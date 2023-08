Ce vélo électrique sans pédales est-il le vélo du futur ou une moto ratée ?

Tout droit sorti de Cyberpunk 2077, cet e-bike peut – dans sa version la plus puissante – atteindre les 100 km/h, mais d’autres facteurs semblent nous dissuader d’un potentiel achat… Focus.

WAU présente en ce moment un e-bike surpuissant sur IndieGogo. La marque ne sort pas de nulle part et proposait déjà des vélos électriques plus classiques comme le WAU X Plus mais s’était confronté à des concurrents bien mieux équipés (et moins chers)… 2023 est donc pour eux l’année du renouveau et cet e-bike est non seulement un modèle surpuissant (atteignant 100 km/h) mais aussi un virage à 180 degrés pour la stratégie de la marque. Il y a donc 2 raisons de s’intéresser à ce produit.

Un vélo croisé avec une moto…

Le vélo électrique de WAU existe en 2 versions différentes :

Le CYBER 750,

Le CYBER 5000.

Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit là de la puissance du moteur électrique qui est soit de 750W, soit de 5000W. Mais les différences ne s’arrêtent pas là et certaines nous ont quelque peu décontenancées.

Le vélo est également équipé de néons arrière et avant : le vrai bon goût…

CYBER 750 CYBER 5000 Puissance du moteur 750 5000 Couple moteur 160 Nm 254 Nm Vitesse max (km/h) 45 96 Autonomie (km) 257 97 Pédales oui non (pegs)

En dehors de l’autonomie qui chute considérablement, la grande différence entre les deux modèles est que le 5000 ne possède pas de pédales. Pourtant, la marque considère tout de même cet appareil comme un e-bike et non une moto, sûrement, car le système de chaîne et de vitesses sont similaires à celui d’un vélo, mais la ressemblance s’arrête donc là…

Qui n’est ni un vélo, ni une moto

La marque est partie dans la direction de l’e-bike parce qu’elle ne parvenait pas à se différencier des autres vélos électriques. Pour se démarquer, WAU a donc crée un vélo électrique qui n’est donc ni vraiment un vélo ni une moto…

Et oui, en France l’assistance d’un vélo électrique ne peut le pousser qu’à 25 km/h maximum, ce qui est déjà trop pour le 750 et encore plus pour le 5000… Il est donc obligatoire de les faire immatriculer (et de posséder un permis de conduire pour le deuxième), si vous voulez vous en servir. Le moteur ne peut pas avoir une puissance supérieure à 250W (encore raté donc) et là où on les perd le plus, c’est bel et bien sur les pédales…

Dans la vidéo (publiée en juin), le représentant de la marque explique que des nouveaux sièges arriveront pour relever le cycliste. En effet, la posture de la personne sur les appareils WAU ressemble bien plus à celle de quelqu’un sur une mini-moto que sur un vélo. Il faut donc pédaler avec les genoux continuellement pliés…

Au total, il faudra débourser 919€ pour le 750 et 4598€ pour le 5000. Autant pour le premier modèle, il peut s’agir d’un vélo électrique pas trop cher, mais alors pour le deuxième : on ne comprend pas… Le prix nous semble bien trop élevé pour un vélo électrique et les performances sont loin de celles qu’une moto pourrait offrir… Dans ce contexte, il semble difficile d’imaginer la marque trouver le succès rechercher…