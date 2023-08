Révélations chez Angell : votre vélo électrique survivra-t-il 2 ans ? De nombreux clients touchés

Des vélos électriques de la marque Angell vendus par Carrefour ont remis en avant le problème de « décharge profonde » des batteries. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce défaut qui pourrait rendre votre vélo inutilisable en seulement 2 ans.

La marque de vélo électrique Angell a communiqué un problème de batterie sur ses produits vendus par Carrefour au cours de l’hiver 2021 et le début d’année 2022. Ce défaut de « décharge profonde » n’est pas propre à la marque ni au géant de la distribution mais pourrait tout aussi bien toucher votre vélo personnel.

C’est quoi une « décharge profonde »

Si on devait résumer le principe d’une « décharge profonde », on pourrait le résumer au seuil à partir duquel votre batterie perd en efficacité (ou pire ne pourra plus du tout se recharger).

Vous l’avez sûrement remarqué si vous avez conservé votre vieux téléphone dans un tiroir et qu’un jour – des années après sa dernière utilisation – vous le rechargez et constatez que son autonomie qui durait jadis toute la journée semble dorénavant à peine tenir la matinée : il a subi une décharge profonde.

Concrètement, lorsqu’une batterie tombe à 0 : elle ne reste pas inactive, mais se détériore. C’est cette lente dégradation qui a causé le problème d’Angell et Carrefour…

Un protocole pour les batteries non suivi ?

De ce que l’on sait jusqu’à présent, la marque Angell a fourni des vélos électriques à un prestataire logistique de Carrefour. Celui-ci est alors tenu de stocker les vélos et de les entretenir en suivant un protocole (notamment afin d’éviter les décharges profondes).

Protocole non respecté ? Consignes insuffisantes dans le protocole ? On se gardera bien d’accuser qui que ce soit. En tout cas, la finalité reste la même : des clients ont donc acheté des vélos aux batteries défectueuses qui dans le meilleur des cas ne possédaient pas leur autonomie maximale et dans le pire ne pouvait pas être chargés…

Quand ton vélo tout neuf ne veut pas se charger…

Pour profiter au plus longtemps de votre vélo électrique, il existe quelques gestes si vous souhaitez prolonger l’autonomie de votre batterie.

De manière simple, il y a deux gestes que vous devez absolument appliquer dès aujourd’hui :

Ne laissez jamais votre batterie en charge au-delà de 100% : lorsqu’elle atteint son niveau maximal, la batterie se détériore soit parce qu’elle continue de recevoir du courant, soit parce qu’elle coupe la charge, mais perd de la batterie et reçoit alors des mini-charges pour repasser de 99 à 100%…

: lorsqu’elle atteint son niveau maximal, la batterie se détériore soit parce qu’elle continue de recevoir du courant, soit parce qu’elle coupe la charge, mais perd de la batterie et reçoit alors des mini-charges pour repasser de 99 à 100%… Essayez de ne jamais descendre en dessous de 5% : cela vous permettra, entre autres, d’éviter les problèmes de décharges profondes.

Les températures extrêmes (froides comme chaudes) et l’humidité jouent également un rôle sur l’autonomie. On vous conseille donc de la préserver au sec entre 15 et 25°C. En appliquant tous ces gestes, vous devriez pouvoir conserver votre batterie un peu plus longtemps et vous préserver d’une « décharge profonde ».