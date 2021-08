Bien qu’un vélo électrique classique s’avère fort utile, il pose souvent des problèmes de praticité de par son poids plus élevé et ses équipements plus volumineux. Une solution existe si vous peinez à le ranger dans votre appartement ou à le transporter dans le métro : passer sur un modèle pliable ! Ils ne sont pas forcément plus légers, mais ils savent se faire petits si besoin. Voici une sélection des meilleurs vélos électriques pliants selon nous.

À consulter également : comparatif des meilleurs vélos électriques.

Le vélo électrique pliable abordable ADO A20

Le moteur de ce modèle fournit une assistance électrique qui prend deux formes : une aide légère pendant que l’utilisateur pédale et une accélération franche lorsque ce dernier tourne la poignée sur la partie gauche du guidon. Avec cela, le ADO A20 dispose de pneus de 20 pouces, d’une paire de suspensions dans sa fourche, d’une autre dans la selle ainsi que d’une paire de freins à disque. Cet attirail offre non seulement une expérience confortable sur route, mais aussi en dehors de celle-ci. En outre, le vélo arbore un écran LCD particulièrement lumineux et une borne de recharge USB. Pour le pliage, la manœuvre se fait en trois temps et ne demande pas beaucoup d’efforts. Toutefois, on peut pointer du doigt ses 24 kg qui compliquent son transport. Enfin, une utilisation économe de son assistance peut vous faire parcourir jusqu’à 80 km, chose intéressante à ce tarif.

Poids : 24 kg

Prix officiel : 999€

Eovolt City 4speed : le poids plume pratique

Montons d’une gamme avec un vélo à 1499 € conçu par une entreprise française qui se concentre sur l’aspect pratique de ses créations. Difficile de l’égaler dans ce domaine à la vue de ce modèle très compact qui ne pèse que 14 kg. Si le Moma E-Bike 20 atteint déjà les 80 cm de hauteur une fois plié, le Eovolt City 4speed n’en fait que 58 ! D’ailleurs, il est facilement transportable dans cette position grâce à ses roues aimantées qui s’attachent toutes seules. Cependant, une concession a dû être faite pour obtenir ce poids. En effet, la batterie du City 4speed ne fait que 6,4 mAh et offre une autonomie limitée comprise entre 20 et 50 km. C’est donc un vélo idéal pour des petits trajets entrecoupés de déplacement en transport en commun par exemple. Pour les parcours plus longs, intéressez vous au modèle Eovolt Confort qui peu atteindre les 100 km en une seule charge.

Poids : 14 kg

Prix officiel : 1499€

Le vélo de ville électrique Moma Bikes E-Bike 20 Pro

On reste dans les alentours du milieu de gamme avec un vélo à 1199 €. Ce vélo possède une batterie de 13 Ah qui peut faire fonctionner son moteur électrique pendant 120 km maximum. Soit une autonomie plus que suffisante pour vos trajets quotidiens en ville ou sur la route. Ne cherchez pas la batterie, elle est intégrée au cadre pour ne pas faire tache dans le design du vélo. S’il n’est pas un poids plume, cet E-Bike affiche une masse décente avec 23 kg sur la balance. Du côté des pièces mécaniques, il possède une transmission Shimano avec 7 pignons, des freins hydrauliques ainsi qu’une fourche suspendue. Enfin, il se montre particulièrement pratique grâce à sa potence réglable en hauteur, son guidon à l’inclinaison réglable et à la présence d’un port USB sur le panneau de contrôle.

Poids : 23 kg

Prix officiel : 1199€

Venilu Urbana One : un autre vélo électrique pliant léger

Si dans le domaine des poids plume, la France a Eovolt, la Belgique possède Venilu. En effet, cette marque concurrente commercialise également des vélos électriques pliables avec un poids plume. Précisons qu’ils sont assemblés et conçus en Belgique. Le modèle qui nous intéresse ici ne fait que 14 kg et coûte 200€ de moins que le Eovolt City ! Il se paie même le luxe d’embarque une batterie avec une capacité plus importante ( 10,4 AH au lieu de 6,4 AH). En revanche, on observe une intégration des câbles moins poussée et moins esthétique. Le choix des couleurs est aussi plus restreint avec du blanc et du noir comme seules options.

Poids : 14 kg

Prix officiel : 1299€

Mi Smart Electric Folding Bike : un vélo électrique pliable fait par Xiaomi

La célèbre firme chinoise s’est également intéressé à la mobilité électrique. Ce modèle rentre lui aussi dans la catégorie des poids plume avec 14,5 kg sur la balance. Son système de pliage est un peu particulier. En effet, là où le cadre des autres se plie sur un axe horizontal, le Mi smart bike le fait sur un axe vertical. Cette configuration rend la manipulation plus facile et plus rapide à exécuter. En outre, le vélo possède des petits pneus de 16 pouces. La conduite sur des routes abîmés risque de ne pas être génial mais il prend encore moins de place que les autres en échange. Pour conclure, son autonomie se trouve dans la moyenne en allant jusqu’à 45 km. Tout dépend de votre trajet, de votre poids et du mode que vous avez choisis.

Poids : 14,5 kg

Prix officiel : 999€

RadMini 4 : un vélo électrique pliable qui va partout

Outre-Atlantique, il semble que des entreprises se débrouillent bien pour concevoir ce genre d’engin. C’est le cas de RadMission avec son RadMini. Un fat bike électrique robuste milieu de gamme qui peut parcourir jusqu’à 72 km avec une seule charge. Ses pneus anti-crevaison de 20 pouces en font 4 de large ce qui est plutôt inhabituel. Ces derniers apportent une excellent adhérence au vélo en plus de mieux absorber les chocs que les pneus classiques. Ainsi, le tout terrain s’avère complètement accessible pour ce vélo. Surtout quand ce dernier possède des garde-boues bien volumineux et une paire de suspensions à l’avant. Cette solide conception a cependant un contrecoup et il s’agit du poids : 27 kg.

Prix officiel : 1599€

Velobecane compact : le vélo électrique pliable français et accessible

Au sein de son offre de bicyclette assemblée dans l’Hexagone, la firme compte quatre modèles pliables taillés pour la ville. Parmi eux, on trouve le Compact. Comme son nom l’indique, il sait se faire petit si nécessaire avec son système de pliage rapide. Il possède des caractéristiques plutôt classiques avec entre autres une transmission Shimano 7 vitesses, des freins à disque et une autonomie allant jusqu’à 50 km. Notons que le vélo est compatible avec la batterie 15 AH vendu par Velobecane, de quoi atteindre les 75 km d’autonomie. On apprécie la présence d’une suspension dans la fourche et d’une autre en dessous de la selle. Chose rare, le porte-bagage sur la roue arrière est fourni avec le vélo tout comme les garde-boues. Enfin, ajoutons que le Compact possède d’une aide au démarrage qui se lance avec une pression longue sur le bouton « – » qui jouxte l’écran LCD.

Poids : 21 kg

Prix officiel : 949€

Gocycle G4i + : le vélo électrique pliable haut de gamme

Voici un vélo électrique ultra compact avec un design pour le moins original. Tout d’abord, aucun élément mécanique ou électronique n’apparaît. Ensuite, la partie centrale de son cadre est en carbone et relie les deux autres fragments faits d’aluminium. En outre, sa fourche avant est également en carbone. Grâce à ce matériau noble, le Gocycle G4i+ ne fait que 16,3 kg sans les accessoires. Il s’agit du modèle le plus cher de la marque, car il ajoute au système de pliage les roues Pitstopwheel. Ces dernières se détachent du vélo en quelques secondes et sans aucun outil. Ce qui peut être fort pratique pour les changer ou pour diminuer l’espace que le G4i+ prend. Question autonomie, le G4i+ peut aller jusqu’à 80 km en une seule charge. Chose étonnante pour un vélo typé urbain, il possède une suspension derrière la selle qui atténue bien les chocs.

Poids : 16,3 kg

Prix officiel : 5499€

Legend Etna 500W : le VTT électrique pliable

La plupart des modèles cités ici ont des pneus de 20 pouces, mais ce n’est pas le cas de celui-ci. En effet, il possède des roues de 27,5 pouces pour permettre à son utilisateur de rouler sur tous les terrains. Côté mécanique, on retrouve un dérailleur Shimano de 30 vitesses (10 pignons et 3 plateaux) et une paire de freins à disque hydraulique eux aussi conçus par Shimano. Ce Legend Etna dispose également de suspensions avant et à arrière, de quoi bien absorber les chocs et les secousses que l’on rencontre en dehors de la route. Notons qu’à l’achat il est possible de choisir entre deux batteries, celle de 10,4 AH donne une autonomie allant jusqu’à 80 km tandis que celle de 14 AH grimpe à 100 km. Malgré cet équipement plutôt fourni, ce vélo reste relativement léger avec ses 21,5 kg.

Prix officiel : 2099€

Beaufort Ascento : un vélo électrique de ville avec une grande autonomie

Ce modèle brille par son design vintage en col de cygne et ses composants de qualité. Tout d’abord, la transmission est assurée par une courroie en kevlar au lieu d’une chaîne. Adieu les taches de cambouis et l’entretien ! Quant à son dérailleur, c’est un produit haut de gamme de Shimano qui comprend 7 vitesses. Son utilisateur peut d’ailleurs les changer à l’arrêt. La batterie n’est pas en reste avec une capacité de 13 AH et une autonomie pouvant allez jusqu’à 120 km ! Son moteur de 250W ne se trouve pas dans l’une des roues, mais dans le pédalier comme sur beaucoup d’autres vélos appartenant au milieu et au haut de gamme. Ce qui veut dire que la puissance de l’assistance électrique est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

Poids : 22 kg

Prix officiel : 2499€

Est ce qu’un vélo électrique pliable ça vaut le coup ?

Tout dépend du genre de trajet que vous réalisez dans votre quotidien et de l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous roulez dans la ville et passez par le métro ou le bus, un vélo qui peut devenir compact en quelques secondes s’avère bien pratique. Idem si vous n’avez pas beaucoup de place dans votre appartement et c’est le seul endroit où vous pouvez loger votre bicyclette. En outre, un VTT électrique pliable sera plus facile à transporter, car il rentre dans le coffre d’une voiture. Pratique pour ensuite vous rendre dans vos spots favoris ! Notons que les modèles pliables possèdent un design bien différent des autres qui peut ne pas plaire à tout le monde. Disons que certains sont une antithèse du mot imposant.

Quels sont les défauts d’un vélo électrique pliable ?

Comme les vélos électriques en général, ils peuvent être assez lourd ce qui rend certains modèles pas si pratique que ça. Ceux qui restent léger ont en échange une batterie plus faible et paraisse un peu petit. Concernant la taille des roues, le choix est plus restreint et la plupart des modèles semblent avoir adopté le 20 pouces. Enfin, un vélo électrique pliable aura tendance à coûter plus cher qu’un modèle qui ne l’est pas.

Quel est le vélo électrique pliable le plus léger ?

Pour le trouver, il faut se tourner sur la société londonienne Hummingbird. Après avoir obtenu le record du vélo pliable le plus léger du monde avec le modèle Vitesse Unique et ses 6,9 kg, ils ont développé une version électrique raflant ce même record dans sa catégorie. Le Hummingbird Electric avec son cadre en carbone, ses roues, sa mécanique, son moteur et sa batterie ne pèse que 10,3 kg ! Cependant, cette légèreté a un prix et il s’élève à 5300 €. Et pour ce prix, vous n’aurez que 30 km d’autonomie, de simples freins à patins et aucune suspension.

Quel est le meilleur Fat Bike électrique pliable ?

On vous suggère donc le Rad Mini 4 de la firme Rad Power Bike. Ce Fat Bike électrique reste assez abordable tout en respectant le cahier des charges de cette catégorie : une bonne autonomie malgré le poids et la taille des roues, des pneus de 4 pouces anti crevaisons, une fourche suspendue et des freins à disque. Ces modèles sont encore rares sur le marché et peu d’entreprises s’y sont penchées. Il est probable que de futur modèles redéfinissent ce type de vélo et rendent celui-ci obsolète.