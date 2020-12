Lorsque vous investissez dans une trottinette électrique, il faut bien la rentabiliser en l’utilisant le plus souvent possible ! Or, il n’est pas toujours évident de savoir quoi faire de son joli véhicule lorsqu’il ne nous porte plus à travers les rues de la ville. Nous avons trouvé des accessoires destinés à la garder avec soi en toute circonstance. Et nous avons également regardé comment vous pouviez transporter aisément vos effets personnels. Car qui dit “mobile” doit rimer avec “agile” !