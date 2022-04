Après le succès retentissant de la PS4 Pro, on peut s’attendre à ce que la firme japonaise récidive avec la nouvelle génération de console. C’est ce que le média TweakTown suppose et ce que Youtubeur RedGamingTech affirme en plus de suggérer une date de sortie pour la PS5 Pro.

Où acheter la PS5 au meilleur prix ?

Prix et date de sortie de la PS5 Pro

Selon le Youtubeur anglais RedGaming Tech, la console serait bel et bien en projet et devrait sortir trois années après la PS5, vers fin 2023 ou début 2024. Cette estimation semble cohérente puisque la même durée sépare la commercialisation de la PS4 et de la PS4 Pro. En plus de ce Youtubeur, le média Tweaktown tech appuie la thèse de l’existence d’une PS5 Pro. Ses journalistes ont en effet remarqué une mention mystérieuse parmi les expéditions effectuées par Sony vers ses studios en Californie.

Concept 3D PS5 Pro (credit : Let’sGoDigital)

Au milieu des devkits partant du Japon, une expédition venue du Royaume-Uni et daté du 16 novembre 2021 sort du lot. Elle a pour intitulé « Video game consol (prototype) ». Les premiers jets de la PS5 Pro ou bien ceux du Playstation VR 2 pourrait bien se cacher derrière ce titre cryptique. Concernant le tarif, il faut revenir en 2021 sur une vidéo du YouTuber Moore’s Law is Dead. Ce dernier parle d’un prix situé entre 600 et 700 dollars. Du jamais vu pour une console Playstation !

PS5 Pro : quelles spécifications techniques ?

À ce jour, les informations là-dessus sont encore maigres. Mais à en croire ce que dit le youtubeur RedGaming Tech, la console sera pourvue d’une puissance deux fois supérieure à celle de la PS5 grâce un meilleur processeur. La finesse de gravure de ce dernier passerait d’ailleurs de 7 nm à 5 voir 4 nm. En outre, la console bénéficierait d’une efficacité multipliée par 2,5 pour son Ray-Tracing et d’une optimisation des jeux en réalité virtuelle. En février 2022, le constructeur japonais a déposé un brevet visant à améliorer le Ray-Tracing sur PS5. Il est donc plutôt cohérent de parler d’une évolution sur la PS5 Pro.

Selon le YouTuber Moore’s Law is Dead, la PS5 Pro pourrait faire tourner des jeux en 8K ! Face à l’absence d’autres sources qui corroborent ces propos pour le moment nous doutons cette possibilité. D’autant plus que la 4K native en 60 images par seconde constitue déjà un défi pour la PS5. Un pas après l’autre voyons ! En résumé, rien de bien sérieux pour le moment. Il va falloir attendre de nouvelles fuites pour en savoir davantage.