Le marché des vélos à assistance électrique est en constante évolution. Les acteurs de ce secteur se multiplient et il devient difficile de ne pas s’y perdre tant ils sont nombreux. Ce constat s’explique par la hausse des ventes de vélos électrique constatée depuis plusieurs années. On estime une croissance de 24% en 2021 et plus importante chaque année. Mieux, les ventes de vélos à assistance électrique pourraient atteindre 1 million d’unités d’ici 2025 en France (contre 338 000 modèles vendus en 2018). La France est d’ailleurs le 3e plus gros vendeur européen de vélos électriques derrière les Pays-Bas et l’Allemagne.

Ce qui pose une question : quelles sont les marques et entreprises qui font les beaux jours du secteur du vélo électrique ? Dans ce dossier, nous vous avons sélectionnés les acteurs majeurs spécialistes des VAE afin de comprendre un peu mieux ce qu’ils apportent sur ce marché et l’engouement croissant qui se dégagent de la mobilité électrique.

Les marques historiques des meilleurs vélos à assistance électrique

Commençons par les marques historiques qui se sont transformées pour proposer aujourd’hui une offre plus diversifiée avec la vente de vélos mécaniques mais aussi de vélos à assistance électrique. Ces entreprises ont misé sur le développement toujours plus important du secteur de l’électrique pour étendre leur gamme au VAE. Voici 6 acteurs majeurs qui ont décider de sauter le pas.

Peugeot : la marque connue pour sa qualité de fabrication

L’enseigne au Lion est devenue au fil des décennies une valeur sûre dans le secteur du déplacement. Voiture, moto, vélos et également vélos électriques… La production de ce type d’appareil chez Peugeot est née d’un partenariat en 2011 avec l’entreprise Cycle Europe, producteur des vélos électriques Gitane. La marque propose tout d’abord un vélo électrique urbain pour les employés de bureau en centre-ville. Elle ne tarde cependant pas à jouer de sa polyvalence afin de proposer des modèles de VAE dans tous les domaines (VTT, VTC, urbains, course…). Aujourd’hui, la catégorie vélo électrique de Peugeot est bien garnie avec une gamme urbaine parfaitement épurée.

Gitane : la marque historique française de vélos

Gitane est une entreprise Française spécialisée dans la conception de vélo depuis 1925. Devenue une référence en France et dans le monde, l’entreprise a lancé sa gamme de vélos à assistance électrique en 2013. On y retrouve des vélos électriques pour la ville, des VTC et des VTT. La gamme vélo de ville est bien approvisionnée avec 9 références. On y retrouve des modèles avec différentes capacités d’autonomie et de performances. Petit bémol au niveau du poids cependant, les modèles sont relativement lourds car leur poids tourne autour de 20 kg.

Décathlon : les vélos électriques B’twin sont à l’honneur

Décathlon est aujourd’hui une référence de la distribution d’articles de sport en France. Le succès de la marque est en partie dû aux prix attractifs qu’elle propose. Décathlon a également eu l’intelligence de créer une marque pour chaque sport qu’elle propose, c’est ainsi que la marque Btwin est née pour les vélos. Quand Decathlon a décidé de prendre le virage des bicyclettes électriques, l’enseigne est restée dans sa politique de prix intéressants. Aujourd’hui, Décathlon propose une gamme de vélo électrique pour toutes utilisations, avec une sélection intéressante et abordable pour les modèles urbains.

Giant : Le plus grand fabricant de vélos au monde

Giant fait partie des géants qui dominent le marché mondial du Cycle. Fondée en 1972 et originaire de Taïwan, la marque compte aujourd’hui des bureaux dans environ 90 pays autour du globe. Elle est reconnue comme le plus gros fabricant de vélo au monde. Son but est de se concentrer sur les performances du vélo et savourer ses aptitudes électriques, au lieu de penser à la destination d’arrivée. Si vous choisissez d’opter pour un vélo électrique Giant, vous choisissez un constructeur reconnu mondialement, doté de technologies toujours innovantes.

Cube : une excellente marque pour choisir un vélo cargo

Cette entreprise de vélo allemande fondée en 1990 est aujourd’hui un expert du secteur du cycle. Elle est très populaire, notamment chez les professionnels et les performeurs. Cependant, elle a su se détacher de son étiquette de vélos techniques pour toucher un public plus large. C’est dans la continuité de cette stratégie que Cube a lancé sa gamme de vélos hybrides. Aujourd’hui, l’enseigne allemande propose une gamme de vélos électriques de ville plus que crédible. Avec sa sélection “City hybrid” et “Trekking Hybrid” vous êtes parés pour circuler dans un environnement urbain avec des vélos VAE performants.

Kalkhoff : La marque de vélo historique reconvertie dans l’électrique

Cette enseigne allemande existe depuis déjà 100 ans. Elle a opéré comme marque de vélo mécanique tout au long du 20e siècle, avant de prendre un virage au cours du 21e siècle. En 2007, la marque commence à produire une gamme de vélos électriques, avant de s’y consacrer à temps plein plus tard. Aujourd’hui, Kalkhoff a réussi à se réinventer pour devenir une des marques de vélos électriques les plus fiables du marché. Pas moins de 42 références sont disponibles sur le site pour des utilisations en tout genre.

Les meilleures entreprises spécialistes du vélo à assistance électrique

Les marques historiques ne sont pas les seules sur le marché des vélos électriques. En effet, on retrouve aussi une myriade de plus ou moins petites entreprises qui ont décidé de se spécialiser dans le domaine des VAE. Tour d’horizon des entreprises à fort potentiel du secteur des vélos électriques.

Moustache : visionnaire dans le domaine des VAE

Moustache a réussi à s’imposer parmi les numéros un du secteur en France. La marque est notamment connu pour intégrer des batteries Hidden Power et des moteurs Bosch sans ses modèles. Peu en vogue il y a dix ans encore, le secteur des VAE a connu un pic ascendant impressionnant au cours de la dernière décennie. Moustache était alors déjà bien implanté sur le marché puisque la société s’était déjà spécialisée dans la production de vélos électriques. Au lancement de l’activité, moustache proposait 7 modèles de vélos électriques. Aujourd’hui, c’est plus de 65 références pour la ville comme le tout terrain.

Biomega : La technologie danoise au service des vélos électriques

La marque accorde beaucoup d’importance à l’environnement. Leur but est même de concurrencer les voitures citadines afin que les vélos électriques se répandent de plus en plus dans les villes. La tradition de conception de vélos Biomega provient clairement de la Scandinavie, ou la pratique du vélo en général y est très populaire dans les villes. Pour le style de ses vélos, les designers ont opté pour un minimalisme organique. Ce style simple et moderne est déjà utilisé dans l’architecture danoise, et les designers de Biomega ont décidé de l’utiliser pour l’esthétique de leurs vélos. Biomega,

Neomouv : VAE made in France aux designs originaux

Cette production 100 % made in France est un véritable spécialiste du domaine des vélos électriques. Chaque modèle est conçu dans les ateliers de l’équipe Néomouv et testé par des collaborateurs passionnés de cyclisme. Le concepteur se différencie en offrant un design original et coloré à chacun de ses modèles. Sa gamme large propose des modèles pour tous les domaines du cycle, du VTT électrique au vélode ville. Si vous avez un souci sur votre vélo, vous pouvez compter sur un des SAV les plus performants du marché, avec énormément de pièces détachées en stock.

RadRunner : le vélo à assistance électrique tout droit venu du Canada

Rad powerbikes est une entreprise américaine de vélos électriques urbains. L’idée est venue du cofondateur Mike Radenbaugh, qui a construit son premier vélo électrique en 2007. Ce n’est qu’en 2015 que l‘activité de Rad est réellement lancée, lorsque Mike Radenbaugh s’associe avec son ami d’enfance, Ty Collins. Ils créées leur premier modèle, le vélo électrique Fat Tire RadRover. Depuis, l’entreprise n’a cessé de se développer. Aujourd’hui, Rad propose vélos électriques de ville, VTT et Fatbike. Une sélection éclectique donc, avec des prix inférieurs à la moyenne du marché.

Stromer Bike : première marque proposant des Speed Bikes électriques connectés

Cette entreprise suisse est spécialisée dans la conception de vélos électriques depuis 2010. Précurseur sur la révolution de ce marché, c’est une des premières enseignes à proposer des vélos entièrement intégrés et connectés. Stromer bike est d’ailleurs une des entreprises initiatrices de la batterie intégrée dans le cadre du vélo. Aujourd’hui, elle propose des speedbikes hyper connectés, avec des tableaux de bord ou une application directement sur smartphone. Aujourd’hui, 70 000 cyclistes font confiance aux vélos Stromer.

Coboc : le vélo à assistance électrique qui ressemble à une bicyclette mécanique

Cette société allemande a choisi la simplicité dénominateur commun de ses produits. L’idée était de créer un vélo électrique qui ne ressemble pas à un vélo électrique. Pour les designers de Coboc, un bon design, c’est le moins de design possible. Chaque vélo Coboc vient d’une esthétique simple et réduite à l’essentiel. Exit donc les designs ultras futuristes et les couleurs voyantes. Pour que le vélo ressemble à un vélo mécanique, la batterie, le moteur et les commandes, sont intégrés dans le cadre et la roue arrière du vélo.