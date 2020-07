Charge vient de lancer un programme expérimental avec des stations de recharge de trottinettes électrique à Paris. 4 stations nouvelle génération ont été installées dans des lieux stratégiques de la capitale.

Charge, le leader mondial, spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour les trottinettes électriques, vient de lancer un programme expérimental en collaboration avec la mairie de Paris. La start-up franco-américaine, qui vient d’investir 2,6 millions d’euros dans ses usines au Québec pour son développement, a installé quatre stations de recharge de trottinettes comme partie d’une expérimentation.

4 stations expérimentales installées à Paris

C’est le mercredi 8 juillet que la start-up Charge a commencé l’installation de 4 stations de recharge de trottinette dans Paris. Elles se trouvent dans des endroits stratégiques de la capitale aux différentes adresses :

26 rue du Renard, 75004

10 rue Pernelle, 75004

87 rue de L’Hôtel de Ville, 75004

17 rue Geoffroy L’Angevin, 75004

Des stations Charge nouvelle génération

Dans un communiqué de presse, l’entreprise explique que ces stations nouvelle génération sont indépendantes du réseau électrique. Elles sont alimentées par « des batteries rechargeables d’une durée de vie de 3 à 4 jours ». L’alimentation se fait par énergie verte de manière autonome et les stations de recharge de trottinettes électriques sont donc totalement écologiques. Les utilisateurs soucieux de l’environnement seront satisfaits de cette initiative.

Un programme expérimental

Dans son communiqué de presse, Charge précise qu’il ne s’agit, pour le moment, que d’un programme expérimental. Passé une certaine période (non définie), et si le résultat est concluant, la start-up devrait développer un réseau plus vaste de station de recharge de trottinettes dans la capitale. Chaque station devrait pouvoir accueillir jusqu’à 12 trottinettes.

Comment fonctionnent les stations Charge ?

Grâce à l’application des opérateurs partenaires, les utilisateurs peuvent facilement géolocaliser les stations de recharge de Charge. Ceux-ci incitent les utilisateurs, via une réduction, à laisser la trottinette électrique dans une station de recharge. La start-up facture ensuite aux opérateurs partenaires pour le nombre de ses trottinettes chargées. Consultez la liste des opérateurs de trottinettes électriques à Paris.

Pour les vélos électriques c’est du côté de Zoov

Notez qu’en ce qui concerne les vélos électriques partagés, la start-up française Zoov vient aussi de dévoiler ses nouvelles stations de recharge nouvelle génération. Cette nouvelle station peut accueillir 15 vélos électriques dans un espace réduit. Il s’agit de la station de recharge la plus légère et la moins chère du marché. Ces stations de recharge de vélos électriques maximisent aussi la durée de vie de la batterie.