Après s’être complètement planté en commercialisant un vélo qui ne tenait pas ses promesses l’année dernière, l’entreprise Angell revient avec une version améliorée de son vélo électrique « made in France ». La gamme Cruiser devrait surmonter les problèmes rencontrés avec la précédente édition.

Angell s’est brûlé les ailes, lors d’une conférence de presse organisée hier à Paris, le fondateur de la marque Marc Simoncini l’avoue non sans humour : « On a mis notre premier vélo trop rapidement sur le marché, on s’est trompés. Les gens veulent un vélo qui marche. » Il n’empêche que les clients ayant déboursé 2 860 € dans la première version ont dû moins se marrer.

C’est qu’à première vue le vélo avait tout l’air d’un grand, à première vue seulement…. Il faut dire que la marque n’avait pas lésiné sur le marketing pompeux pour la promotion de son smart bike. L’Angell Bike présenté comme une révolution devait être ce que l’iPhone avait été au téléphone, rien que ça.. Oui, sauf qu’on ne s’improvise sur le marché haut de gamme des vélos électriques du jour au lendemain, et l’équipe d’Angell l’aura appris à ses dépends. Pour y remédier, l’Angell Bike revient cette fois-ci avec le même concept mais avec une toute nouvelle gamme qui devrait faire oublier les erreurs du passé.

Angell Cruiser une version améliorée ?

Si on reconnaît bien le style de la marque avec ce système de batterie unique et sa conception mono vitesse, elle mise clairement sur la polyvalence et le confort. Le guidon est plus cintré et offre une position de pilotage moins sportive que la version précédente.

Pour plus de confort les pneux ont aussi été revus : le fabricant opte avec les Cruiser pour des roues de 26 pouces chaussées en pneus de 42 mm de large contre 35 mm sur le Rapide. Un volume d’air plus important qui permet de mieux absorber les chocs et les vibrations lors de la conduite sur la chaussée.

Angell Cruiser M 2022 © Angell



On remarque aussi quelques améliorations côté design : finis les garde-boues en bambou inutiles du premier modèle, la marque équipe ses VAE de vrais garde-boues qui viendront vous protéger d’éventuelles éclaboussures. La marque a enfin eu le bon sens d’équiper ses vélos d’une béquille et d’un porte-sacoche arrière. Quelques accessoires sont aussi disponibles en option mais notez qu’ils feront grimper inévitablement le poids du vélo. Quant aux feux arrières et clignotants du vélo, ils sont enfin conformes aux rendus 3D que la marque fournissait à la presse lors de son annonce.

Voilà pour les modifications apportées car tout le reste, le Cruiser s’appuie sur la première version. Il reprend ainsi le moteur placé dans le moyeu de la roue arrière (50 Nm de couple), une batterie amovible de même capacité (360 Wh pour une autonomie moyenne de 50 km), une transmission single-speed par chaîne et un système de freins à disque hydrauliques.

Angell Cruiser : prix et disponibilité

Le VAE sera disponible dès fin juin à prix onéreux, alors que l’ancienne version coûtait 2 860 €, il faudra débourser pour le Cruiser 3 490 €. Un prix qui s’explique en partie par la crise logistique et une chaîne de montage française. Nous notons une amélioration toutefois sur les accessoires (garde-boue, béquille, porte-sacoches arrière) et l’assurance (Angell Back remplace le vélo en cas de vol jusqu’à 2 ans après l’achat) qui sont offerts sur cette gamme. Une version Angell Cruiser S est aussi attendue pour septembre au même prix et devrait convenir aux personnes de petite taille. On espère que cette fois-ci le prix en vaudra la chandelle.