutefois espérer que ces accessoires sortent, si ce n’est en même temps, au moins pas trop éloigné de la PlayStation Portal : entre la fin 2024 et le début 2025 donc.

On ne manquera pas de vous tenir au courant des prochaines informations à leur sujet.