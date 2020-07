– Les plus sécurisants sont les supports-cadres à pince rigide : ils sont très solides et accusent très peu de vibration. En outre, les risques de vol à l’arraché sont faibles, car les téléphones sont fermement retenus par la pression du cadre. Cela étant, ils ne sont pas étanches.

– Les plus adaptables sont les supports à strap siliconé : l’élasticité du matériau permet d’accueillir d’assez gros smartphones. Ils absorbent bien les chocs, et pour cela conviennent à toutes les utilisations (vélo de route, VTT, moto). Les risques de vol sont encore une fois assez faibles, bien qu’il soit plus facile de retirer les encoches de silicone que de desserrer un cadre rigide. Ici encore, l’étanchéité laisse à désirer.

– Les plus maniables sont les supports clipsés : plus légers que les autres supports, ne débordant pas sur votre écran, les supports clipsés sont très tentants, car ce sont les plus faciles à installer et les moins encombrants. En revanche, les possibilités sont réduites quant à leur inclinaison, et rares sont ceux qui bénéficient d’une housse étanche. Autre inconvénient : en un petit mouvement rotatif, le téléphone sera libéré de son support. C’est donc un larcin “de feu rouge” assez facile pour qui s’y connaît un minimum.

– Les plus étanches (enfin !) sont les supports-sacoche : solides et très faciles à utiliser, ils ont souvent une petite capacité de rangement fort appréciable pour les sorties en ville. Leur vitre plastique permet la manipulation tactile, avec moins de précision toutefois qu’un doigt posé à même l’écran. Ce sont également les plus chers en moyenne et les plus encombrants, ce qui les disqualifie d’office pour les performances de cyclisme. La fermeture éclair reste une protection assez faible contre les tentatives de vol : un brin de méfiance est donc de mise.