Le marché des trottinettes électriques n’arrête pas de croitre, en témoigne les chiffres toujours plus importants enregistrés depuis une dizaine d’années. Selon une étude de Statistica datant de mars dernier, on devrait atteindre en 2022 la barre du million de trottinettes vendues en France alors que le marché s’élevait à seulement 100 000 ventes en 2017.

Cette hausse des ventes s’accompagne aussi d’un nombre d’acteurs grandissants. Entre les plus gros constructeurs et les nouveaux entrants sur le marché des trottinettes électriques, voici les marques et les entreprises à suivre qui proposent les produits les plus qualitatifs et qui ont un réel impact sur le secteur.

Les plus gros constructeurs mondiaux de trottinettes électriques

Nous commençons notre article avec les marques les plus importantes commercialisant les meilleures trottinettes électriques, des plus anciennes aux plus populaires.

Minimotors, le groupe le plus important du domaine

C’est en 2011 que la société Minimotors commence à s’intéresser réellement aux trottinettes électriques. Fondée en 1999, l’entreprise coréenne s’est d’abord fait connaitre pour la vente de cartes électroniques puis s’est spécialisée dans le développement de trottinettes électriques avec la sortie de sa gamme SPW (Speedway) et ses modèles iconiques Mini 4 Pro et SPW5. Ces trottinettes électriques sont destinées à un public urbain cherchant une mobilité durable à moindre coût.

En 2015, c’est au tour de la gamme Dualtron de faire son apparition : les premières trottinettes électriques tout terrain dotées d’un double moteur — innovation inexistante sur le marché à l’époque. Ces trottinettes sont connues pour leur vitesse de pointe dépassant l’entendement. 8 ans après la sortie de la première SPW, ce n’est pas moins de 21 modèles qui sont proposés à la vente avec toujours autant d’engouement pour la marque reconnue pour ses performances hors-normes et le design iconique de leur modèle.

Segway-Ninebot, le constructeur pionnier des trottinettes électriques

Depuis le rachat de l’entreprise américaine Segway par la marque chinoise Ninebot en 2015, un géant du secteur de la mobilité électrique s’est créé. Fort de cette fusion, deux modèles ont été lancés, la miniPRO et la ONE E+, permettant à la nouvelle entreprise de se faire un nom dans le secteur des trottinettes électriques.

Ce n’est qu’un an après que l’entreprise décide de rentrer sur le marché européen et en France avec l’ouverture de Segway Europe à Amsterdam. Après une implantation réussie et de nombreuses ventes, l’entreprise lance plusieurs nouveaux modèles innovants dont la fameuse ES1, connue pour son design sobre « type trottinettes classique ». Aussi, Ninebot a fait ses preuves dans le domaine des trottinettes électriques pour enfants.

Ninebot a conçu en 2020 une trottinette électrique exclusive pour Audi : la « Electric kick scooter » est vendu pour le site du constructeur automobile pour 900€ !

Micro, la qualité suisse n’est pas un mythe

Créée en 1996 par un banquier suisse, la marque Micro est devenue un acteur majeur dans le secteur de la trottinette en proposant des produits de tous types allant du freestyle aux trottinettes porte-bagage en passant par les trois-roues. C’est en 2015 de l’entreprise se lance dans le monde de l’électrique en développant la Micro One, première trottinette à assistance électrique — il fallait patiner pour lancer le moteur.

Après le succès de ce modèle (remplacé depuis par d’autres plus performants), Micro a pris le parti de proposer des trottinettes électriques haut-de-gamme. Sa gamme se limitent à 4 produits dont deux types « Cruising » pour les trajets classiques et deux types « Multimodal » plus légères et transportables. Aussi, la marque souhaite commercialisée avant fin 2022 une trottinette ultra-compacte et une autre trois-roues.

Micro a été primée pour sa collaboration avec Peugeot et la sortie de la « E-kick », une micro trottinette électrique qui a reçu le Reddot Design Award 2017. L’entreprise a aussi développé une trottinette pour BMW et la EQ de Mercedes-Benz.

Xiaomi, la trottinette la plus populaire en France

Cette marque est partout : smartphones, vidéoprojecteurs et trottinettes électriques ! On pourrait croire qu’il souffre d’un manque de connaissance dans le secteur de la mobilité électrique. Pourtant, le lancement en 2016 de la trottinette électrique Xiaomi MI365 a été couronné de succès. La raison : Xiaomi a racheté 20% de l’entreprise Ninebot — rien que ça — pour utiliser leurs compétences et développer son propre modèle. C’est fort ! Aujourd’hui, Xiaomi est le leader sur le marché des trottinettes électrique avec un rapport qualité/prix imbattable, en témoignent leurs trottinettes qui ont envahi les rues parisiennes — c’est d’ailleurs la marque la plus vendue en France.

Aujourd’hui, le géant chinois propose 4 modèles innovants qui continuent à battre des records de prix sans impacter la qualité ! Retrouvez notre article sur les différences entre les modèles proposés par Xiaomi.

E-Twow, l’entreprise pionnière et innovante des trottinettes électriques

En quoi E-Twow a-t-il révolutionné le monde des trottinettes électriques ? En plus d’être un des pionniers du secteur avec sa création dès 2013, l’entreprise chinoise a été la première à proposer une trottinette électrique alliant légèreté, compacité et puissance. Le lancement de son modèle ETWOW est un véritable raz-de-marée : moins de 11kg, 20km d’autonomie et une vitesse max de 22 km/h, aucune autre trottinette n’était encore capable de proposer de telles caractéristiques. Ce modèle était le moyen de transport idéal dans un milieu urbain, largement copié par de nombreuses autres marques.

Aujourd’hui, E-Twow propose 3 modèles qui gardent l’essence du premier : proposer une trottinette électrique puissante qui reste facilement transportable. Attention néanmoins, on retrouve beaucoup de faux modèles ou des modèles « fait maison » où il manque certaines pièces : avant d’acheter, vérifier bien si le modèle est bien l’original.

Kaabo, la marque qui fait un gros kaa..boom

C’est la marque tendance de ces dernières années : vous avez sûrement déjà remarqué les trottinettes Kaabo au look si particulier avec leur double fourche, leurs roues tout-terrain et le guidon « type VTT ». La marque de trottinette a été créée en 2013 et s’est distinguée avec ses modèles capables d’aller partout. Même si depuis la gamme Kaabo s’est agrandi pour proposer une dizaine de modèles allant de la trottinette électrique pour milieu urbain à la trottinette électrique cross.

C’est donc les performances et le design qui caractérisent le mieux la marque de trottinette électrique qui a aussi eu la bonne idée de proposer des pièces détachées pour tous ces modèles. En effet, le look est unique et les puissances imbattables — quitte à mettre de côté certaines caractéristiques telles que le poids comme la Wofl King GT et ses 52kg !

Inokim : souvent copié, jamais égalé

C’est en 2009 que l’aventure de MyWay commence. Eh oui, avant la commercialisation des premiers modèles à grande échelle en 2013, la marque de trottinette électrique Inokim s’appelait MyWay. Puis, avec le succès de son lancement, l’entreprise qui se focalise sur la mobilité du « dernier kilomètre » a décidé d’étoffer sa gamme en développant de nouveaux modèles : la Light, la Mini et ses 8,5 ainsi que la OX, une trottinette pour les plus longs trajets.

Beaucoup imitées, les trottinettes Inokim reste au dessus de la concurrence grâce au sens du détail, au choix de ne jamais copier d’autres modèles et à des performances impressionnantes.

Vsett, le petit nouveau à surveiller de près

Nouvelle sur le marché, la marque coréenne Vsett est arrivée en France en 2021 pour venir concurrencer un secteur déjà bien concentré. Avec des caractéristiques à la pointe de la technologie, elle semble pouvoir se démarquer et faire de l’ombre aux gros du secteur tels que Speedway ou E-Twow. Couleur flashy, pliage innovant, led puissante, antivol, les modèles proposés par Vsett font de l’œil !

Vsett ne semble pas prendre à la légère son arrivée en Europe : la marque serait déjà capable de produire 250 000 trottinettes électriques par an grâce à une usine dédiée. Elle mise sur la qualité des matériaux et des composants et sur son système de distribution en Europe avec un SAV efficace et une garantie de 2 ans. C’est la marque de trottinettes à suivre cette année !

Pure Electric, l’outsider Anglais arrive de l’autre côté de la manche

Pure Electric est une marque anglaise qui s’est fait une réputation à la hauteur des clichés du pays : les trottinettes sont totalement étanches et résistent même aux plus grosses pluies. On peut les croire ! Plus sérieusement, l’entreprise, qui est aussi un détaillant proposant des Xiaomi ou des NInebot dans son store, possède 4 modèles similaires dans le design mais avec des caractéristiques différentes en fonction des besoins de chacun.

La force de Pure Electric est qu’il possède un réseau très étendu en France que la marque a noué un partenariat avec Fnac/Darty et on peut retrouver les modèles dans tous leurs magasins. Aussi, de nombreux ateliers révisions sont mis à dispositions pour les réparations des produits. Il y a donc un véritable suivi de votre modèle après que vous l’ayez acheté.

Unagi, la marque de trottinettes électrique à surveiller de près Unagi est une marque américaine qui devrait rapidement se faire un nom dans le monde des trottinettes électriques. Leur unique modèle, le Model One E500, avait reçu la note de 7,6/10 dans nos colonnes, une note correcte sans être exceptionnelle. C’est en réalité son futur modèle, la Unagi Model Eleven et ses nombreuses innovations qui devrait frapper un grand coup dans le secteur.

Les meilleures marques Made In France de trottinettes électriques

Attardons-nous maintenant sur les entreprises de trottinettes électriques françaises qui ont marqué le secteur. Certes, il n’existe encore très peu de trottinette électrique « Made In France », mais on retrouve un certain nombre d’acteurs dans l’hexagone proposant des produits avec un cahier des charges assez select, pour notre plus grand bonheur. En voici les principales.

Speedtrott, leader incontesté des trottinettes électriques en France

Speedtrott est la marque française la plus connue et la plus vendue au monde. Originaire de Pyrénées-Atlantiques, cette entreprise est devenue un incontournable de part son ancienneté (existe depuis 2012) mais aussi avec son offre particulièrement fournie et qui ne se limitait, à l’époque, pas uniquement aux trottinettes.

Même si les modèles de la marque ne sont pas « made in France » mais seulement conçu en France. Ce qui fait la force de Speedtrott n’est donc pas l’origine et l’assemblage de leur modèle mais le choix des composants et le suivi de ses produits. Aussi, qui dit France, dit bon SAV et garantie sûre !

Weebot, le plus gros revendeur de trottinettes électriques possède ses propres modèles

Weebot est l’un des plus gros revendeurs de trottinettes de l’hexagone. Il propose sur son site des Dualtron, Kaabo ou Speedway. Mais cette marque française propose aussi ses propres modèles. Parmi eux, la trottinette électrique ANOKi, leur bestseller qui est un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.

Wegoboard, un gros poisson français de la mobilité électrique

Un autre poids lourd du secteur des trottinettes électriques : Wegoboard. Cette marque s’est spécialisée dans le secteur de la mobilité électrique et propose autant des trottinettes et des hoverboards que des vélos et des scooters. En ce qui concerne ses trottinettes électriques, on retrouve des modèles qui ressemblent à d’autres du secteur et qui ne sont pas les plus innovants mais qui ont le mérite d’être performants, de très bonne qualité et à un prix contenu. On peut notamment parler de la Runway Plus, produit plébiscité par la presse et très vendu en France.

Air-lab industrie, une startup qui propose des trottinettes made in France

Air-Lab s’est fait un nom dans le monde de la mobilité électrique avec sa gamme de trottinettes électriques made in France — conception, fabrication et montage fait en France. Air-lab, créée en 2015 à Nîmes, est aujourd’hui une marque référence du secteur avec plus de 500 modèles vendus chaque année. La force de cette entreprise est qu’elle s’est concentrée sur 2 modèles de trottinettes électriques design avec une planche en bois — un modèle « classique » et un autre « trois-roues ». Ce nombre restreint permet de mieux gérer la fabrication de chaque modèle et de proposer des trottinettes performantes et de qualité.

Dans le monde des startup française, on peut aussi parle de Smolt & Co et son modèle phare et très apprécié, la Z1000 !