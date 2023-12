Dans une maison intelligente, la sécurité passe aussi par la remise du courrier et de colis. Voici le top des meilleures boîtes aux lettres et colis connectées sur le marché.

Avec la démocratisation de l’e-commerce, le nombre de colis envoyés a explosé. Très pratique, le commerce électronique a changé nos habitudes… et celles des voleurs. Cependant, il est souvent angoissant de passer une telle commande.

Les boîtes aux lettres connectées sont idéales pour les personnes qui reçoivent régulièrement des colis ou courriers importants et qui craignent les vols et les dégradations. Nous vous avons listé les meilleurs modèles pour vous aider à bien choisir le produit qu’il vous faut.

Boks One, la boite aux lettres connectée Made In France

Boks est une marque déjà connue pour son offre BtoB. Avec son modèle One, elle s’est lancée depuis 2021 dans les modèles pour particuliers. Et c’est réussi. Avec d’excellents avis et de nombreuses ventes, elle s’est même imposée dans le paysage des boites aux lettres innovantes.

Sa force : elle peut accueillir de gros colis en toute sécurité. Un code est requis pour que les livreurs puissent l’ouvrir et une notification vous avertit de tous les mouvements dans la boite aux lettres. Aussi, de nombreuses fonctionnalités accompagnent son utilisation comme gérer ses retours colis, suivre les livraisons ou générer de nouveaux codes d’ouverture à distance.

Eufy Smartdrop : la boîte aux lettres connectée haut de gamme

Voici sans doute le modèle de boîte aux lettres et colis le plus complet et innovant. Conçu par Eufy, la Smartdrop est un véritable coffre-fort haut de gamme. Elle a été pensée pour faciliter les remises de colis, éviter les vols, informer son propriétaire et vous simplifier la vie.

Il s’agit, pour le moment, d’un projet qui se trouve dans sa phase de recherche de financement pour passer à l’étape de fabrication. La campagne Kickstarter a permis de récolter plus de 350 000 dollars pour la marque connue pour ses robots aspirateurs et ses sonnettes vidéo connectées.

Parcel Guard’s, l’une des meilleures boites aux lettres contre les voleurs

Aux Etats-Unis, avec le développement très intensif des livraisons, les voleurs ont trouvé un terrain de chasse parfait. Ils font le guet dans certains quartiers et s’emparent des colis après qu’ils aient été déposés.

Ce système présenté au CES 2019 par l’entreprise Danby permet aux livreurs de laisser vos produits en toute sécurité sans que vous ne risquiez rien. Au programme, un véritable coffre-fort pour les gros produits et un autre système plus petit pour les colis de taille réduite. Vous recevez un message pour vous dire qu’un message vous a été déposé. Une alarme antivol et un suivi du poids sont aussi au rendez-vous.

La boîte aux lettres intelligente de Yale

Son design, élégant et épuré, permet à cette boîte aux lettres connectée de se fondre dans n’importe quel décor. Vous pourrez recevoir des paquets livrés à votre domicile, notamment des biens périssables de façon sûre. Fonctionnant à l’aide d’un digicode, vous devrez communiquer l’information au livreur pour que celui-ci puisse y déposer vos colis.

Entièrement hermétique, elle permet de stocker vos paquets à l’abri des yeux indiscrets et des aléas de la météo. Pour ne rien gâcher, elle joue aussi la carte de la modernité avec une application qui vous permet de la contrôler à distance, tout en vous offrant un suivi de livraison, depuis n’importe où dans le monde.

CleverMade, la boîte à colis sécurisée

Ce système qui correspond à un partenariat entre CleverMade et Drew Brees, un sportif américain de haut niveau, a là aussi pour objectif d’assurer la sécurité des paquets qui sont laissés chez vous.

L’idée est de vous proposer un système abordable financièrement, mais qui garantit aussi un haut niveau de sécurité avec la résistance et un accès limité grâce à une serrure digitale. Vous générez un code qu’il suffit de partager avec les livreurs de la compagnie pour qu’ils laissent leurs produits. Mais ce produit n’est disponible qu’aux États-Unis actuellement.

Bonus : BoxLock, la serrure 2.0 pour toutes les boîtes aux lettres

Vous avez déjà la boîte aux lettres de vos rêves, mais il lui manque cette petite touche de haute technologie donc vous rêvez ou bien une petite dose de sécurité ? Alors le système BoxLock pourrait répondre à vos attentes.

Il s’agit d’un cadenas de grande taille avec un scanner intégré. Il s’ouvre uniquement quand un livreur vient vous déposer un colis. Vous pouvez aussi utiliser l’application dédiée pour générer un espace de stockage accessible à vos proches s’ils doivent vous déposer quelque chose à la maison. Une solution tout-en-un plutôt séduisante.