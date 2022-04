PS6 : date de sortie, prix, design, rumeurs

Alors que la nouvelle génération PlayStation est encore difficile à trouver, la PS6 semble d’ores et déjà sur les rails chez le constructeur japonais.

On s’en souvient comme-ci c’était hier. Au lancement de la PS5, nous guettions chacun de ses réapprovisionnements, mettions des alertes sur des comptes Twitter dédiés et avons même failli l’acheter sur Cdiscount au prix d’or… C’était bien hier en fait. Puisqu’avec la pénurie de composants, une PS5 dans notre salon ce n’est pas pour demain, on vous partage ce qu’on en sait sur la PS6 et surtout ce qu’on aimerait voir.

La PS6 déjà en préparation

Cette information pourrait en agacer plus d’un qui n’a toujours pas pu se procurer la PS5, mais il semblerait que Sony ait bel et bien commencé à travailler sur la PlayStation 6. En effet, une offre d’embauche a été publiée en septembre dernier par le constructeur japonais, et indiquait dans sa fiche de poste : « recherche et développement : contribuer à identifier et développer le portefeuille technologique des futures plateformes PlayStation. » Une info qui laisse sous-entendre que la PS6 est en cours de développement.

Il faudra faire preuve de patience, avant d’espérer avoir une date de sortie officielle pour la PS6. En effet, pour l’instant ce n’est pas la PlayStation 6 qui occupe tous les esprits chez Sony, mais plutôt la PlayStation 5 slim et la PS5 pro. Ce n’est pas pour autant qu’on ne peut pas d’ores et déjà estimer la date de sortie de leur grande sœur. Si l’on se réfère aux précédentes consoles, on constate que que le délai entre deux génération se situait entre 5 et 6 ans. On pourrait ainsi penser que la PS6 sortirait en 2027 au plus tard.

En ce qui concerne le prix, la commercialisation des dernières consoles next-gen nous a montré qu’on ne pouvait s’attendre à un produit en dessous des 500€, on peut donc prévoir un tarif avoisinant les 600€ pour la PS6. L’époque où les consoles étaient vendues sous la barre des 400 € nous semble bien loin.

Ce que l’on attend de la PS6

Pour le moment, nous ne pouvons pas vous fournir de véritable fiche technique par manque d’informations. Nous vous faisons part de ce que l’on attend pour la PS6.

Plus de stockage Le manque de stockage est un problème majeur pour les consoles de salon. Bien que PlayStation ait augmenté sa capacité de stockage sur PS5 en proposant 850 Go, celle-ci reste insuffisante. Le développement de jeux AAA toujours plus lourds oblige un grand nombre de joueurs à devoir investir dans un SSD supplémentaire.

On espère que Sony résoudra ce problème sur sa nouvelle PS6.

Une console moins volumineuse À sa sortie, la taille de la console next-gen proposée par Sony en a surpris plus d’un. Pourtant, il s’agit là d’une véritable stratégie marketing. En commercialisant une console très volumineuse, le constructeur japonais espère convaincre ses consommateurs d’acquérir le futur modèle slim. Cependant, ce choix s’avère très contraignant pour les utilisateurs qui manquent de place. On espère donc que Sony sortira une PS6 plus compacte et moins encombrante.