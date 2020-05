Initialement populaires en montagne, les vélos à assistance électrique sont de plus en plus répandus dans les villes, tout comme les trottinettes électriques. Ce vélo, plus pratique et plus rapide qu’un vélo mécanique, est considéré aujourd’hui comme un véritable moyen de transport. Il est destiné à tous et permet de parcourir des distances quotidiennes, comme se rendre au travail, faire ses courses ou se balader. Son gain de temps et sa vitesse représentent de réels atouts en termes de mobilité. C’est également un excellent substitut au scooter de ville, qui est moins écologique et plus cher à l’entretien et à l’usage.

Selon le journal Le Parisien Jérôme Valentin, président de l’Union sport et cycle et PDG du groupe Cycleurop, “le secteur des vélos électrique connaît une croissance de 24% par an”. Mieux, les ventes de vélos à assistance électrique pourraient atteindre 1 million d’unités d’ici 2025 en France. C’est trois fois plus qu’en 2018, où 338 000 modèles se sont vendus sur le territoire. La France est d’ailleurs le 3e plus gros vendeur européen de vélos électriques derrière les Pays-Bas et l’Allemagne.

Bien que les VAE ne représentent “que” 13% des ventes en volume du marché du cycle en France, leur part en valeur s’élève à 40%. La raison ? Le prix des vélos électriques. Leur prix moyen est de 1 585 euros, contre 337€ pour les vélos classiques. Certains verront le prix d’un VAE comme onéreux, mais c’est un réel investissement sur le long terme. De plus, certaines villes proposent une subvention à l’achat d’un vélo neuf. Paris par exemple, rembourse 33% du prix d’achat, ce qui peut aller jusqu’à 400€ d’aide.

Comme tous les secteurs en développement, de nombreux modèles émergent chaque année afin de correspondre à diverses exigences. Faire son choix parmi tous ces deux-roues peut ainsi vite devenir un véritable casse-tête. Nous avons donc réalisé plusieurs heures d’analyses et de tests afin de vous proposer les modèles les plus en vogue du marché. Alors voici tout de suite le véritable comparatif des meilleurs vélos électriques de 2020 !