Les interrogations concernant les vélos électriques sont nombreuses tant sur leurs utilisations que sur leur achat. Dans ce guide, nous répondons à toutes les questions que vous vous posez afin de choisir au mieux votre vélo électrique.

Le marché des vélos à assistance électriques bat son plein. Après une année 2021 record, les ventes des VAE continuent de grimper pour atteindre aujourd’hui plus de 700 000 vélos vendus par an selon un rapport sur la filière économique du vélo et il devrait s’en vendre plus d’un million d’ici 2025. Avec la demande croissante et la conscience écologique toujours plus importante, les VAE s’imposent comme un acteur majeur de la mobilité électrique. Avant d’acheter le vôtre, nous répondons à vos principales questions concernant le monde du VAE.

Pourquoi acheter un vélo électrique en 2022 ?

Les vélos électriques éliminent de nombreux obstacles et défis auxquels les gens sont confrontés avec les cycles à pédales traditionnels. Acheter un vélo électrique, c’est limiter vos efforts et avoir des performances plus importantes que sur un vélo mécanique. C’est donc un mode de transport pratique et confortable en mesure de remplacer les véhicules plus polluant, tels que les voitures et deux roues entièrement motorisés. Sans certitude toutefois, cela pourrait favoriser la transition énergétique.

Les différents types de vélos électriques urbains

On distingue 3 catégories principales sur le marché des vélos électriques urbains, offrant différentes options pour répondre à plusieurs types de besoins.

Le vélo électrique de ville C’est le type de vélo à assistance électrique le plus populaire et le plus vendu. D’ailleurs, les villes sont de plus en plus équipées de pistes cyclables ce qui facilite son utilisation. La motivation des acheteurs de VAE urbains est également appuyée par les subventions à l’achat offertes par les régions. Il est vrai que le vélo électrique de ville est un mode de transport très agréable, notamment parce qu’il permet d’éviter le stress des bouchons.

Le vélo tout chemin électrique (VTC) Ces vélos sont un compromis entre le vélo urbain et le VTT. Ils peuvent circuler en ville mais également vous faire explorer d’autres paysages, car ils permettent de parcourir de plus longues distances que les vélos de ville. Un bon compromis pour ceux qui habitent en banlieue périurbaine.

Le vélo électrique pliables C’est le modèle idéal pour les citadins qui vivent dans des petits appartements. Compact, léger et facile à transporter, il est très pratique pour se déplacer en ville tout en prenant les transports en commun. Pour en savoir plus, retrouvez notre comparatif des meilleurs VAE pliables.

Vélo électrique vs vélo mécanique : Quelles différences au niveau de l’entretien ?

En plus de devoir régulièrement recharger la batterie, l’entretien du vélo électrique est plus conséquent. En effet, le moteur et le panneau de contrôle s’ajoute aux éléments à surveiller en plus de la mécanique habituelle. De plus, si le moteur se trouve dans l’une des roues, la changer risque d’être un peu fastidieux. A vous de faire le choix le plus intéressant en fonction de vos usages.

Les Critères Techniques à étudier avant de choisir son vélo électrique

Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, il est nécessaire de faire attention à de nombreuses caractéristiques. Pour vous aider à cibler les points importants de la fiche technique d’un VAE, nous vous avons sélectionnés les principaux critères techniques à étudier pour faire votre choix.

La taille La taille du vélo électrique est essentielle. Si vous résidez en ville, un modèle léger et pliable présente des avantages certains. Le tout est de trouver la taille de vélo adaptée à votre quotidien. Le tableau de bord Un tableau de bord vous donne toutes sortes d’informations, de la vitesse et de la distance parcourue à l’état de la batterie. Certains sont fixés sur le vélo alors que d’autres sont à télécharger sur une appli smartphone. Les pneus Certains pneus de vélo électrique sont renforcés. Ils durent plus longtemps et réduisent les risques de crevaisons. Au delà de ça, leurs diamètres et leurs largeurs exprimés en pouces vont influencer l’adhérence et la stabilité du vélo. Si votre parcours compte une montée semée de cailloux et de racines, évitez le 20 pouces et allez vers du 27,5 ou du 29. Le cadre Les cadres de vélo sont généralement faits d’un alliage d’aluminium léger. mais aussi en composites en fibre de carbone pour les plus hauts gammes. Les déterminent la solidité et le poids du VAE. La batterie Qu’il s’agisse de l’autonomie de la batterie ou du temps de recharge, c’est un critère fondamental du vélo électrique. Portez un œil attentif à ces facteurs en fonction de l’utilisation de votre VAE. Le poids Bien sûr, un vélo léger sera plus facile à transporter. Si vous êtes amenés à prendre des escaliers ou monter dans les transports en commun régulièrement, le critère poids est à prendre en compte. Un modèle avec un cadre en carbone sera plus léger qu’un autre en aluminium, mais il sera aussi beaucoup plus cher…À vous de voir ce qui est à privilégier pour votre trajet quotidien.

La sécurité Qu’il s’agisse d’accidents ou de vols, le risque est réel. À titre d’exemple, 4600 vols de vélos sont recensés chaque année dans la Capitale. Pour empêcher les vols, nous vous avons montré que certains modèles de notre classement sont équipés de système antivol. Une alarme se déclenche en cas d’infraction, et un tracking GPS vélos est présent sur l’appareil pour le localiser n’importe où.

Vol : Comment faire pour éviter de se faire voler son VAE ?

Depuis le 1er janvier 2021, le marquage des vélos est devenu obligatoire en France pour les véhicules neufs. Les vélos d’occasion seront au même régime en juillet de la même année (on ne parle pas des bicyclettes enfant). Il s’agit simplement d’un numéro plaqué sur le cadre, inscrit dans un registre national où sont renseignés les coordonnées du propriétaires. Lors d’une revente d’occasion de votre bonne vieille bécane, vous devrez donc en avertir l’opérateur, afin qu’il puisse renseigner les nouvelles informations liées à son nouveau propriétaire.

Ainsi, en cas de vol, vous disposez de deux semaine avant d’avertir la banque de données. Dès lors, les professionnels du cyclisme auront un œil sur l’immatriculation des vélos qu’ils auront entre les mains. Bien sûr, cela ne remplace pas l’antivol, mais c’est un moyen de dissuasion supplémentaire, et un meilleur espoir de retrouver votre vélo en cas de perte.

Aides : quelles subventions disponibles pour l’achat d’un vélo électrique ?

Il existe plusieurs possibilités de subvention pour l’achat d’un vélo électrique. Ces aides de l’état et de certaines collectivités territoriales répondent à une volonté d’inciter les citoyens à utiliser des modes de déplacement écoresponsable. Cette aide de l’état peut aller jusqu’à 400 € selon votre statut social et votre région de résidence.

Quel est le prix d’un vélo électrique ?

Le coût varie en fonction de la qualité du vélo et des options qu’il propose. Le prix d’un vélo commence à partir de 800€ et montre, pour les gammes les moins chères, jusqu’à 1 500€. Pour avoir un vélo de milieu de gamme, il faut compter entre 1 500€ et 2 500€. Au delà, on entre dans le cercle fermé des vélos électriques haut de gamme avec comme point culminant le ST5, vélo de luxe à plus de 10 000€. En fonction de votre budget et du type de vélos que vous recherchez, le prix varie donc beaucoup. A vous de voir de qui vous intéresse.

Où acheter son vélo à assistance électrique ? Il est possible de se procurer un vélo électrique sur Internet, dans des magasins de vélos spécialisés ou encore des enseignes de sport. Il est cependant conseillé d’acheter son VAE dans un commerce physique. Cela vous permettra de le tester sur place, d’avoir l’avis d’un conseiller et l’entretien post-achat sera plus simple. Le SAV en cas de besoin sera également plus facile d’accès.

Puissance : Quelle puissance nécessaire pour une bonne assistance sur un vélo électrique ?

Selon la législation européenne et les normes françaises un moteur de vélo électrique peut atteindre maximum 250 Watts. Cette puissance est largement suffisante pour la plupart des déplacements sur route et en dehors. L’ensemble des vélos possède cette puissance mais certains peuvent être débrider pour pouvoir être bien plus performants. Enfin, la vitesse maximale autorisée étant 25km/h, avoir plus de 250W n’a pas vraiment d’intérêt.

Performance : Où se place le moteur des vélos électriques ?

En fonction de l’emplacement du moteur, les performances diffèrent. Il existe trois endroits où peut se placer le moteur d’un vélo à assistance électrique.

Le moyeu Roue Avant C’est là qu’il est encore le plus simple d’installer un moteur : c’est donc moins coûteux et ça peut se ressentir sur le prix d’achat. En effet, il n’y a pas à se soucier de la chaîne ou des pédales pour le poser convenablement.

Le moyeu Roue Arrière Fixé à la roue arrière, le moteur optimise mieux l’équilibre des poids. Cependant, l’installation est un peu plus compliquée, puisqu’il faut faire attention au dérailleur arrière. Une telle motorisation est parfaite pour une conduite un peu sportive. Toutefois, en cas de crevaison, le moteur peut vous gêner pour démonter la roue.

Le moyeu Pédalier C’est ce qui se fait de mieux : la puissance dégagée par le moteur est proportionnelle à la pression exercée sur les pédales. Différents capteurs sont à l’origine de cette adaptation : capteur de couple, capteur de vitesse et capteur de cadence. Puis, ce qu’on appelle un « contrôleur » analysera ces infos pour transmettre au moteur l’ordre de fournir plus ou moins d’énergie. En outre, on renforce un peu le centre de gravité pour une meilleure stabilité.

Economie d’énergie : Est-ce que les vélos électriques se rechargent quand on pédale ?

Excepté le U-Feel dont le concept est justement fondé sur l’absence de batterie (en l’absence de commercialisation actuelle, nous ne l’avons pas intégré à notre comparatif), et le Jitensha, les VAE sont équipés d’une batterie qu’il est nécessaire de recharger pour qu’elle livre du courant au système d’assistance électrique. Si, pour l’instant le concept n’est pas plus exploité, c’est à cause d’un rendement encore trop faible, à savoir 10% (en 10km de course, on n’en recharge qu’un seul).

Accessoires : Les principaux accessoires compatibles avec un vélo à assistance électrique

Il est possible d’ajouter énormément d’accessoires sur un vélo électrique : sacoche, sac, panier, antivol, sonnette, rétroviseur, porte-bagages, support-smartphone (notre comparatif des meilleurs supports téléphones vélos est désormais disponible), porte-parapluie, housse étanche sur console, siège enfant, porte-bidon, garde-boue, pompe, béquille, pare-jupe, carter de chaîne, kit d’outillage, etc. la compatibilité de ces accessoires dépendra du vélo choisi et des options qu’il propose.

Charge : Comment recharger son vélo électrique ?

Cela se fait de manière très simple. Il suffit de brancher le câble d’alimentation à une prise murale, et de connecter ensuite le câble à la batterie de votre vélo. Quoi qu’il en soit certains vélos se rechargent en 3h alors que d’autres nécessitent 7h pour une charge complète. D’ailleurs, n’hésitez pas à checker notre article batteries pour vélos à assistance électrique, dans lequel vous trouverez des renseignements précieux !

Peut-on continuer de pédaler quand la batterie du vélo électrique est à plat ? Oui. Le vélo à assistance électrique reste un vélo. Lorsque l’assistance électrique n’est plus fonctionnelle, vous pouvez l’utiliser en tant que vélo mécanique. Néanmoins, les performances ne seront pas aussi bonnes que sur un vélo classique. En effet, les déclinaisons électriques sont souvent plus lourde et pourvu d’un plateau unique voir d’une vitesse unique.

Règles de circulation vélo électrique : permis de conduire ? assurance ? immatriculation ?

Pour les vélos classez dans la catégorie cycle, il n’y a pas de permis pour vélo électrique. Il n’est pas non plus nécessaire d’immatriculer l’appareil. On parle ici de vélo ne dépassant pas les 250 watts et 25km/h selon la législation européenne. Il faudra cependant respecter le code de la route comme sur un vélo classique. Pour ce qui est des vélos électriques rapides, ils sont considérés comme cyclomoteurs. Ils doivent donc être immatriculés, assurés et vous devez être muni d’un permis AM (BSR). Un défaut d’immatriculation expose à une amende de 750€.

Chargement : Peut-on transporter des charges lourdes sur un vélo électrique ?

Le vélo électrique cargo est le modèle le mieux adapté pour transporter des charges lourdes. Il est doté d’une capacité de transport supérieure à celle d’un vélo classique. Sa conception renforcée au niveau du cadre et l’assistance électrique permettent de transporter des charges imposantes même sur des pentes raides. Certains modèles possèdent un cadre ouvert avec des espaces de rangement à l’avant et à l’arrière pour accueillir des charges plus ou moins lourdes. Pensez à vérifier la charge maximale que peut supporter le vélo avant d’entreprendre quoi que ce soit.

Assurance : Faut-il porter un casque et souscrire une assurance pour un vélo électrique ?

Oui. S’il n’est pas obligatoire d’assurer le vélo contre les vols (à ce titre, vous pouvez faire un tour sur notre comparatif des meilleurs antivols !), les dégradations ou autres, les vélos électriques sont assimilés à des cyclomoteurs. L’assurance Responsabilité Civile est donc obligatoire pour être couvert en cas d’accident de la route. Pour ce qui est du casque, il n’est pas obligatoire d’en porter un, mais il est fortement recommandé de s’en équiper, comme sur un vélo mécanique.

Risques : Les vélos électriques sont-ils plus dangereux, comme ils vont plus vite que les vélos ordinaires ?

Ce n’est pas une hypothèse hors de propos, étant donné que les vélos électriques sont également plus lourds que les vélos traditionnels. Mais la plupart des cyclistes disent qu’ils se sentent beaucoup plus en sécurité sur un vélo électrique. Ces derniers sont même un peu plus sûrs que les vélos traditionnels, car ils accélèrent mieux, ce qui aide à suivre plus facilement le trafic automobile sur la plupart des routes. Attention quand même à ne pas les faire chevaucher à des cyclistes débutants…