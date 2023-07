La marque de vélo électrique VanMoof fait faillite : quelles conséquences pour les clients ?

198 millions d’euros levés et 120 000 vélos vendus plus tard, la marque de vélo électrique néerlandaise VanMoof fait faillite. Cette annonce vient alors perturber certains clients qui voient déjà les pièces de rechanges, les réparations et l’application mobile s’envoler…

40 en 2020 et 128 en 2021, c’est le nombre de millions d’euros levés par la société VanMoof en seulement 2 ans pour commercialiser ses vélos connectés. Pourtant, le groupe néerlandais est aujourd’hui officiellement en faillite…

Que va-t-il advenir de la marque ? Quelle conséquence pour les clients qui se sont équipés d’un vélo VanMoof ? On fait le point.

Une faillite définitive ?

La faillite de la société VanMoof s’explique sûrement en partie par un manque d’innovation – dont l’absence de rupture avec les habitudes des consommateurs n’a suffi à séduire de nouveaux clients :

« En effet, être connecté en soi, ce n’est pas une fin pour un vélo et ça n’a rien de disruptif. […] Au final, une expérience utilisateur personnalisée, disruptive en termes de confort, de fluidité et de sécurité : c’est monter, pédaler, et c’est tout… » Christophe Sauvan, CEO d’IWEECH

Si le tribunal d’Amsterdam avait initialement autorisé une suspension de paiement qui devait permettre à VanMoof de retrouver (ou de trouver) une stabilité financière sur 18 mois, la situation a changé en seulement 5 jours.

En effet, ledit tribunal est revenu sur sa décision et a déclaré la faillite. Plusieurs options s’offrent alors aux frères Carlier (fondateurs de VanMoof) comme vendre entièrement ou une partie du groupe à une autre société.

En parallèle, la start-up belge Cowboy qui fournit des vélos similaires s’est positionné pour proposer une application compatible avec les vélos VanMoof. Sur le papier, cette annonce fait le bonheur des clients VanMoof car même si la société néerlandaise venait à mettre la clé sous la porte, leur vélo profiterait toujours d’une application mobile grâce à l’application belge.

Pour rappel : l’application mobile permet entre autre de déverrouiller le vélo. La perte des serveurs VanMoof ou d’une application compatible signifierait que les vélos ne pourraient plus être utilisés.

Cowboy : une bouée de sauvetage (pour les clients) qui coule déjà

Seulement, cette « bonne nouvelle » n’en a que l’apparence… En effet, la société belge ne sort pas de nulle part et a suivi le même chemin que VanMoof : +100 millions d’euros levés en 5 ans.

Sur le principe, les collectes de fonds ne sont pas problématiques mais le créateur de Cowboy est également celui de Take Eat Easy qui a non seulement été liquidé judiciairement 3 ans après sa création mais avait également eu de nombreuses accusations de « travail dissimulé »…

De son côté Cowboy promet à chaque nouvelle levée de fonds des bénéfices dans les années à venir (horizon 2025), mais en attendant, son bilan comptable de 2021 pointe surtout une dette qui a quintuplé en un an – passant de quasi 10 millions à 50 millions d’euros !

De là à ce que la société belge soit la prochaine à se retrouver en situation de faillite, il n’y a qu’un pas.

Quand la seule solution pour utiliser ton VanMoof est d’utiliser l’app de Cowboy

Deux administrateurs déployés par le tribunal d’Amsterdam ont pour mission d’« évaluer la situation chez VanMoof et d’étudier les possibilités d’un redémarrage par le biais d’une vente d’actifs à un tiers afin que les activités de VanMoof puissent être poursuivies ». Nous verrons bien dans les mois qui suivront si une solution de secours sera trouvée pour assurer le SAV des vélos VanMoof, mais il semble difficile de voir la société néerlandaise repartir sur les chapeaux de roues de sitôt : affaire à suivre.