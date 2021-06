Une consommation de plus en plus responsable…?

Une logistique de plus en plus flexible

Des commandes de plus en plus rapides

Des livraisons de plus en plus fiables

S’il est bien un phénomène qui a permis à l’économie de ne pas totalement sombrer pendant les mois de confinement, c’est bien l’e-commerce ! Avec des systèmes de livraison à domicile de plus en plus efficaces, la France a enregistré 1,8 milliards de transactions en 2020 selon la Fevad. Le chiffre d’affaires a donc grimpé jusqu’à 112 milliards d’euros, contre seulement 57 milliards en 2014 (+ 96,5 % en 7 ans !). Ce mode de consommation, favorisé par l’instantanéité des smartphones et des moyens de paiements en ligne, pose un certain nombre de questions aux entreprises. En matière de logistique, d’abord (fiabilité, rapidité, disponibilité, etc.), mais aussi de satisfaction client (remboursements, date de livraison, etc.). Enfin, des enjeux environnementaux sont à prendre en compte, puisqu’un achat en ligne émet en moyenne 12 g de CO2 dans l’atmosphère. Que des portes ouvertes à l’innovation en l’an de grâce 2021 ! Petit panorama…

C’est peut-être le plus important de tous les critères pour une bonne expérience utilisateur. On adore savoir où en est notre colis, dans combien de temps il arrive, et surtout le moment d’ouvrir le carton. Cela vous est-il déjà arrivé de le trouver vide ou avec un objet brisé et votre journée avec ? Les entreprises comme GLS, DPD ou Amazon sont très vigilantes sur ce genre de cas. C’est pourquoi elles insistent pour connaître votre niveau de satisfaction à chaque livraison. Dans le même ordre d’idée, l’enseigne française LivingPackets a conçu des “colis intelligents”, équipés pour être traqués en temps réel.

En outre, les Box vérifient leur contenu en permanence grâce à des capteurs d’humidité, de température et de choc. On apprécie le fait qu’elles soient réutilisables mille fois, soit en les rendant à des entreprises partenaires, soit en envoyant soi-même quelque chose avec. Et dans le cadre du BtoB, Shippeo propose une visibilité sur toute sa flotte de livraison, en temps réel également.

Des commandes de plus en plus rapides

Certes, on est heureux de recevoir nos produits intacts, mais c’est encore mieux lorsque la livraison est rapide. Et pas seulement pour épargner au consommateur la douloureuse (mais formatrice) épreuve qu’est la patience ! En effet, il est hautement appréciable de recevoir en un jour une nouvelle batterie d’ordinateur ou savourer un plat cuisiné entre deux réunions d’une journée effrénée. D’autre part, vous allégez grandement votre charge mentale en commandant au dernier moment un cadeau d’anniversaire ou de Noël oublié…

Livraison à domicile ultra-rapide via une localisation stratégique

Peut-être connaissez-vous déjà les “Dark kitchens” ou “Ghost kitchens” ? Il s’agit d’espaces-cuisines placés dans des quartiers à forte densité de population. On ne peut pas y manger sur place, seulement passer commande pour une livraison à domicile. Un concept adopté, entre autres, par Whole Foods, une grande marque d’hypermarché américaine.

Émergence et automatisation des véhicules de livraison à domicile

Imaginez que vous vous fassiez livrer le drone DJI Mini 2, et qu’il vous parvient transporté par… un autre drone ! “Absurde, me direz-vous, il n’a qu’à se livrer lui-même” ! Certes, là n’est pas la question, ne soyez pas aussi contrariants… L’idée est même on ne peut plus vraisemblable lorsque l’on sait que DHL, Google, UPS ou même la Poste effectuent des tests pour les transports de colis par drone. Certes, plein de problèmes juridiques se posent encore, sauf pour les Américains de “Prime Air”, dont les appareils seraient capables de couvrir un rayon de 25 km à 90 km/h pour la livraison à domicile !

Mais ce n’est pas tout : les robots terrestres et les voitures autonomes ne sont pas en reste. À Greenwich (quartier londonien), Starship Technologies a effectué un test grandeur nature d’un robot à guidage GPS, dont les capteurs lui permettent de contourner tous les obstacles. Limités à un rayon de 4 km, ces engins au chargement de 20 kg maximum sont néanmoins tracés en temps réel par leurs utilisateurs. Nuro, leur concurrent californien, a développé, quant à lui, une voiture autonome mesurant 1,3 x 2,7 x 1,9 mètres pouvant rapporter chez vous près de deux quintaux de vivres à 40 km/h !

Une logistique de plus en plus flexible

Si vous ne possédez pas vous même une serrure connectée, dont nous avons d’ailleurs effectué un test il y a quelques mois sur le dernier modèle de Yale, il existe aujourd’hui des solutions pour se faire livrer chez vous… pendant votre absence ! On apprécie grandement l’idée si l’on vit seul et/ou si nos horaires sont chaotiques. L’idée, déployée en test par Walmart, est justement d’installer chez vous une serrure intelligente InHome Delivery.

On pourra trouver un brin malaisant le fait que quelqu’un passe par chez vous pendant votre absence, d’autant plus que le livreur est filmé. Cela étant, dans certaines situations particulières, ce système peut vous soulager d’un poids énorme (personnes à mobilité réduite, parents célibataires avec enfants à la maison, etc.).

Idem du côté de chez Amazon (toujours eux !), avec leur service Key for Garage, pour ceux qui rechignent à laisser des inconnus entrer dans leur cuisine… l’offre propose également un système de vidéosurveillance, à laquelle les plus humanistes choisiront peut-être de renoncer ?

Une consommation de plus en plus responsable…?

Oui… et non. La livraison à domicile, nous l’avons dit plus haut, reste plus consommatrice en ressources qu’une bonne promenade jusqu’à votre boutique. Cela étant, optimiser le phénomène peut permettre de penser ses achats sans la contrainte logistique. En conséquence vous pouvez, au lieu d’accumuler des biens, les faire venir à vous seulement quand vous en avez besoin. Il est donc également plus facile de se séparer d’objets dont on ne se sert plus pour les revendre ou simplement les donner. Cette flexibilité extraordinaire peut-elle pas nous délivrer des choses que l’on possède, comme l’aurait peut-être suggéré un certain Tyler Durden ? Quoi qu’il en soit, les entreprises cherchent, elles aussi, à réduire leur impact environnemental.

Le paramètre écologique pris en considération

Aujourd’hui, des entreprises telles que Vert Chez Vous transportent des marchandises le plus écologiquement possible. Ainsi, des vélos ou des berlingots fonctionnant à l’électricité ou au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) sillonnent les région toulousaine et parisienne pour tout type de livraison à domicile. Mais outre l’éco-responsabilité via les véhicules électriques, il existe des solutions collaboratives.

En effet, un certain nombre de startups emploient des particuliers pour transporter des objets à des habitants à proximité lors de leurs déplacements, moyennant compensation. Ce type de service est assuré par des acteurs tels que Shopopop ou MyBoxMan en partenariat avec des supermarchés tels que Géant Casino.

Manger vite oui, mais surtout manger bien !

On ne peut que, pour introduire ce dernier paragraphe, vous recommander chaudement la lecture de Scott Jurek ou bien de Romain Desgranges, deux sportifs de très haut niveau qui font la part belle à l’alimentation pour augmenter leurs performances. En effet, manger des aliments frais est ce qui nourrit le mieux votre corps, qui en a besoin, compétition ou non. Comparativement aux produits ultra-transformés, c’est une source de rénovation pour votre organisme. Or, il existe des compagnies comme HelloFresh ou Alancienne, qui vous livrent des paniers de saison et des recettes à effectuer en moins d’une demi-heure.

À ce titre, vous pourrez vous renseigner sur conseils-service.fr pour d’éventuelles promotions dans la section « Livraison de nourriture locale ». Légumes, fruits, pain, fromage, viande et produits apéritifs, du jour au lendemain, vous avez ce qu’il vous faut pour jouer (sainement) aux bons vivants. Rappelons que bien se nourrir est un acte écologique, économique, hygiénique (selon Hippocrate) et même… élégant, puisque preuve d’une certaine éducation !