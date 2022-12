10 conseils pour augmenter la durée de vie de vos batteries

Les smartphones et les appareils connectés font partie de notre quotidien mais malheureusement, leurs batteries s’épuisent souvent trop rapidement. Chez Meilleure Innovation, on vous a préparé 10 conseils pour que la charge de votre appareil dure le plus longtemps possible.

« Batterie faible », l’alerte qu’on déteste voir s’afficher sur nos écrans ! Pourtant, nos batteries s’usent de jours en jours… Les appareils qui nous accompagnent au quotidien comme nos smartphones ou ordinateurs sont équipés de batterie lithium-ion. Ces batteries ont une durée de vie comprise entre 500 et 1000 cycles de recharge. Un cycle de recharge correspond à une décharge et une recharge complètes. En moyenne, la batterie peut perdre jusqu’à 20% de sa capacité la première année d’utilisation, ce qui correspond à environ 300 cycles.

Les fabricants d’appareils sont de plus en plus attentifs à ce problème. Apple a, par exemple, intégré la technologie MagSafe à ses appareils, qui permet de les charger sans trop dégrader l’état de la batterie. Seul bémol, la charge est beaucoup plus lente.

Les consommateurs regardent en priorité l’autonomie avant d’acheter un produit, comme le confirmait déjà une étude du cabinet d’analyse IDC (International Data Corporation) datant de 2014.

Un critère d’autant plus important quand on sait que la batterie des smartphones les plus vendus n’est pas facile d’accès. Cela signifie que si vous signalez un problème sur votre batterie, vous serez contraints de le ramener en réparation, ce qui peut vite devenir onéreux et surtout peu pratique. Le second problème, concernant la faible durée de vie de nos batteries, est l’enjeu environnemental. Les smartphones ont une empreinte carbone non négligeable et prolonger la durée de vie des batteries contribue à l’atténuer. Sans plus attendre, voici nos 10 conseils pour optimiser la charge de vos appareils.

Chargez vos téléphones plusieurs fois par jour

Les cellules qui composent votre batterie sont au meilleur de leur capacité entre 40 et 50%. C’est pour cela que lorsque vous achetez un nouveau téléphone, il affiche un niveau de batterie d’environ 40%. Alors quand vous voyez que votre batterie s’approche des 30%, branchez votre appareil et débranchez-le quand il atteindra 60% approximativement. Attention cependant aux mini-charges, ce qui peut choquer votre batterie et lui faire perdre en efficacité.

Évitez votre batterie de descendre en dessous de 5%

Vous avez déjà entendu cette phrase : « Laisse décharger ton téléphone complètement lors de la première utilisation, c’est meilleur pour la batterie » ? C’est faux, il s’agit d’une légende ! La décharge complète n’est jamais bénéfique pour la batterie ! Le mieux est de la maintenir au-dessus des 20% mais il ne faut surtout pas la laisser descendre en dessous des 5%. Cela pourrait abimer les cellules de la batterie. Néanmoins, certains spécialistes conseillent, une fois par mois, un cycle de charge complet, c’est-à-dire de laisser la batterie descendre à 5% puis de la charger totalement.

Ne laissez pas vos appareils branchés lorsqu’ils atteignent 100%

Charger son téléphone la nuit, n’est pas du tout conseillé. En restant branchée, la batterie continue de recevoir du courant, ce qui peut finir par l’endommager.

Les fabricants d’appareils composés de ces batteries ont pensé à tout puisqu’il existe, maintenant, des programmes qui permettent de gérer la charge de l’appareil. Ce programme va permettre d’arrêter le chargement quand il atteint son maximum de batterie. Seul problème, la batterie risque de s’user et elle va donc recevoir des mini-charges…

Contrôlez les températures !

Les téléphones ne sont pas conçus pour être utilisés lors de températures extrêmes. En été, on évite de trainer sur les réseaux sociaux sur la plage et en hiver, on ne le sort pas de la poche. Ces températures extrêmes endommagent la batterie du téléphone : vos appareils se déchargent plus vite, et sur le long terme votre batterie perd en espérance de vie.

Faites une pause lorsque votre appareil charge

Les accros du téléphone, on se calme lorsqu’il charge. Lorsqu’un appareil charge, sa température augmente et cela crée une surchauffe qui peut finir par endommager la batterie. Lorsque vous le rechargez, veillez à ne pas le laisser dans un endroit clos et évitez de le laisser sous votre oreiller. Le mieux est de poser vos appareils sur une table, un bureau ou à même le sol.

Éteignez ou mettez vos appareils en mode avion

Faire un break des appareils connectés peut être aussi bénéfique pour vous que pour vos appareils ! Vous pouvez par exemple les éteindre avant de vous endormir, ce qui améliorerait la capacité de votre batterie et vous permettrait de couper court au visionnage de toute « dernière vidéo » sur TikTok.

Si vous vous trouvez dans une zone où il n’a pas ou peu de réseau, vos appareils vont essayer d’en trouver par tous les moyens. Cette recherche permanente peut endommager la batterie avec le temps, donc pour éviter cela : passez votre téléphone en mode avion.

Choisissez bien vos chargeurs

Utiliser des chargeurs de contrefaçon peut être terrible pour vos appareils. On vous l’accorde, parfois les connectiques officielles coutent très chères, mais il vaut mieux acheter un chargeur neuf qu’un téléphone par exemple. De plus, acheter des modèles peu onéreux peut être dangereux, car certains de ces chargeurs ne respectent pas les normes européennes.

Autre facteur à prendre en compte, l’endroit où vous chargez votre appareil. En effet, le charger dans une voiture peut détériorer prématurément votre batterie. Les prises allume-cigares, par exemple, l’alimenteront à 10 ampères contre 1 à 3 ampères pour un chargeur classique.

Désactivez les fonctions qui consomment

Cela parait peut-être logique, mais pas pour tous. Les fonctions comme la géolocalisation ou bien le Bluetooth consomment énormément de batterie et réduit la durée de vie de cette dernière. Lorsque vous ne les utilisez pas, il est impératif de les désactiver. Autre fonction très consommatrice de batterie, les notifications par vibration. Il est préférable de mettre son téléphone en ne pas déranger que sur silencieux.

Gérer vous-même votre luminosité

Ne laissez pas vos appareils décider ! Aujourd’hui, bien des appareils gèrent la luminosité par eux-mêmes en l’augmentant à l’extérieur ou en la réduisant lorsqu’il fait plus sombre. Malheureusement, ils ne font pas toujours le bon choix et cela peut impacter votre batterie. Choisissez vous-même pour pouvoir mieux gérer. De plus, si votre smartphone est muni d’un écran AMOLED, optez pour un fond d’écran noir ou le mode sombre.

Le plus important : fermez vos applications inutiles !

Ce sont les applications inutiles en arrière-plan qui peuvent consommer une bonne partie de la batterie de votre appareil. Il est nécessaire d’adopter cet automatisme, de fermer l’application directement après l’avoir utilisée.